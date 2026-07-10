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Genesis Scottish Open Par Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 2:46 PM

Friday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,282; Par: 70

Second Round

Tom Kim, South Korea 65-66—131 -9
Rory McIlroy, Northern Ireland 65-66—131 -9
Jordan L. Smith, England 68-63—131 -9
Matt Fitzpatrick, England 67-65—132 -8
Min Woo Lee, Australia 66-66—132 -8
Chris Gotterup, United States 68-65—133 -7
Joost Luiten, Netherlands 67-66—133 -7
Robert MacIntyre, Scotland 67-66—133 -7
Keita Nakajima, Japan 67-66—133 -7
Victor Perez, France 69-64—133 -7
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-64—133 -7
Sudarshan Yellamaraju, Canada 68-65—133 -7
Wyndham Clark, United States 67-67—134 -6
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-66—134 -6
Michael Thorbjornsen, United States 66-68—134 -6
Karl Vilips, Australia 70-64—134 -6
Danny Willett, England 67-67—134 -6
Marcus Armitage, England 68-67—135 -5
Ryan Gerard, United States 68-67—135 -5
Oliver Lindell, Finland 66-69—135 -5
Guido Migliozzi, Italy 68-67—135 -5
Patrick Reed, United States 68-67—135 -5
Kevin Roy, United States 67-68—135 -5
Darius Van Driel, Netherlands 70-65—135 -5
Ricky Castillo, United States 70-66—136 -4
Cameron Davis, Australia 70-66—136 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 70-66—136 -4
Austin Eckroat, United States 70-66—136 -4
Ryan Fox, New Zealand 71-65—136 -4
Tyrrell Hatton, England 70-66—136 -4
Calum Hill, Scotland 67-69—136 -4
Casey Jarvis, South Africa 68-68—136 -4
John Keefer, United States 68-68—136 -4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-68—136 -4
Andrew Putnam, United States 71-65—136 -4
Andy Sullivan, England 68-68—136 -4
Justin Thomas, United States 69-67—136 -4
Laurie Canter, England 69-68—137 -3
Corey Conners, Canada 67-70—137 -3
Tommy Fleetwood, England 67-70—137 -3
Si Woo Kim, South Korea 70-67—137 -3
Chris Kirk, United States 70-67—137 -3
Mikael Lindberg, Sweden 69-68—137 -3
Francesco Molinari, Italy 68-69—137 -3
Andrew Novak, United States 66-71—137 -3
Matti Schmid, Germany 68-69—137 -3
Nick Taylor, Canada 70-67—137 -3
Sahith Theegala, United States 70-67—137 -3
Michael Brennan, United States 67-71—138 -2
Eric Cole, United States 71-67—138 -2
Alejandro Del Rey, Spain 72-66—138 -2
Nicolas Echavarria, Colombia 68-70—138 -2
Nacho Elvira, Spain 69-69—138 -2
Max Greyserman, United States 69-69—138 -2
Brian Harman, United States 70-68—138 -2
Rasmus Hojgaard, Denmark 65-73—138 -2
Viktor Hovland, Norway 68-70—138 -2
Scott Jamieson, Scotland 69-69—138 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 71-67—138 -2
Kurt Kitayama, United States 66-72—138 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-69—138 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-68—138 -2
Tom McKibbin, Northern Ireland 67-71—138 -2
Mac Meissner, United States 71-67—138 -2
Shaun Norris, South Africa 68-70—138 -2
Jon Rahm, Spain 73-65—138 -2
Davis Riley, United States 68-70—138 -2
Adrien Saddier, France 72-66—138 -2
Adam Scott, Australia 69-69—138 -2
J.J. Spaun, United States 68-70—138 -2
Jesper Svensson, Sweden 70-68—138 -2
Ludvig Aberg, Sweden 68-71—139 -1
Zachary Bauchou, United States 67-72—139 -1
Dan Bradbury, England 71-68—139 -1
Patrick Cantlay, United States 65-74—139 -1
