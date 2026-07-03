BMW International Open Scores

|Hennie Du Plessis, South Africa
|64-69—133
|Michael Hollick, South Africa
|66-68—134
|Carlos Ortiz, Mexico
|67-67—134
|Jack Senior, England
|69-65—134
|Brad Dalke, United States
|69-66—135
|Joe Dean, England
|66-69—135
|Frederic Lacroix, France
|69-66—135
|Paul Waring, England
|66-69—135
|Manuel Elvira, Spain
|67-69—136
|Ross Fisher, England
|66-70—136
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-68—136
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-67—136
|Adrian Meronk, Poland
|67-69—136
|JC Ritchie, South Africa
|65-71—136
|Matti Schmid, Germany
|69-67—136
|Hugo Townsend, Sweden
|70-66—136
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-68—136
|Ashun Wu, China
|70-66—136
|Finn Kolle, Germany
|70-67—137
|Alexander Levy, France
|70-67—137
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-68—137
|Renato Paratore, Italy
|70-67—137
|Marco Penge, England
|68-69—137
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|64-73—137
|Andy Sullivan, England
|68-69—137
|Daniel Young, Scotland
|66-71—137
|Abraham Ancer, Mexico
|70-68—138
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-68—138
|Todd Clements, England
|68-70—138
|Ugo Coussaud, France
|69-69—138
|Nacho Elvira, Spain
|67-71—138
|Casey Jarvis, South Africa
|71-67—138
|Matthew Jordan, England
|68-70—138
|Oliver Lindell, Finland
|69-69—138
|Joaquin Niemann, Chile
|68-70—138
|Shaun Norris, South Africa
|69-69—138
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69—138
|Jeff Winther, Denmark
|68-70—138
|Marcus Armitage, England
|70-69—139
|Sam Bairstow, England
|69-70—139
|Filippo Celli, Italy
|69-70—139
|Gregorio De Leo, Italy
|69-70—139
|Quentin Debove, France
|67-72—139
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-71—139
|Romain Langasque, France
|67-72—139
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-71—139
|Victor Perez, France
|72-67—139
|Benjamin Schmidt, England
|68-71—139
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-69—139
|Fred Biondi, Brazil
|71-69—140
|Davis Bryant, United States
|66-74—140
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-72—140
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-69—140
|Calum Hill, Scotland
|70-70—140
|Scott Jamieson, Scotland
|69-71—140
|Jeong-Weon Ko, France
|67-73—140
|Matteo Manassero, Italy
|70-70—140
|Stefano Mazzoli, Italy
|68-72—140
|James Morrison, England
|69-71—140
|Sebastian Munoz, Colombia
|68-72—140
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-67—140
|Thomas Rosenmueller, Germany
|69-71—140
|Freddy Schott, Germany
|70-70—140
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68—140
|Quim Vidal, Spain
|69-71—140
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-66—140
|Danny Willett, England
|77-WD
|Josele Ballester, Spain
|69-72—141
|Daniel Brown, England
|69-72—141
|Jack Buchanan, Australia
|70-71—141
|Jorge Campillo, Spain
|71-70—141
|Sean Crocker, United States
|70-71—141
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|68-73—141
|Andres Gallegos, Argentina
|71-70—141
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-72—141
|David Law, Scotland
|68-73—141
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-69—141
|Guido Migliozzi, Italy
|70-71—141
|Felix Mory, France
|69-72—141
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-71—141
|Jason Scrivener, Australia
|70-71—141
|Marcel Siem, Germany
|72-69—141
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|70-72—142
|Martin Couvra, France
|69-73—142
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-73—142
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-70—142
|Joost Luiten, Netherlands
|70-72—142
|Richie Ramsay, Scotland
|69-73—142
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-73—142
|Brandon Stone, South Africa
|72-70—142
|Matthew Baldwin, England
|73-70—143
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-74—143
|Jannik De Bruyn, Germany
|72-71—143
|Wenyi Ding, China
|68-75—143
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-74—143
|Kota Kaneko, Japan
|67-76—143
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-72—143
|Junghwan Lee, South Korea
|72-71—143
|Eddie Pepperell, England
|72-71—143
|Patrick Reed, United States
|72-71—143
|Thomas Schmidt, Germany
|73-70—143
|Callum Tarren, England
|70-73—143
|Robin Williams, South Africa
|72-71—143
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-72—143
|Adri Arnaus, Spain
|74-70—144
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|74-70—144
|Dan Bradbury, England
|66-78—144
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|75-69—144
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-77—144
|Daniel Gavins, England
|69-75—144
|Angel Hidalgo, Spain
|70-74—144
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-77—144
|Nathan Kimsey, England
|71-73—144
|Thriston Lawrence, South Africa
|72-72—144
|Yannik Paul, Germany
|74-70—144
|Yurav Premlall, South Africa
|71-73—144
|Tom Vaillant, France
|73-71—144
|Euan Walker, Scotland
|72-72—144
|Byeong Hun An, South Korea
|74-71—145
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|74-71—145
|Joshua Berry, England
|72-73—145
|Clement Charmasson, France
|73-72—145
|Julien Guerrier, France
|72-73—145
|Jordan Gumberg, United States
|71-74—145
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-74—145
|David Micheluzzi, Australia
|72-73—145
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-75—145
|Anthony Quayle, Australia
|65-80—145
|David Ravetto, France
|72-73—145
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|73-72—145
|Daniel Rodrigues, Portugal
|70-75—145
|Matthew Southgate, England
|74-71—145
|Cameron Adam, Scotland
|70-76—146
|Albin Bergstrom, Sweden
|70-76—146
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-75—146
|Maximilian Kieffer, Germany
|72-74—146
|Kazuma Kobori, New Zealand
|72-74—146
|Pablo Larrazabal, Spain
|70-76—146
|Ryan Palmer, United States
|72-74—146
|Marcel Schneider, Germany
|72-74—146
|Shubhankar Sharma, India
|73-73—146
|Johannes Veerman, United States
|72-74—146
|Yanhan Zhou, China
|70-76—146
|Dominic Foos, Germany
|73-74—147
|Ryggs Johnston, United States
|74-73—147
|Martin Kaymer, Germany
|72-75—147
|Mike Toorop, Netherlands
|73-74—147
|Jack Yule, England
|74-73—147
|Hunter Logan, United States
|72-76—148
|Connor Syme, Scotland
|71-77—148
|Sergio Garcia, Spain
|71-79—150
|Zander Lombard, South Africa
|74-76—150
|Ryan Peake, Australia
|77-73—150
|Ockie Strydom, South Africa
|75-77—152
|Simon Forsstrom, Sweden
|76-79—155
|Connor McKinney, Australia
|74-81—155
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