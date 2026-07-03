BMW International Open Par Scores

|Hennie Du Plessis, South Africa
|64-69—133
|-11
|Michael Hollick, South Africa
|66-68—134
|-10
|Carlos Ortiz, Mexico
|67-67—134
|-10
|Jack Senior, England
|69-65—134
|-10
|Brad Dalke, United States
|69-66—135
|-9
|Joe Dean, England
|66-69—135
|-9
|Frederic Lacroix, France
|69-66—135
|-9
|Paul Waring, England
|66-69—135
|-9
|Manuel Elvira, Spain
|67-69—136
|-8
|Ross Fisher, England
|66-70—136
|-8
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-68—136
|-8
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-67—136
|-8
|Adrian Meronk, Poland
|67-69—136
|-8
|JC Ritchie, South Africa
|65-71—136
|-8
|Matti Schmid, Germany
|69-67—136
|-8
|Hugo Townsend, Sweden
|70-66—136
|-8
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-68—136
|-8
|Ashun Wu, China
|70-66—136
|-8
|Finn Kolle, Germany
|70-67—137
|-7
|Alexander Levy, France
|70-67—137
|-7
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-68—137
|-7
|Renato Paratore, Italy
|70-67—137
|-7
|Marco Penge, England
|68-69—137
|-7
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|64-73—137
|-7
|Andy Sullivan, England
|68-69—137
|-7
|Daniel Young, Scotland
|66-71—137
|-7
|Abraham Ancer, Mexico
|70-68—138
|-6
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-68—138
|-6
|Todd Clements, England
|68-70—138
|-6
|Ugo Coussaud, France
|69-69—138
|-6
|Nacho Elvira, Spain
|67-71—138
|-6
|Casey Jarvis, South Africa
|71-67—138
|-6
|Matthew Jordan, England
|68-70—138
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|69-69—138
|-6
|Joaquin Niemann, Chile
|68-70—138
|-6
|Shaun Norris, South Africa
|69-69—138
|-6
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69—138
|-6
|Jeff Winther, Denmark
|68-70—138
|-6
|Marcus Armitage, England
|70-69—139
|-5
|Sam Bairstow, England
|69-70—139
|-5
|Filippo Celli, Italy
|69-70—139
|-5
|Gregorio De Leo, Italy
|69-70—139
|-5
|Quentin Debove, France
|67-72—139
|-5
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-71—139
|-5
|Romain Langasque, France
|67-72—139
|-5
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-71—139
|-5
|Victor Perez, France
|72-67—139
|-5
|Benjamin Schmidt, England
|68-71—139
|-5
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-69—139
|-5
|Fred Biondi, Brazil
|71-69—140
|-4
|Davis Bryant, United States
|66-74—140
|-4
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-72—140
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-69—140
|-4
|Calum Hill, Scotland
|70-70—140
|-4
|Scott Jamieson, Scotland
|69-71—140
|-4
|Jeong-Weon Ko, France
|67-73—140
|-4
|Matteo Manassero, Italy
|70-70—140
|-4
|Stefano Mazzoli, Italy
|68-72—140
|-4
|James Morrison, England
|69-71—140
|-4
|Sebastian Munoz, Colombia
|68-72—140
|-4
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-67—140
|-4
|Thomas Rosenmueller, Germany
|69-71—140
|-4
|Freddy Schott, Germany
|70-70—140
|-4
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68—140
|-4
|Quim Vidal, Spain
|69-71—140
|-4
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|74-66—140
|-4
|Danny Willett, England
|77-WD
|
|Josele Ballester, Spain
|69-72—141
|-3
|Daniel Brown, England
|69-72—141
|-3
|Jack Buchanan, Australia
|70-71—141
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|71-70—141
|-3
|Sean Crocker, United States
|70-71—141
|-3
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|68-73—141
|-3
|Andres Gallegos, Argentina
|71-70—141
|-3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-72—141
|-3
|David Law, Scotland
|68-73—141
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-69—141
|-3
|Guido Migliozzi, Italy
|70-71—141
|-3
