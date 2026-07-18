All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|56
|40
|.583
|—
|New York
|54
|43
|.557
|2½
|Boston
|48
|48
|.500
|8
|Baltimore
|47
|51
|.480
|10
|Toronto
|45
|52
|.464
|11½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|51
|45
|.531
|—
|Cleveland
|51
|46
|.526
|½
|Minnesota
|49
|49
|.500
|3
|Detroit
|45
|52
|.464
|6½
|Kansas City
|39
|59
|.398
|13
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Texas
|49
|48
|.505
|—
|Seattle
|48
|50
|.490
|1½
|Houston
|47
|52
|.475
|3
|Athletics
|41
|56
|.423
|8
|Los Angeles
|38
|60
|.388
|11½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|56
|40
|.583
|—
|Philadelphia
|54
|44
|.551
|3
|Miami
|52
|46
|.531
|5
|Washington
|49
|49
|.500
|8
|New York
|41
|57
|.418
|16
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|60
|37
|.619
|—
|Chicago
|54
|43
|.557
|6
|St. Louis
|51
|45
|.531
|8½
|Pittsburgh
|50
|47
|.515
|10
|Cincinnati
|44
|52
|.458
|15½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|62
|36
|.633
|—
|Arizona
|49
|48
|.505
|12½
|San Diego
|48
|49
|.495
|13½
|San Francisco
|42
|55
|.433
|19½
|Colorado
|39
|60
|.394
|23½
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AMERICAN LEAGUE
Friday’s Games
Boston 10, Tampa Bay 0, 1st game
Boston 5, Tampa Bay 3, 2nd game
L.A. Dodgers 2, N.Y. Yankees 1
Atlanta 15, Texas 1
Chicago White Sox 12, Toronto 4
Minnesota 5, Chicago Cubs 2
Kansas City 7, San Diego 6, 10 innings
Baltimore 3, Houston 2
Detroit 2, L.A. Angels 1
San Francisco 7, Seattle 0
Washington 23, Athletics 4
Pittsburgh at Cleveland, ppd.
Saturday’s Games
Pittsburgh at Cleveland, 1:10 p.m., 1st game
Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at Toronto, 3:07 p.m.
Baltimore at Houston, 4:10 p.m.
San Diego at Kansas City, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Boston, 4:10 p.m.
Texas at Atlanta, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 7:10 p.m., 2nd game
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.
San Francisco at Seattle, 8:08 p.m.
Washington at Athletics, 10:05 p.m.
Detroit at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Sunday’s Games
Chicago White Sox (Burke 6-4) at Toronto (Yesavage 4-4), 12:15 p.m.
Tampa Bay (McClanahan 8-5) at Boston (Gray 11-1), 1:35 p.m.
Texas (TBD) at Atlanta (Holmes 5-4), 1:35 p.m.
Pittsburgh (Skenes 8-8) at Cleveland (Bibee 3-9), 1:40 p.m.
Baltimore (Bradish 6-9) at Houston (Brown 1-0), 2:10 p.m.
San Diego (Márquez 4-2) at Kansas City (Cameron 5-7), 2:10 p.m.
Minnesota (Matthews 4-6) at Chicago Cubs (Imanaga 5-8), 2:20 p.m.
Washington (Griffin 10-2) at Athletics (Lopez 4-3), 4:05 p.m.
Detroit (Mize 4-6) at L.A. Angels (Johnson 1-4), 4:07 p.m.
San Francisco (Ray 8-6) at Seattle (Gilbert 7-6), 4:10 p.m.
L.A. Dodgers (Yamamoto 9-6) at N.Y. Yankees (Schlittler 9-5), 7:20 p.m.
Monday’s Games
Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Boston, 7:10 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Friday’s Games
L.A. Dodgers 2, N.Y. Yankees 1
Atlanta 15, Texas 1
Milwaukee 2, Miami 1, 10 innings
Minnesota 5, Chicago Cubs 2
Cincinnati 7, Colorado 2
Kansas City 7, San Diego 6, 10 innings
St. Louis 5, Arizona 4
San Francisco 7, Seattle 0
Washington 23, Athletics 4
Pittsburgh at Cleveland, ppd.
Saturday’s Games
Pittsburgh at Cleveland, 1:10 p.m., 1st game
Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 4:05 p.m.
Miami at Milwaukee, 4:10 p.m.
San Diego at Kansas City, 4:10 p.m.
St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.
Texas at Atlanta, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 7:10 p.m., 2nd game
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.
San Francisco at Seattle, 8:08 p.m.
Washington at Athletics, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
N.Y. Mets (McLean 6-6) at Philadelphia (Rangel 0-2), 1:35 p.m.
Texas (TBD) at Atlanta (Holmes 5-4), 1:35 p.m.
Pittsburgh (Skenes 8-8) at Cleveland (Bibee 3-9), 1:40 p.m.
Miami (Pérez 5-7) at Milwaukee (Gasser 2-4), 2:10 p.m.
San Diego (Márquez 4-2) at Kansas City (Cameron 5-7), 2:10 p.m.
Minnesota (Matthews 4-6) at Chicago Cubs (Imanaga 5-8), 2:20 p.m.
Cincinnati (Greene 1-1) at Colorado (Feltner 3-3), 3:10 p.m.
Washington (Griffin 10-2) at Athletics (Lopez 4-3), 4:05 p.m.
San Francisco (Ray 8-6) at Seattle (Gilbert 7-6), 4:10 p.m.
St. Louis (Pallante 10-6) at Arizona (Rodriguez 8-3), 4:10 p.m.
L.A. Dodgers (Yamamoto 9-6) at N.Y. Yankees (Schlittler 9-5), 7:20 p.m.
Monday’s Games
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
L.A. Dodgers at Philadelphia, 7:10 p.m.
San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Washington at Colorado, 8:40 p.m.
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.
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