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3M Open Par Scores

The Associated Press

July 23, 2026, 8:36 PM

Thursday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

First Round

Ben Kohles 32-30—62 -9
Emiliano Grillo 30-34—64 -7
Jackson Koivun 31-33—64 -7
Gary Woodland 33-31—64 -7
Michael Brennan 33-32—65 -6
Lucas Glover 32-33—65 -6
Kevin Roy 31-34—65 -6
Scottie Scheffler 31-34—65 -6
Jesper Svensson 32-33—65 -6
Denny McCarthy 31-35—66 -5
Troy Merritt 34-32—66 -5
Rasmus Neergaard-Petersen 31-35—66 -5
Chandler Phillips 31-35—66 -5
Chandler Blanchet 35-32—67 -4
Trace Crowe 30-37—67 -4
Zecheng Dou 34-33—67 -4
Rico Hoey 32-35—67 -4
Billy Horschel 32-35—67 -4
Jeffrey Kang 33-34—67 -4
Keita Nakajima 32-35—67 -4
Marcelo Rozo 33-34—67 -4
Matti Schmid 33-34—67 -4
Kevin Streelman 33-34—67 -4
John VanDerLaan 36-31—67 -4
Vince Whaley 36-31—67 -4
Christiaan Bezuidenhout 33-35—68 -3
Zac Blair 36-32—68 -3
Will Gordon 31-37—68 -3
Lee Hodges 35-33—68 -3
Tom Hoge 33-35—68 -3
Tom Kim 33-35—68 -3
Kurt Kitayama 35-33—68 -3
Jake Knapp 34-34—68 -3
Hao-Tong Li 32-36—68 -3
Keith Mitchell 32-36—68 -3
Pontus Nyholm 34-34—68 -3
Seamus Power 32-36—68 -3
Austin Smotherman 34-34—68 -3
Sam Stevens 36-32—68 -3
Jackson Suber 33-35—68 -3
Adam Svensson 35-33—68 -3
Davis Thompson 34-34—68 -3
Brian Campbell 34-35—69 -2
Davis Chatfield 35-34—69 -2
Pierceson Coody 34-35—69 -2
Adrien Dumont De Chassart 35-34—69 -2
Austin Eckroat 36-33—69 -2
A.J. Ewart 33-36—69 -2
Doug Ghim 33-36—69 -2
Max Greyserman 35-34—69 -2
Adam Hadwin 33-36—69 -2
Brian Harman 35-34—69 -2
Harry Higgs 31-38—69 -2
Beau Hossler 33-36—69 -2
Rasmus Højgaard 33-36—69 -2
Michael Kim 33-36—69 -2
Hank Lebioda 33-36—69 -2
Thorbjørn Olesen 33-36—69 -2
John Parry 33-36—69 -2
Andrew Putnam 35-34—69 -2
Ben Silverman 35-34—69 -2
Jimmy Stanger 35-34—69 -2
Preston Stout 35-34—69 -2
Karl Vilips 34-35—69 -2
Camilo Villegas 32-37—69 -2
Kevin Yu 34-35—69 -2
Zachary Bauchou 34-36—70 -1
Corey Conners 34-36—70 -1
Joel Dahmen 34-36—70 -1
Tyler Duncan 34-36—70 -1
Patrick Fishburn 36-34—70 -1
Steven Fisk 34-36—70 -1
Lanto Griffin 35-35—70 -1
Mark Hubbard 36-34—70 -1
Stephan Jaeger 35-35—70 -1
Benjamin James 35-35—70 -1
Chris Kirk 36-34—70 -1
Christo Lamprecht 34-36—70 -1
David Lipsky 36-34—70 -1
Justin Lower 36-34—70 -1
Hideki Matsuyama 34-36—70 -1
Taylor Moore 34-36—70 -1
Taylor Pendrith 35-35—70 -1
Adam Schenk 33-37—70 -1
Neal Shipley 33-37—70 -1
Ricky Castillo 36-35—71 E
Cameron Davis 35-36—71 E
Fabián Gómez 37-34—71 E
Nick Hardy 37-34—71 E
Joe Highsmith 36-35—71 E
Mackenzie Hughes 36-35—71 E
Sungjae Im 35-36—71 E
Casey Jarvis 34-37—71 E
Luke List 33-38—71 E
Maverick McNealy 33-38—71 E
William Mouw 35-36—71 E
Sihan Sandhu 36-35—71 E
Cooper Schultz 33-38—71 E
Jeevan Sihota 36-35—71 E
Jordan L. Smith 37-34—71 E
Hayden Springer 36-35—71 E
Sudarshan Yellamaraju 34-37—71 E
Thomas Campbell 36-36—72 +1
Rafael Campos 35-37—72 +1
Cameron Champ 36-36—72 +1
Luke Clanton 35-37—72 +1
Brannon Fahrny 35-37—72 +1
Garrick Higgo 34-38—72 +1
Max Homa 35-37—72 +1
Peter Malnati 36-36—72 +1
Ben Martin 39-33—72 +1
Matthieu Pavon 37-35—72 +1
Paul Peterson 34-38—72 +1
Chad Ramey 36-36—72 +1
Kris Ventura 38-34—72 +1
Danny Walker 36-36—72 +1
Aaron Wise 35-37—72 +1
Griffin Wood 34-38—72 +1
Ryder Cowan 36-37—73 +2
Muzzy Donohue 38-35—73 +2
Nick Dunlap 37-36—73 +2
Brice Garnett 35-38—73 +2
Charley Hoffman 34-39—73 +2
Takumi Kanaya 38-35—73 +2
Mac Meissner 37-36—73 +2
Gordon Sargent 35-38—73 +2
Ryan Brehm 37-37—74 +3
Tony Finau 38-36—74 +3
Max McGreevy 35-39—74 +3
Erik Van Rooyen 38-36—74 +3
Matt Kuchar 35-40—75 +4
Nicholas Lindheim 34-41—75 +4
Stefano Mazzoli 39-36—75 +4
Jeremy Paul 38-37—75 +4
David Skinns 37-38—75 +4
Alejandro Tosti 38-37—75 +4
Dylan Wu 38-37—75 +4
Johnny Keefer 37-39—76 +5
Davis Riley 38-38—76 +5
Brandt Snedeker 34-42—76 +5
Aldrich Potgieter 37-40—77 +6
Patrick Rodgers 34-43—77 +6
Patton Kizzire 40-37—77 +6
Kensei Hirata 38-40—78 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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