|Felix Mory, France
|69-72—141
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-71—141
|-3
|Jason Scrivener, Australia
|70-71—141
|-3
|Marcel Siem, Germany
|72-69—141
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|70-72—142
|-2
|Martin Couvra, France
|69-73—142
|-2
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-73—142
|-2
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-70—142
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|70-72—142
|-2
|Richie Ramsay, Scotland
|69-73—142
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-73—142
|-2
|Brandon Stone, South Africa
|72-70—142
|-2
|Matthew Baldwin, England
|73-70—143
|-1
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-74—143
|-1
|Jannik De Bruyn, Germany
|72-71—143
|-1
|Wenyi Ding, China
|68-75—143
|-1
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-74—143
|-1
|Kota Kaneko, Japan
|67-76—143
|-1
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-72—143
|-1
|Junghwan Lee, South Korea
|72-71—143
|-1
|Eddie Pepperell, England
|72-71—143
|-1
|Patrick Reed, United States
|72-71—143
|-1
|Thomas Schmidt, Germany
|73-70—143
|-1
|Callum Tarren, England
|70-73—143
|-1
|Robin Williams, South Africa
|72-71—143
|-1
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-72—143
|-1
|Adri Arnaus, Spain
|74-70—144
|E
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|74-70—144
|E
|Dan Bradbury, England
|66-78—144
|E
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|75-69—144
|E
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-77—144
|E
|Daniel Gavins, England
|69-75—144
|E
|Angel Hidalgo, Spain
|70-74—144
|E
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-77—144
|E
|Nathan Kimsey, England
|71-73—144
|E
|Thriston Lawrence, South Africa
|72-72—144
|E
|Yannik Paul, Germany
|74-70—144
|E
|Yurav Premlall, South Africa
|71-73—144
|E
|Tom Vaillant, France
|73-71—144
|E
|Euan Walker, Scotland
|72-72—144
|E
|Byeong Hun An, South Korea
|74-71—145
|+1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|74-71—145
|+1
|Joshua Berry, England
|72-73—145
|+1
|Clement Charmasson, France
|73-72—145
|+1
|Julien Guerrier, France
|72-73—145
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|71-74—145
|+1
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-74—145
|+1
|David Micheluzzi, Australia
|72-73—145
|+1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-75—145
|+1
|Anthony Quayle, Australia
|65-80—145
|+1
|David Ravetto, France
|72-73—145
|+1
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|73-72—145
|+1
|Daniel Rodrigues, Portugal
|70-75—145
|+1
|Matthew Southgate, England
|74-71—145
|+1
|Cameron Adam, Scotland
|70-76—146
|+2
|Albin Bergstrom, Sweden
|70-76—146
|+2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-75—146
|+2
|Maximilian Kieffer, Germany
|72-74—146
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|72-74—146
|+2
|Pablo Larrazabal, Spain
|70-76—146
|+2
|Ryan Palmer, United States
|72-74—146
|+2
|Marcel Schneider, Germany
|72-74—146
|+2
|Shubhankar Sharma, India
|73-73—146
|+2
|Johannes Veerman, United States
|72-74—146
|+2
|Yanhan Zhou, China
|70-76—146
|+2
|Dominic Foos, Germany
|73-74—147
|+3
|Ryggs Johnston, United States
|74-73—147
|+3
|Martin Kaymer, Germany
|72-75—147
|+3
|Mike Toorop, Netherlands
|73-74—147
|+3
|Jack Yule, England
|74-73—147
|+3
|Hunter Logan, United States
|72-76—148
|+4
|Connor Syme, Scotland
|71-77—148
|+4
|Sergio Garcia, Spain
|71-79—150
|+6
|Zander Lombard, South Africa
|74-76—150
|+6
|Ryan Peake, Australia
|77-73—150
|+6
|Ockie Strydom, South Africa
|75-77—152
|+8
|Simon Forsstrom, Sweden
|76-79—155
|+11
|Connor McKinney, Australia
|74-81—155
|+11
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