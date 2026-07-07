Argentina 3, Egypt 2

|Egypt
|1
|1
|—
|2
|Argentina
|0
|3
|—
|3
First Half_1, Egypt, Ibrahim, (Marawan Attia), 15th minute.
Second Half_2, Egypt, Mostafa Zico, (Hassan), 67th; 3, Argentina, Romero, (Messi), 79th; 4, Argentina, Messi, (Montiel), 83rd; 5, Argentina, Fernandez, (Martinez), 90th+3.
Goalies_Egypt, Mostafa Shoubir, Mohamed Elshenawy, Mahdy Soliman, Mohamed Alaa; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.
Yellow Cards_Shoubir, Egypt, 90th+5; Hamdy Fathy, Egypt, 90th+5; Marawan Attia, Egypt, 90th+8.
Referee_Francois Letexier. Assistant Referees_Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, Jerome Brisard. 4th Official_Espen Andreas Eskas.
A_68,239.
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