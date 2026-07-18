England 6, France 4

|England
|4
|2
|—
|6
|France
|0
|4
|—
|4
First Half_1, England, Rice, 3rd minute; 2, England, Konsa, (Rice), 18th; 3, England, Saka, (Rashford), 37th; 4, England, Saka, (Eze), 45th+1.
Second Half_5, France, Mbappe, (Olise), 48th; 6, France, Barcola, (Mbappe), 54th; 7, France, Mbappe, (Olise), 66th; 8, England, Saka, (penalty kick), 87th; 9, France, Dembele, (Upamecano), 90th+6; 10, England, Bellingham, 90th+8.
Goalies_England, Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford; France, Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.
Yellow Cards_None.
Referee_Jesus Valenzuela Saez. Assistant Referees_Jorge Urrego, Tulio Moreno, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Jalal Jayed.
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