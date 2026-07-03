3M Open Scores

Thursday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
First Round
|Ben Kohles
|32-30—62
|Emiliano Grillo
|30-34—64
|Jackson Koivun
|31-33—64
|Gary Woodland
|33-31—64
|Michael Brennan
|33-32—65
|Lucas Glover
|32-33—65
|Kevin Roy
|31-34—65
|Scottie Scheffler
|31-34—65
|Jesper Svensson
|32-33—65
|Denny McCarthy
|31-35—66
|Troy Merritt
|34-32—66
|Rasmus Neergaard-Petersen
|31-35—66
|Chandler Phillips
|31-35—66
|Chandler Blanchet
|35-32—67
|Trace Crowe
|30-37—67
|Zecheng Dou
|34-33—67
|Rico Hoey
|32-35—67
|Billy Horschel
|32-35—67
|Jeffrey Kang
|33-34—67
|Keita Nakajima
|32-35—67
|Marcelo Rozo
|33-34—67
|Matti Schmid
|33-34—67
|Kevin Streelman
|33-34—67
|John VanDerLaan
|36-31—67
|Vince Whaley
|36-31—67
|Christiaan Bezuidenhout
|33-35—68
|Zac Blair
|36-32—68
|Will Gordon
|31-37—68
|Lee Hodges
|35-33—68
|Tom Hoge
|33-35—68
|Tom Kim
|33-35—68
|Kurt Kitayama
|35-33—68
|Jake Knapp
|34-34—68
|Hao-Tong Li
|32-36—68
|Keith Mitchell
|32-36—68
|Pontus Nyholm
|34-34—68
|Seamus Power
|32-36—68
|Austin Smotherman
|34-34—68
|Sam Stevens
|36-32—68
|Jackson Suber
|33-35—68
|Adam Svensson
|35-33—68
|Davis Thompson
|34-34—68
|Brian Campbell
|34-35—69
|Davis Chatfield
|35-34—69
|Pierceson Coody
|34-35—69
|Adrien Dumont De Chassart
|35-34—69
|Austin Eckroat
|36-33—69
|A.J. Ewart
|33-36—69
|Doug Ghim
|33-36—69
|Max Greyserman
|35-34—69
|Adam Hadwin
|33-36—69
|Brian Harman
|35-34—69
|Harry Higgs
|31-38—69
|Beau Hossler
|33-36—69
|Rasmus Højgaard
|33-36—69
|Michael Kim
|33-36—69
|Hank Lebioda
|33-36—69
|Thorbjørn Olesen
|33-36—69
|John Parry
|33-36—69
|Andrew Putnam
|35-34—69
|Ben Silverman
|35-34—69
|Jimmy Stanger
|35-34—69
|Preston Stout
|35-34—69
|Karl Vilips
|34-35—69
|Camilo Villegas
|32-37—69
|Kevin Yu
|34-35—69
|Zachary Bauchou
|34-36—70
|Corey Conners
|34-36—70
|Joel Dahmen
|34-36—70
|Tyler Duncan
|34-36—70
|Patrick Fishburn
|36-34—70
|Steven Fisk
|34-36—70
|Lanto Griffin
|35-35—70
|Mark Hubbard
|36-34—70
|Stephan Jaeger
|35-35—70
|Benjamin James
|35-35—70
|Chris Kirk
|36-34—70
|Christo Lamprecht
|34-36—70
|David Lipsky
|36-34—70
|Justin Lower
|36-34—70
|Hideki Matsuyama
|34-36—70
|Taylor Moore
|34-36—70
|Taylor Pendrith
|35-35—70
|Adam Schenk
|33-37—70
|Neal Shipley
|33-37—70
|Ricky Castillo
|36-35—71
|Cameron Davis
|35-36—71
|Fabián Gómez
|37-34—71
|Nick Hardy
|37-34—71
|Joe Highsmith
|36-35—71
|Mackenzie Hughes
|36-35—71
|Sungjae Im
|35-36—71
|Casey Jarvis
|34-37—71
|Luke List
|33-38—71
|Maverick McNealy
|33-38—71
|William Mouw
|35-36—71
|Sihan Sandhu
|36-35—71
|Cooper Schultz
|33-38—71
|Jeevan Sihota
|36-35—71
|Jordan L. Smith
|37-34—71
|Hayden Springer
|36-35—71
|Sudarshan Yellamaraju
|34-37—71
|Thomas Campbell
|36-36—72
|Rafael Campos
|35-37—72
|Cameron Champ
|36-36—72
|Luke Clanton
|35-37—72
|Brannon Fahrny
|35-37—72
|Garrick Higgo
|34-38—72
|Max Homa
|35-37—72
|Peter Malnati
|36-36—72
|Ben Martin
|39-33—72
|Matthieu Pavon
|37-35—72
|Paul Peterson
|34-38—72
|Chad Ramey
|36-36—72
|Kris Ventura
|38-34—72
|Danny Walker
|36-36—72
|Aaron Wise
|35-37—72
|Griffin Wood
|34-38—72
|Ryder Cowan
|36-37—73
|Muzzy Donohue
|38-35—73
|Nick Dunlap
|37-36—73
|Brice Garnett
|35-38—73
|Charley Hoffman
|34-39—73
|Takumi Kanaya
|38-35—73
|Mac Meissner
|37-36—73
|Gordon Sargent
|35-38—73
|Ryan Brehm
|37-37—74
|Tony Finau
|38-36—74
|Max McGreevy
|35-39—74
|Erik Van Rooyen
|38-36—74
|Matt Kuchar
|35-40—75
|Nicholas Lindheim
|34-41—75
|Stefano Mazzoli
|39-36—75
|Jeremy Paul
|38-37—75
|David Skinns
|37-38—75
|Alejandro Tosti
|38-37—75
|Dylan Wu
|38-37—75
|Johnny Keefer
|37-39—76
|Davis Riley
|38-38—76
|Brandt Snedeker
|34-42—76
|Aldrich Potgieter
|37-40—77
|Patrick Rodgers
|34-43—77
|Patton Kizzire
|40-37—77
|Kensei Hirata
|38-40—78
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