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Baseball Glance

The Associated Press

July 18, 2026, 10:04 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 56 40 .583
New York 54 43 .557
Boston 48 48 .500 8
Baltimore 47 51 .480 10
Toronto 45 52 .464 11½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 51 45 .531
Cleveland 51 46 .526 ½
Minnesota 49 49 .500 3
Detroit 45 52 .464
Kansas City 39 59 .398 13

West Division

W L Pct GB
Texas 49 48 .505
Seattle 48 50 .490
Houston 47 52 .475 3
Athletics 41 56 .423 8
Los Angeles 38 60 .388 11½

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 56 40 .583
Philadelphia 54 44 .551 3
Miami 52 46 .531 5
Washington 49 49 .500 8
New York 41 57 .418 16

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 60 37 .619
Chicago 54 43 .557 6
St. Louis 51 45 .531
Pittsburgh 50 47 .515 10
Cincinnati 44 52 .458 15½

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 62 36 .633
Arizona 49 48 .505 12½
San Diego 48 49 .495 13½
San Francisco 42 55 .433 19½
Colorado 39 60 .394 23½

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AMERICAN LEAGUE

Friday’s Games

Boston 10, Tampa Bay 0, 1st game

Boston 5, Tampa Bay 3, 2nd game

L.A. Dodgers 2, N.Y. Yankees 1

Atlanta 15, Texas 1

Chicago White Sox 12, Toronto 4

Minnesota 5, Chicago Cubs 2

Kansas City 7, San Diego 6, 10 innings

Baltimore 3, Houston 2

Detroit 2, L.A. Angels 1

San Francisco 7, Seattle 0

Washington 23, Athletics 4

Pittsburgh at Cleveland, ppd.

Saturday’s Games

Pittsburgh at Cleveland, 1:10 p.m., 1st game

Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at Toronto, 3:07 p.m.

Baltimore at Houston, 4:10 p.m.

San Diego at Kansas City, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Boston, 4:10 p.m.

Texas at Atlanta, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 7:10 p.m., 2nd game

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.

San Francisco at Seattle, 8:08 p.m.

Washington at Athletics, 10:05 p.m.

Detroit at L.A. Angels, 10:07 p.m.

Sunday’s Games

Chicago White Sox (Burke 6-4) at Toronto (Yesavage 4-4), 12:15 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 8-5) at Boston (Gray 11-1), 1:35 p.m.

Texas (TBD) at Atlanta (Holmes 5-4), 1:35 p.m.

Pittsburgh (Skenes 8-8) at Cleveland (Bibee 3-9), 1:40 p.m.

Baltimore (Bradish 6-9) at Houston (Brown 1-0), 2:10 p.m.

San Diego (Márquez 4-2) at Kansas City (Cameron 5-7), 2:10 p.m.

Minnesota (Matthews 4-6) at Chicago Cubs (Imanaga 5-8), 2:20 p.m.

Washington (Griffin 10-2) at Athletics (Lopez 4-3), 4:05 p.m.

Detroit (Mize 4-6) at L.A. Angels (Johnson 1-4), 4:07 p.m.

San Francisco (Ray 8-6) at Seattle (Gilbert 7-6), 4:10 p.m.

L.A. Dodgers (Yamamoto 9-6) at N.Y. Yankees (Schlittler 9-5), 7:20 p.m.

Monday’s Games

Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Boston, 7:10 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Friday’s Games

L.A. Dodgers 2, N.Y. Yankees 1

Atlanta 15, Texas 1

Milwaukee 2, Miami 1, 10 innings

Minnesota 5, Chicago Cubs 2

Cincinnati 7, Colorado 2

Kansas City 7, San Diego 6, 10 innings

St. Louis 5, Arizona 4

San Francisco 7, Seattle 0

Washington 23, Athletics 4

Pittsburgh at Cleveland, ppd.

Saturday’s Games

Pittsburgh at Cleveland, 1:10 p.m., 1st game

Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 4:05 p.m.

Miami at Milwaukee, 4:10 p.m.

San Diego at Kansas City, 4:10 p.m.

St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.

Texas at Atlanta, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 7:10 p.m., 2nd game

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.

San Francisco at Seattle, 8:08 p.m.

Washington at Athletics, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

N.Y. Mets (McLean 6-6) at Philadelphia (Rangel 0-2), 1:35 p.m.

Texas (TBD) at Atlanta (Holmes 5-4), 1:35 p.m.

Pittsburgh (Skenes 8-8) at Cleveland (Bibee 3-9), 1:40 p.m.

Miami (Pérez 5-7) at Milwaukee (Gasser 2-4), 2:10 p.m.

San Diego (Márquez 4-2) at Kansas City (Cameron 5-7), 2:10 p.m.

Minnesota (Matthews 4-6) at Chicago Cubs (Imanaga 5-8), 2:20 p.m.

Cincinnati (Greene 1-1) at Colorado (Feltner 3-3), 3:10 p.m.

Washington (Griffin 10-2) at Athletics (Lopez 4-3), 4:05 p.m.

San Francisco (Ray 8-6) at Seattle (Gilbert 7-6), 4:10 p.m.

St. Louis (Pallante 10-6) at Arizona (Rodriguez 8-3), 4:10 p.m.

L.A. Dodgers (Yamamoto 9-6) at N.Y. Yankees (Schlittler 9-5), 7:20 p.m.

Monday’s Games

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

L.A. Dodgers at Philadelphia, 7:10 p.m.

San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Washington at Colorado, 8:40 p.m.

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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