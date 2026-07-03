Live Radio
Home » Sports » BMW International Open Scores

BMW International Open Scores

The Associated Press

July 3, 2026, 2:44 PM

Friday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $3 million

Yardage: 7,354; Par: 72

Second Round

Hennie Du Plessis, South Africa 64-69—133
Michael Hollick, South Africa 66-68—134
Carlos Ortiz, Mexico 67-67—134
Jack Senior, England 69-65—134
Brad Dalke, United States 69-66—135
Joe Dean, England 66-69—135
Frederic Lacroix, France 69-66—135
Paul Waring, England 66-69—135
Manuel Elvira, Spain 67-69—136
Ross Fisher, England 66-70—136
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-68—136
Oihan Guillamoundeguy, France 69-67—136
Adrian Meronk, Poland 67-69—136
JC Ritchie, South Africa 65-71—136
Matti Schmid, Germany 69-67—136
Hugo Townsend, Sweden 70-66—136
Bernd Wiesberger, Austria 68-68—136
Ashun Wu, China 70-66—136
Finn Kolle, Germany 70-67—137
Alexander Levy, France 70-67—137
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-68—137
Renato Paratore, Italy 70-67—137
Marco Penge, England 68-69—137
Jayden Trey Schaper, South Africa 64-73—137
Andy Sullivan, England 68-69—137
Daniel Young, Scotland 66-71—137
Abraham Ancer, Mexico 70-68—138
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-68—138
Todd Clements, England 68-70—138
Ugo Coussaud, France 69-69—138
Nacho Elvira, Spain 67-71—138
Casey Jarvis, South Africa 71-67—138
Matthew Jordan, England 68-70—138
Oliver Lindell, Finland 69-69—138
Joaquin Niemann, Chile 68-70—138
Shaun Norris, South Africa 69-69—138
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69—138
Jeff Winther, Denmark 68-70—138
Marcus Armitage, England 70-69—139
Sam Bairstow, England 69-70—139
Filippo Celli, Italy 69-70—139
Gregorio De Leo, Italy 69-70—139
Quentin Debove, France 67-72—139
Alejandro Del Rey, Spain 68-71—139
Romain Langasque, France 67-72—139
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-71—139
Victor Perez, France 72-67—139
Benjamin Schmidt, England 68-71—139
Daniel Van Tonder, South Africa 70-69—139
Fred Biondi, Brazil 71-69—140
Davis Bryant, United States 66-74—140
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-72—140
Joel Girrbach, Switzerland 71-69—140
Calum Hill, Scotland 70-70—140
Scott Jamieson, Scotland 69-71—140
Jeong-Weon Ko, France 67-73—140
Matteo Manassero, Italy 70-70—140
Stefano Mazzoli, Italy 68-72—140
James Morrison, England 69-71—140
Sebastian Munoz, Colombia 68-72—140
Dylan Naidoo, South Africa 73-67—140
Thomas Rosenmueller, Germany 69-71—140
Freddy Schott, Germany 70-70—140
Darius Van Driel, Netherlands 72-68—140
Quim Vidal, Spain 69-71—140
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-66—140
Danny Willett, England 77-WD

Missed Cut

Josele Ballester, Spain 69-72—141
Daniel Brown, England 69-72—141
Jack Buchanan, Australia 70-71—141
Jorge Campillo, Spain 71-70—141
Sean Crocker, United States 70-71—141
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73—141
Andres Gallegos, Argentina 71-70—141
Ricardo Gouveia, Portugal 69-72—141
David Law, Scotland 68-73—141
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69—141
Guido Migliozzi, Italy 70-71—141
Felix Mory, France 69-72—141
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-71—141
Jason Scrivener, Australia 70-71—141
Marcel Siem, Germany 72-69—141
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-72—142
Martin Couvra, France 69-73—142
Tobias Jonsson, Sweden 69-73—142
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70—142
Joost Luiten, Netherlands 70-72—142
Richie Ramsay, Scotland 69-73—142
Brandon Robinson-Thompson, England 69-73—142
Brandon Stone, South Africa 72-70—142
Matthew Baldwin, England 73-70—143
Jonathan Broomhead, South Africa 69-74—143
Jannik De Bruyn, Germany 72-71—143
Wenyi Ding, China 68-75—143
Daniel Hillier, New Zealand 69-74—143
Kota Kaneko, Japan 67-76—143
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-72—143
Junghwan Lee, South Korea 72-71—143
Eddie Pepperell, England 72-71—143
Patrick Reed, United States 72-71—143
Thomas Schmidt, Germany 73-70—143
Callum Tarren, England 70-73—143
Robin Williams, South Africa 72-71—143
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-72—143
Adri Arnaus, Spain 74-70—144
Lucas Bjerregaard, Denmark 74-70—144
Dan Bradbury, England 66-78—144
Rafa Cabrera Bello, Spain 75-69—144
Ewen Ferguson, Scotland 67-77—144
Daniel Gavins, England 69-75—144
Angel Hidalgo, Spain 70-74—144
Rikuya Hoshino, Japan 67-77—144
Nathan Kimsey, England 71-73—144
Thriston Lawrence, South Africa 72-72—144
Yannik Paul, Germany 74-70—144
Yurav Premlall, South Africa 71-73—144
Tom Vaillant, France 73-71—144
Euan Walker, Scotland 72-72—144
Byeong Hun An, South Korea 74-71—145
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-71—145
Joshua Berry, England 72-73—145
Clement Charmasson, France 73-72—145
Julien Guerrier, France 72-73—145
Jordan Gumberg, United States 71-74—145
Joakim Lagergren, Sweden 71-74—145
David Micheluzzi, Australia 72-73—145
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-75—145
Anthony Quayle, Australia 65-80—145
David Ravetto, France 72-73—145
Rocco Repetto Taylor, Spain 73-72—145
Daniel Rodrigues, Portugal 70-75—145
Matthew Southgate, England 74-71—145
Cameron Adam, Scotland 70-76—146
Albin Bergstrom, Sweden 70-76—146
Yuto Katsuragawa, Japan 71-75—146
Maximilian Kieffer, Germany 72-74—146
Kazuma Kobori, New Zealand 72-74—146
Pablo Larrazabal, Spain 70-76—146
Ryan Palmer, United States 72-74—146
Marcel Schneider, Germany 72-74—146
Shubhankar Sharma, India 73-73—146
Johannes Veerman, United States 72-74—146
Yanhan Zhou, China 70-76—146
Dominic Foos, Germany 73-74—147
Ryggs Johnston, United States 74-73—147
Martin Kaymer, Germany 72-75—147
Mike Toorop, Netherlands 73-74—147
Jack Yule, England 74-73—147
Hunter Logan, United States 72-76—148
Connor Syme, Scotland 71-77—148
Sergio Garcia, Spain 71-79—150
Zander Lombard, South Africa 74-76—150
Ryan Peake, Australia 77-73—150
Ockie Strydom, South Africa 75-77—152
Simon Forsstrom, Sweden 76-79—155
Connor McKinney, Australia 74-81—155

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up