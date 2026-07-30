x-first half winner All Times EDT Tuesday’s Games Everett 3, Hillsboro 2 Eugene 10, Tri-City 5 Vancouver 8, Spokane 1…

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Everett 3, Hillsboro 2

Eugene 10, Tri-City 5

Vancouver 8, Spokane 1

Wednesday’s Games

Everett 9, Hillsboro 8

Eugene 4, Tri-City 0

Vancouver 5, Spokane 3

Thursday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.