Harris English, United States 71-68—139 -1
Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139 -1
Dylan Frittelli, South Africa 70-69—139 -1
Matthew McCarty, United States 67-72—139 -1
Marco Penge, England 70-69—139 -1
David Puig, Spain 75-64—139 -1
Antoine Rozner, France 69-70—139 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-71—139 -1
Sepp Straka, Austria 70-69—139 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-74—140 E
Daniel Brown, England 73-67—140 E
Grant Forrest, Scotland 69-71—140 E
Doug Ghim, United States 71-69—140 E
Jordan Gumberg, United States 72-68—140 E
Joe Highsmith, United States 71-69—140 E
Michael Kim, United States 68-72—140 E
Brooks Koepka, United States 66-74—140 E
Joakim Lagergren, Sweden 70-70—140 E
Shane Lowry, Ireland 71-69—140 E
Max McGreevy, United States 69-71—140 E
Adrian Meronk, Poland 69-71—140 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-69—140 E
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-70—140 E
Aldrich Potgieter, South Africa 70-70—140 E
Scottie Scheffler, United States 68-72—140 E
Alex Smalley, United States 72-68—140 E
Erik Van Rooyen, South Africa 71-69—140 E
Alex Fitzpatrick, England 71-70—141 +1
Julien Guerrier, France 71-70—141 +1
Harry Hall, England 71-70—141 +1
Angel Hidalgo, Spain 68-73—141 +1
Billy Horschel, United States 74-67—141 +1
Matteo Manassero, Italy 72-69—141 +1
Aaron Rai, England 71-70—141 +1
Johannes Veerman, United States 73-68—141 +1
Paul Waring, England 71-70—141 +1
Ryggs Johnston, United States 72-70—142 +2
Jake Knapp, United States 72-70—142 +2
Richard Mansell, England 70-72—142 +2
Dylan Naidoo, South Africa 70-72—142 +2
Ockie Strydom, South Africa 69-73—142 +2
Matt Wallace, England 70-72—142 +2
Pierceson Coody, United States 71-72—143 +3
Rikuya Hoshino, Japan 71-72—143 +3
Pablo Larrazabal, Spain 71-72—143 +3
Junghwan Lee, South Korea 72-71—143 +3
Hao-Tong Li, China 68-75—143 +3
Kristoffer Reitan, Norway 71-72—143 +3
Xander Schauffele, United States 69-74—143 +3
Sam Stevens, United States 68-75—143 +3
Bernd Wiesberger, Austria 65-78—143 +3
Seungbin Choi, South Korea 71-73—144 +4
Padraig Harrington, Ireland 74-70—144 +4
Mark Hubbard, United States 70-74—144 +4
Thriston Lawrence, South Africa 71-73—144 +4
Alex Noren, Sweden 69-75—144 +4
Ashun Wu, China 73-71—144 +4
Charley Hoffman, United States 74-71—145 +5
Sungjae Im, South Korea 72-73—145 +5
Daniel Rodrigues, Portugal 72-73—145 +5
Brandt Snedeker, United States 69-76—145 +5
Connor Syme, Scotland 75-70—145 +5
Kevin Yu, Chinese Taipei 75-70—145 +5
Brian Campbell, United States 72-74—146 +6
Daniel Hillier, New Zealand 75-71—146 +6
Kota Kaneko, Japan 71-75—146 +6
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 76-70—146 +6
John Parry, England 75-71—146 +6
Matthieu Pavon, France 70-76—146 +6
David Ravetto, France 73-73—146 +6
Austin Smotherman, United States 74-72—146 +6
Martin Couvra, France 73-74—147 +7
Taylor Moore, United States 70-77—147 +7
Yurav Premlall, South Africa 71-76—147 +7
Frederic Lacroix, France 73-75—148 +8
Marcel Siem, Germany 69-79—148 +8
Richard Sterne, South Africa 72-76—148 +8
Bud Cauley, United States 73-76—149 +9
Baekjun Kim, South Korea 75-74—149 +9
Taehoon Ok, South Korea 72-78—150 +10
Freddy Schott, Germany 85-68—153 +13

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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