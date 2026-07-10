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Genesis Scottish Open Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 2:46 PM

Friday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,282; Par: 70

Second Round

Tom Kim, South Korea 65-66—131
Rory McIlroy, Northern Ireland 65-66—131
Jordan L. Smith, England 68-63—131
Matt Fitzpatrick, England 67-65—132
Min Woo Lee, Australia 66-66—132
Chris Gotterup, United States 68-65—133
Joost Luiten, Netherlands 67-66—133
Robert MacIntyre, Scotland 67-66—133
Keita Nakajima, Japan 67-66—133
Victor Perez, France 69-64—133
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-64—133
Sudarshan Yellamaraju, Canada 68-65—133
Wyndham Clark, United States 67-67—134
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-66—134
Michael Thorbjornsen, United States 66-68—134
Karl Vilips, Australia 70-64—134
Danny Willett, England 67-67—134
Marcus Armitage, England 68-67—135
Ryan Gerard, United States 68-67—135
Oliver Lindell, Finland 66-69—135
Guido Migliozzi, Italy 68-67—135
Patrick Reed, United States 68-67—135
Kevin Roy, United States 67-68—135
Darius Van Driel, Netherlands 70-65—135
Ricky Castillo, United States 70-66—136
Cameron Davis, Australia 70-66—136
Hennie Du Plessis, South Africa 70-66—136
Austin Eckroat, United States 70-66—136
Ryan Fox, New Zealand 71-65—136
Tyrrell Hatton, England 70-66—136
Calum Hill, Scotland 67-69—136
Casey Jarvis, South Africa 68-68—136
John Keefer, United States 68-68—136
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-68—136
Andrew Putnam, United States 71-65—136
Andy Sullivan, England 68-68—136
Justin Thomas, United States 69-67—136
Laurie Canter, England 69-68—137
Corey Conners, Canada 67-70—137
Tommy Fleetwood, England 67-70—137
Si Woo Kim, South Korea 70-67—137
Chris Kirk, United States 70-67—137
Mikael Lindberg, Sweden 69-68—137
Francesco Molinari, Italy 68-69—137
Andrew Novak, United States 66-71—137
Matti Schmid, Germany 68-69—137
Nick Taylor, Canada 70-67—137
Sahith Theegala, United States 70-67—137
Michael Brennan, United States 67-71—138
Eric Cole, United States 71-67—138
Alejandro Del Rey, Spain 72-66—138
Nicolas Echavarria, Colombia 68-70—138
Nacho Elvira, Spain 69-69—138
Max Greyserman, United States 69-69—138
Brian Harman, United States 70-68—138
Rasmus Hojgaard, Denmark 65-73—138
Viktor Hovland, Norway 68-70—138
Scott Jamieson, Scotland 69-69—138
Yuto Katsuragawa, Japan 71-67—138
Kurt Kitayama, United States 66-72—138
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-69—138
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-68—138
Tom McKibbin, Northern Ireland 67-71—138
Mac Meissner, United States 71-67—138
Shaun Norris, South Africa 68-70—138
Jon Rahm, Spain 73-65—138
Davis Riley, United States 68-70—138
Adrien Saddier, France 72-66—138
Adam Scott, Australia 69-69—138
J.J. Spaun, United States 68-70—138
Jesper Svensson, Sweden 70-68—138
Ludvig Aberg, Sweden 68-71—139
Zachary Bauchou, United States 67-72—139
Dan Bradbury, England 71-68—139
Patrick Cantlay, United States 65-74—139
Harris English, United States 71-68—139
Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139
Dylan Frittelli, South Africa 70-69—139
Matthew McCarty, United States 67-72—139
Marco Penge, England 70-69—139
David Puig, Spain 75-64—139
Antoine Rozner, France 69-70—139
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-71—139
Sepp Straka, Austria 70-69—139
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-74—140
Daniel Brown, England 73-67—140
Grant Forrest, Scotland 69-71—140
Doug Ghim, United States 71-69—140
Jordan Gumberg, United States 72-68—140
Joe Highsmith, United States 71-69—140
Michael Kim, United States 68-72—140
Brooks Koepka, United States 66-74—140
Joakim Lagergren, Sweden 70-70—140
Shane Lowry, Ireland 71-69—140
Max McGreevy, United States 69-71—140
Adrian Meronk, Poland 69-71—140
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-69—140
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-70—140
Aldrich Potgieter, South Africa 70-70—140
Scottie Scheffler, United States 68-72—140
Alex Smalley, United States 72-68—140
Erik Van Rooyen, South Africa 71-69—140
Alex Fitzpatrick, England 71-70—141
Julien Guerrier, France 71-70—141
Harry Hall, England 71-70—141
Angel Hidalgo, Spain 68-73—141
Billy Horschel, United States 74-67—141
Matteo Manassero, Italy 72-69—141
Aaron Rai, England 71-70—141
Johannes Veerman, United States 73-68—141
Paul Waring, England 71-70—141
Ryggs Johnston, United States 72-70—142
Jake Knapp, United States 72-70—142
Richard Mansell, England 70-72—142
Dylan Naidoo, South Africa 70-72—142
Ockie Strydom, South Africa 69-73—142
Matt Wallace, England 70-72—142
Pierceson Coody, United States 71-72—143
Rikuya Hoshino, Japan 71-72—143
Pablo Larrazabal, Spain 71-72—143
Junghwan Lee, South Korea 72-71—143
Hao-Tong Li, China 68-75—143
Kristoffer Reitan, Norway 71-72—143
Xander Schauffele, United States 69-74—143
Sam Stevens, United States 68-75—143
Bernd Wiesberger, Austria 65-78—143
Seungbin Choi, South Korea 71-73—144
Padraig Harrington, Ireland 74-70—144
Mark Hubbard, United States 70-74—144
Thriston Lawrence, South Africa 71-73—144
Alex Noren, Sweden 69-75—144
Ashun Wu, China 73-71—144
Charley Hoffman, United States 74-71—145
Sungjae Im, South Korea 72-73—145
Daniel Rodrigues, Portugal 72-73—145
Brandt Snedeker, United States 69-76—145
Connor Syme, Scotland 75-70—145
Kevin Yu, Chinese Taipei 75-70—145
Brian Campbell, United States 72-74—146
Daniel Hillier, New Zealand 75-71—146
Kota Kaneko, Japan 71-75—146
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 76-70—146
John Parry, England 75-71—146
Matthieu Pavon, France 70-76—146
David Ravetto, France 73-73—146
Austin Smotherman, United States 74-72—146
Martin Couvra, France 73-74—147
Taylor Moore, United States 70-77—147
Yurav Premlall, South Africa 71-76—147
Frederic Lacroix, France 73-75—148
Marcel Siem, Germany 69-79—148
Richard Sterne, South Africa 72-76—148
Bud Cauley, United States 73-76—149
Baekjun Kim, South Korea 75-74—149
Taehoon Ok, South Korea 72-78—150
Freddy Schott, Germany 85-68—153

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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