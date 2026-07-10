Genesis Scottish Open Par Scores

Friday
At The Renaissance Club
North Berwick, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,282; Par: 70
Second Round
|Tom Kim, South Korea
|65-66—131
|-9
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|65-66—131
|-9
|Jordan L. Smith, England
|68-63—131
|-9
|Matt Fitzpatrick, England
|67-65—132
|-8
|Min Woo Lee, Australia
|66-66—132
|-8
|Chris Gotterup, United States
|68-65—133
|-7
|Joost Luiten, Netherlands
|67-66—133
|-7
|Robert MacIntyre, Scotland
|67-66—133
|-7
|Keita Nakajima, Japan
|67-66—133
|-7
|Victor Perez, France
|69-64—133
|-7
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-64—133
|-7
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|68-65—133
|-7
|Wyndham Clark, United States
|67-67—134
|-6
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-66—134
|-6
|Michael Thorbjornsen, United States
|66-68—134
|-6
|Karl Vilips, Australia
|70-64—134
|-6
|Danny Willett, England
|67-67—134
|-6
|Marcus Armitage, England
|68-67—135
|-5
|Ryan Gerard, United States
|68-67—135
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|66-69—135
|-5
|Guido Migliozzi, Italy
|68-67—135
|-5
|Patrick Reed, United States
|68-67—135
|-5
|Kevin Roy, United States
|67-68—135
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-65—135
|-5
|Ricky Castillo, United States
|70-66—136
|-4
|Cameron Davis, Australia
|70-66—136
|-4
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-66—136
|-4
|Austin Eckroat, United States
|70-66—136
|-4
|Ryan Fox, New Zealand
|71-65—136
|-4
|Tyrrell Hatton, England
|70-66—136
|-4
|Calum Hill, Scotland
|67-69—136
|-4
|Casey Jarvis, South Africa
|68-68—136
|-4
|John Keefer, United States
|68-68—136
|-4
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-68—136
|-4
|Andrew Putnam, United States
|71-65—136
|-4
|Andy Sullivan, England
|68-68—136
|-4
|Justin Thomas, United States
|69-67—136
|-4
|Laurie Canter, England
|69-68—137
|-3
|Corey Conners, Canada
|67-70—137
|-3
|Tommy Fleetwood, England
|67-70—137
|-3
|Si Woo Kim, South Korea
|70-67—137
|-3
|Chris Kirk, United States
|70-67—137
|-3
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68—137
|-3
|Francesco Molinari, Italy
|68-69—137
|-3
|Andrew Novak, United States
|66-71—137
|-3
|Matti Schmid, Germany
|68-69—137
|-3
|Nick Taylor, Canada
|70-67—137
|-3
|Sahith Theegala, United States
|70-67—137
|-3
|Michael Brennan, United States
|67-71—138
|-2
|Eric Cole, United States
|71-67—138
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-66—138
|-2
|Nicolas Echavarria, Colombia
|68-70—138
|-2
|Nacho Elvira, Spain
|69-69—138
|-2
|Max Greyserman, United States
|69-69—138
|-2
|Brian Harman, United States
|70-68—138
|-2
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|65-73—138
|-2
|Viktor Hovland, Norway
|68-70—138
|-2
|Scott Jamieson, Scotland
|69-69—138
|-2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-67—138
|-2
|Kurt Kitayama, United States
|66-72—138
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-69—138
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-68—138
|-2
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|67-71—138
|-2
|Mac Meissner, United States
|71-67—138
|-2
|Shaun Norris, South Africa
|68-70—138
|-2
|Jon Rahm, Spain
|73-65—138
|-2
|Davis Riley, United States
|68-70—138
|-2
|Adrien Saddier, France
|72-66—138
|-2
|Adam Scott, Australia
|69-69—138
|-2
|J.J. Spaun, United States
|68-70—138
|-2
|Jesper Svensson, Sweden
|70-68—138
|-2
|Ludvig Aberg, Sweden
|68-71—139
|-1
|Zachary Bauchou, United States
|67-72—139
|-1
|Dan Bradbury, England
|71-68—139
|-1
|Patrick Cantlay, United States
