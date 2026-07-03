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BMW International Open Par Scores

The Associated Press

July 3, 2026, 2:44 PM

Friday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $3 million

Yardage: 7,354; Par: 72

Second Round

Hennie Du Plessis, South Africa 64-69—133 -11
Michael Hollick, South Africa 66-68—134 -10
Carlos Ortiz, Mexico 67-67—134 -10
Jack Senior, England 69-65—134 -10
Brad Dalke, United States 69-66—135 -9
Joe Dean, England 66-69—135 -9
Frederic Lacroix, France 69-66—135 -9
Paul Waring, England 66-69—135 -9
Manuel Elvira, Spain 67-69—136 -8
Ross Fisher, England 66-70—136 -8
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-68—136 -8
Oihan Guillamoundeguy, France 69-67—136 -8
Adrian Meronk, Poland 67-69—136 -8
JC Ritchie, South Africa 65-71—136 -8
Matti Schmid, Germany 69-67—136 -8
Hugo Townsend, Sweden 70-66—136 -8
Bernd Wiesberger, Austria 68-68—136 -8
Ashun Wu, China 70-66—136 -8
Finn Kolle, Germany 70-67—137 -7
Alexander Levy, France 70-67—137 -7
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-68—137 -7
Renato Paratore, Italy 70-67—137 -7
Marco Penge, England 68-69—137 -7
Jayden Trey Schaper, South Africa 64-73—137 -7
Andy Sullivan, England 68-69—137 -7
Daniel Young, Scotland 66-71—137 -7
Abraham Ancer, Mexico 70-68—138 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-68—138 -6
Todd Clements, England 68-70—138 -6
Ugo Coussaud, France 69-69—138 -6
Nacho Elvira, Spain 67-71—138 -6
Casey Jarvis, South Africa 71-67—138 -6
Matthew Jordan, England 68-70—138 -6
Oliver Lindell, Finland 69-69—138 -6
Joaquin Niemann, Chile 68-70—138 -6
Shaun Norris, South Africa 69-69—138 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69—138 -6
Jeff Winther, Denmark 68-70—138 -6
Marcus Armitage, England 70-69—139 -5
Sam Bairstow, England 69-70—139 -5
Filippo Celli, Italy 69-70—139 -5
Gregorio De Leo, Italy 69-70—139 -5
Quentin Debove, France 67-72—139 -5
Alejandro Del Rey, Spain 68-71—139 -5
Romain Langasque, France 67-72—139 -5
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-71—139 -5
Victor Perez, France 72-67—139 -5
Benjamin Schmidt, England 68-71—139 -5
Daniel Van Tonder, South Africa 70-69—139 -5
Fred Biondi, Brazil 71-69—140 -4
Davis Bryant, United States 66-74—140 -4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-72—140 -4
Joel Girrbach, Switzerland 71-69—140 -4
Calum Hill, Scotland 70-70—140 -4
Scott Jamieson, Scotland 69-71—140 -4
Jeong-Weon Ko, France 67-73—140 -4
Matteo Manassero, Italy 70-70—140 -4
Stefano Mazzoli, Italy 68-72—140 -4
James Morrison, England 69-71—140 -4
Sebastian Munoz, Colombia 68-72—140 -4
Dylan Naidoo, South Africa 73-67—140 -4
Thomas Rosenmueller, Germany 69-71—140 -4
Freddy Schott, Germany 70-70—140 -4
Darius Van Driel, Netherlands 72-68—140 -4
Quim Vidal, Spain 69-71—140 -4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-66—140 -4
Danny Willett, England 77-WD

