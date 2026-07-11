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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

July 11, 2026, 12:22 AM

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Spokane 4, Eugene 1

Everett 7, Vancouver 4

Tri-City 8, Hillsboro 4

Friday’s Games

Everett 4, Vancouver 3

Eugene 9, Spokane 4

Tri-City 2, Hillsboro 1

Saturday’s Games

Everett at Vancouver, 8:05 p.m.

Spokane at Eugene, 8:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 4:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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