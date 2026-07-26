x-first half winner
All Times EDT
Saturday’s Games
Vancouver 7, Hillsboro 0
Tri-City 12, Spokane 2
Everett 6, Eugene 2
Sunday’s Games
Hillsboro 10, Vancouver 2
Spokane 12, Tri-City 6
Eugene 17, Everett 3
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.
Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.
Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.
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