x-first half winner All Times EDT Saturday’s Games Vancouver 7, Hillsboro 0 Tri-City 12, Spokane 2 Everett 6, Eugene 2…

x-first half winner

All Times EDT

Saturday’s Games

Vancouver 7, Hillsboro 0

Tri-City 12, Spokane 2

Everett 6, Eugene 2

Sunday’s Games

Hillsboro 10, Vancouver 2

Spokane 12, Tri-City 6

Eugene 17, Everett 3

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

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