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Argentina 3, Egypt 2

The Associated Press

July 7, 2026, 2:14 PM

Egypt 1 1 2
Argentina 0 3 3

First Half_1, Egypt, Ibrahim, (Marawan Attia), 15th minute.

Second Half_2, Egypt, Mostafa Zico, (Hassan), 67th; 3, Argentina, Romero, (Messi), 79th; 4, Argentina, Messi, (Montiel), 83rd; 5, Argentina, Fernandez, (Martinez), 90th+3.

Goalies_Egypt, Mostafa Shoubir, Mohamed Elshenawy, Mahdy Soliman, Mohamed Alaa; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.

Yellow Cards_Shoubir, Egypt, 90th+5; Hamdy Fathy, Egypt, 90th+5; Marawan Attia, Egypt, 90th+8.

Referee_Francois Letexier. Assistant Referees_Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, Jerome Brisard. 4th Official_Espen Andreas Eskas.

A_68,239.

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