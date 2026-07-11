x-first half winner
All Times EDT
Thursday’s Games
Spokane 4, Eugene 1
Everett 7, Vancouver 4
Tri-City 8, Hillsboro 4
Friday’s Games
Everett 4, Vancouver 3
Eugene 9, Spokane 4
Tri-City 2, Hillsboro 1
Saturday’s Games
Everett at Vancouver, 8:05 p.m.
Spokane at Eugene, 8:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Eugene, 4:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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