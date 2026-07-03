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3M Open Scores

The Associated Press

July 23, 2026, 8:36 PM

Thursday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

First Round

Ben Kohles 32-30—62
Emiliano Grillo 30-34—64
Jackson Koivun 31-33—64
Gary Woodland 33-31—64
Michael Brennan 33-32—65
Lucas Glover 32-33—65
Kevin Roy 31-34—65
Scottie Scheffler 31-34—65
Jesper Svensson 32-33—65
Denny McCarthy 31-35—66
Troy Merritt 34-32—66
Rasmus Neergaard-Petersen 31-35—66
Chandler Phillips 31-35—66
Chandler Blanchet 35-32—67
Trace Crowe 30-37—67
Zecheng Dou 34-33—67
Rico Hoey 32-35—67
Billy Horschel 32-35—67
Jeffrey Kang 33-34—67
Keita Nakajima 32-35—67
Marcelo Rozo 33-34—67
Matti Schmid 33-34—67
Kevin Streelman 33-34—67
John VanDerLaan 36-31—67
Vince Whaley 36-31—67
Christiaan Bezuidenhout 33-35—68
Zac Blair 36-32—68
Will Gordon 31-37—68
Lee Hodges 35-33—68
Tom Hoge 33-35—68
Tom Kim 33-35—68
Kurt Kitayama 35-33—68
Jake Knapp 34-34—68
Hao-Tong Li 32-36—68
Keith Mitchell 32-36—68
Pontus Nyholm 34-34—68
Seamus Power 32-36—68
Austin Smotherman 34-34—68
Sam Stevens 36-32—68
Jackson Suber 33-35—68
Adam Svensson 35-33—68
Davis Thompson 34-34—68
Brian Campbell 34-35—69
Davis Chatfield 35-34—69
Pierceson Coody 34-35—69
Adrien Dumont De Chassart 35-34—69
Austin Eckroat 36-33—69
A.J. Ewart 33-36—69
Doug Ghim 33-36—69
Max Greyserman 35-34—69
Adam Hadwin 33-36—69
Brian Harman 35-34—69
Harry Higgs 31-38—69
Beau Hossler 33-36—69
Rasmus Højgaard 33-36—69
Michael Kim 33-36—69
Hank Lebioda 33-36—69
Thorbjørn Olesen 33-36—69
John Parry 33-36—69
Andrew Putnam 35-34—69
Ben Silverman 35-34—69
Jimmy Stanger 35-34—69
Preston Stout 35-34—69
Karl Vilips 34-35—69
Camilo Villegas 32-37—69
Kevin Yu 34-35—69
Zachary Bauchou 34-36—70
Corey Conners 34-36—70
Joel Dahmen 34-36—70
Tyler Duncan 34-36—70
Patrick Fishburn 36-34—70
Steven Fisk 34-36—70
Lanto Griffin 35-35—70
Mark Hubbard 36-34—70
Stephan Jaeger 35-35—70
Benjamin James 35-35—70
Chris Kirk 36-34—70
Christo Lamprecht 34-36—70
David Lipsky 36-34—70
Justin Lower 36-34—70
Hideki Matsuyama 34-36—70
Taylor Moore 34-36—70
Taylor Pendrith 35-35—70
Adam Schenk 33-37—70
Neal Shipley 33-37—70
Ricky Castillo 36-35—71
Cameron Davis 35-36—71
Fabián Gómez 37-34—71
Nick Hardy 37-34—71
Joe Highsmith 36-35—71
Mackenzie Hughes 36-35—71
Sungjae Im 35-36—71
Casey Jarvis 34-37—71
Luke List 33-38—71
Maverick McNealy 33-38—71
William Mouw 35-36—71
Sihan Sandhu 36-35—71
Cooper Schultz 33-38—71
Jeevan Sihota 36-35—71
Jordan L. Smith 37-34—71
Hayden Springer 36-35—71
Sudarshan Yellamaraju 34-37—71
Thomas Campbell 36-36—72
Rafael Campos 35-37—72
Cameron Champ 36-36—72
Luke Clanton 35-37—72
Brannon Fahrny 35-37—72
Garrick Higgo 34-38—72
Max Homa 35-37—72
Peter Malnati 36-36—72
Ben Martin 39-33—72
Matthieu Pavon 37-35—72
Paul Peterson 34-38—72
Chad Ramey 36-36—72
Kris Ventura 38-34—72
Danny Walker 36-36—72
Aaron Wise 35-37—72
Griffin Wood 34-38—72
Ryder Cowan 36-37—73
Muzzy Donohue 38-35—73
Nick Dunlap 37-36—73
Brice Garnett 35-38—73
Charley Hoffman 34-39—73
Takumi Kanaya 38-35—73
Mac Meissner 37-36—73
Gordon Sargent 35-38—73
Ryan Brehm 37-37—74
Tony Finau 38-36—74
Max McGreevy 35-39—74
Erik Van Rooyen 38-36—74
Matt Kuchar 35-40—75
Nicholas Lindheim 34-41—75
Stefano Mazzoli 39-36—75
Jeremy Paul 38-37—75
David Skinns 37-38—75
Alejandro Tosti 38-37—75
Dylan Wu 38-37—75
Johnny Keefer 37-39—76
Davis Riley 38-38—76
Brandt Snedeker 34-42—76
Aldrich Potgieter 37-40—77
Patrick Rodgers 34-43—77
Patton Kizzire 40-37—77
Kensei Hirata 38-40—78

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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