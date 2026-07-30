x-first half winner
All Times EDT
Tuesday’s Games
Everett 3, Hillsboro 2
Eugene 10, Tri-City 5
Vancouver 8, Spokane 1
Wednesday’s Games
Everett 9, Hillsboro 8
Eugene 4, Tri-City 0
Vancouver 5, Spokane 3
Thursday’s Games
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.
Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.
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