|65-74—139
|-1
|Harris English, United States
|71-68—139
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69—139
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-69—139
|-1
|Matthew McCarty, United States
|67-72—139
|-1
|Marco Penge, England
|70-69—139
|-1
|David Puig, Spain
|75-64—139
|-1
|Antoine Rozner, France
|69-70—139
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-71—139
|-1
|Sepp Straka, Austria
|70-69—139
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-74—140
|E
|Daniel Brown, England
|73-67—140
|E
|Grant Forrest, Scotland
|69-71—140
|E
|Doug Ghim, United States
|71-69—140
|E
|Jordan Gumberg, United States
|72-68—140
|E
|Joe Highsmith, United States
|71-69—140
|E
|Michael Kim, United States
|68-72—140
|E
|Brooks Koepka, United States
|66-74—140
|E
|Joakim Lagergren, Sweden
|70-70—140
|E
|Shane Lowry, Ireland
|71-69—140
|E
|Max McGreevy, United States
|69-71—140
|E
|Adrian Meronk, Poland
|69-71—140
|E
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-69—140
|E
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-70—140
|E
|Aldrich Potgieter, South Africa
|70-70—140
|E
|Scottie Scheffler, United States
|68-72—140
|E
|Alex Smalley, United States
|72-68—140
|E
|Erik Van Rooyen, South Africa
|71-69—140
|E
|Alex Fitzpatrick, England
|71-70—141
|+1
|Julien Guerrier, France
|71-70—141
|+1
|Harry Hall, England
|71-70—141
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|68-73—141
|+1
|Billy Horschel, United States
|74-67—141
|+1
|Matteo Manassero, Italy
|72-69—141
|+1
|Aaron Rai, England
|71-70—141
|+1
|Johannes Veerman, United States
|73-68—141
|+1
|Paul Waring, England
|71-70—141
|+1
|Ryggs Johnston, United States
|72-70—142
|+2
|Jake Knapp, United States
|72-70—142
|+2
|Richard Mansell, England
|70-72—142
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|70-72—142
|+2
|Ockie Strydom, South Africa
|69-73—142
|+2
|Matt Wallace, England
|70-72—142
|+2
|Pierceson Coody, United States
|71-72—143
|+3
|Rikuya Hoshino, Japan
|71-72—143
|+3
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-72—143
|+3
|Junghwan Lee, South Korea
|72-71—143
|+3
|Hao-Tong Li, China
|68-75—143
|+3
|Kristoffer Reitan, Norway
|71-72—143
|+3
|Xander Schauffele, United States
|69-74—143
|+3
|Sam Stevens, United States
|68-75—143
|+3
|Bernd Wiesberger, Austria
|65-78—143
|+3
|Seungbin Choi, South Korea
|71-73—144
|+4
|Padraig Harrington, Ireland
|74-70—144
|+4
|Mark Hubbard, United States
|70-74—144
|+4
|Thriston Lawrence, South Africa
|71-73—144
|+4
|Alex Noren, Sweden
|69-75—144
|+4
|Ashun Wu, China
|73-71—144
|+4
|Charley Hoffman, United States
|74-71—145
|+5
|Sungjae Im, South Korea
|72-73—145
|+5
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-73—145
|+5
|Brandt Snedeker, United States
|69-76—145
|+5
|Connor Syme, Scotland
|75-70—145
|+5
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|75-70—145
|+5
|Brian Campbell, United States
|72-74—146
|+6
|Daniel Hillier, New Zealand
|75-71—146
|+6
|Kota Kaneko, Japan
|71-75—146
|+6
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|76-70—146
|+6
|John Parry, England
|75-71—146
|+6
|Matthieu Pavon, France
|70-76—146
|+6
|David Ravetto, France
|73-73—146
|+6
|Austin Smotherman, United States
|74-72—146
|+6
|Martin Couvra, France
|73-74—147
|+7
|Taylor Moore, United States
|70-77—147
|+7
|Yurav Premlall, South Africa
|71-76—147
|+7
|Frederic Lacroix, France
|73-75—148
|+8
|Marcel Siem, Germany
|69-79—148
|+8
|Richard Sterne, South Africa
|72-76—148
|+8
|Bud Cauley, United States
|73-76—149
|+9
|Baekjun Kim, South Korea
|75-74—149
|+9
|Taehoon Ok, South Korea
|72-78—150
|+10
|Freddy Schott, Germany
|85-68—153
|+13
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