Missed Cut

Josele Ballester, Spain 69-72—141 -3
Daniel Brown, England 69-72—141 -3
Jack Buchanan, Australia 70-71—141 -3
Jorge Campillo, Spain 71-70—141 -3
Sean Crocker, United States 70-71—141 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73—141 -3
Andres Gallegos, Argentina 71-70—141 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 69-72—141 -3
David Law, Scotland 68-73—141 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69—141 -3
Guido Migliozzi, Italy 70-71—141 -3
Felix Mory, France 69-72—141 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-71—141 -3
Jason Scrivener, Australia 70-71—141 -3
Marcel Siem, Germany 72-69—141 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-72—142 -2
Martin Couvra, France 69-73—142 -2
Tobias Jonsson, Sweden 69-73—142 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70—142 -2
Joost Luiten, Netherlands 70-72—142 -2
Richie Ramsay, Scotland 69-73—142 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 69-73—142 -2
Brandon Stone, South Africa 72-70—142 -2
Matthew Baldwin, England 73-70—143 -1
Jonathan Broomhead, South Africa 69-74—143 -1
Jannik De Bruyn, Germany 72-71—143 -1
Wenyi Ding, China 68-75—143 -1
Daniel Hillier, New Zealand 69-74—143 -1
Kota Kaneko, Japan 67-76—143 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-72—143 -1
Junghwan Lee, South Korea 72-71—143 -1
Eddie Pepperell, England 72-71—143 -1
Patrick Reed, United States 72-71—143 -1
Thomas Schmidt, Germany 73-70—143 -1
Callum Tarren, England 70-73—143 -1
Robin Williams, South Africa 72-71—143 -1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-72—143 -1
Adri Arnaus, Spain 74-70—144 E
Lucas Bjerregaard, Denmark 74-70—144 E
Dan Bradbury, England 66-78—144 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 75-69—144 E
Ewen Ferguson, Scotland 67-77—144 E
Daniel Gavins, England 69-75—144 E
Angel Hidalgo, Spain 70-74—144 E
Rikuya Hoshino, Japan 67-77—144 E
Nathan Kimsey, England 71-73—144 E
Thriston Lawrence, South Africa 72-72—144 E
Yannik Paul, Germany 74-70—144 E
Yurav Premlall, South Africa 71-73—144 E
Tom Vaillant, France 73-71—144 E
Euan Walker, Scotland 72-72—144 E
Byeong Hun An, South Korea 74-71—145 +1
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-71—145 +1
Joshua Berry, England 72-73—145 +1
Clement Charmasson, France 73-72—145 +1
Julien Guerrier, France 72-73—145 +1
Jordan Gumberg, United States 71-74—145 +1
Joakim Lagergren, Sweden 71-74—145 +1
David Micheluzzi, Australia 72-73—145 +1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-75—145 +1
Anthony Quayle, Australia 65-80—145 +1
David Ravetto, France 72-73—145 +1
Rocco Repetto Taylor, Spain 73-72—145 +1
Daniel Rodrigues, Portugal 70-75—145 +1
Matthew Southgate, England 74-71—145 +1
Cameron Adam, Scotland 70-76—146 +2
Albin Bergstrom, Sweden 70-76—146 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 71-75—146 +2
Maximilian Kieffer, Germany 72-74—146 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 72-74—146 +2
Pablo Larrazabal, Spain 70-76—146 +2
Ryan Palmer, United States 72-74—146 +2
Marcel Schneider, Germany 72-74—146 +2
Shubhankar Sharma, India 73-73—146 +2
Johannes Veerman, United States 72-74—146 +2
Yanhan Zhou, China 70-76—146 +2
Dominic Foos, Germany 73-74—147 +3
Ryggs Johnston, United States 74-73—147 +3
Martin Kaymer, Germany 72-75—147 +3
Mike Toorop, Netherlands 73-74—147 +3
Jack Yule, England 74-73—147 +3
Hunter Logan, United States 72-76—148 +4
Connor Syme, Scotland 71-77—148 +4
Sergio Garcia, Spain 71-79—150 +6
Zander Lombard, South Africa 74-76—150 +6
Ryan Peake, Australia 77-73—150 +6
Ockie Strydom, South Africa 75-77—152 +8
Simon Forsstrom, Sweden 76-79—155 +11
Connor McKinney, Australia 74-81—155 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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