3M Open Par Scores

Thursday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
First Round
|Ben Kohles
|32-30—62
|-9
|Emiliano Grillo
|30-34—64
|-7
|Jackson Koivun
|31-33—64
|-7
|Gary Woodland
|33-31—64
|-7
|Michael Brennan
|33-32—65
|-6
|Lucas Glover
|32-33—65
|-6
|Kevin Roy
|31-34—65
|-6
|Scottie Scheffler
|31-34—65
|-6
|Jesper Svensson
|32-33—65
|-6
|Denny McCarthy
|31-35—66
|-5
|Troy Merritt
|34-32—66
|-5
|Rasmus Neergaard-Petersen
|31-35—66
|-5
|Chandler Phillips
|31-35—66
|-5
|Chandler Blanchet
|35-32—67
|-4
|Trace Crowe
|30-37—67
|-4
|Zecheng Dou
|34-33—67
|-4
|Rico Hoey
|32-35—67
|-4
|Billy Horschel
|32-35—67
|-4
|Jeffrey Kang
|33-34—67
|-4
|Keita Nakajima
|32-35—67
|-4
|Marcelo Rozo
|33-34—67
|-4
|Matti Schmid
|33-34—67
|-4
|Kevin Streelman
|33-34—67
|-4
|John VanDerLaan
|36-31—67
|-4
|Vince Whaley
|36-31—67
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|33-35—68
|-3
|Zac Blair
|36-32—68
|-3
|Will Gordon
|31-37—68
|-3
|Lee Hodges
|35-33—68
|-3
|Tom Hoge
|33-35—68
|-3
|Tom Kim
|33-35—68
|-3
|Kurt Kitayama
|35-33—68
|-3
|Jake Knapp
|34-34—68
|-3
|Hao-Tong Li
|32-36—68
|-3
|Keith Mitchell
|32-36—68
|-3
|Pontus Nyholm
|34-34—68
|-3
|Seamus Power
|32-36—68
|-3
|Austin Smotherman
|34-34—68
|-3
|Sam Stevens
|36-32—68
|-3
|Jackson Suber
|33-35—68
|-3
|Adam Svensson
|35-33—68
|-3
|Davis Thompson
|34-34—68
|-3
|Brian Campbell
|34-35—69
|-2
|Davis Chatfield
|35-34—69
|-2
|Pierceson Coody
|34-35—69
|-2
|Adrien Dumont De Chassart
|35-34—69
|-2
|Austin Eckroat
|36-33—69
|-2
|A.J. Ewart
|33-36—69
|-2
|Doug Ghim
|33-36—69
|-2
|Max Greyserman
|35-34—69
|-2
|Adam Hadwin
|33-36—69
|-2
|Brian Harman
|35-34—69
|-2
|Harry Higgs
|31-38—69
|-2
|Beau Hossler
|33-36—69
|-2
|Rasmus Højgaard
|33-36—69
|-2
|Michael Kim
|33-36—69
|-2
|Hank Lebioda
|33-36—69
|-2
|Thorbjørn Olesen
|33-36—69
|-2
|John Parry
|33-36—69
|-2
|Andrew Putnam
|35-34—69
|-2
|Ben Silverman
|35-34—69
|-2
|Jimmy Stanger
|35-34—69
|-2
|Preston Stout
|35-34—69
|-2
|Karl Vilips
|34-35—69
|-2
|Camilo Villegas
|32-37—69
|-2
|Kevin Yu
|34-35—69
|-2
|Zachary Bauchou
|34-36—70
|-1
|Corey Conners
|34-36—70
|-1
|Joel Dahmen
|34-36—70
|-1
|Tyler Duncan
|34-36—70
|-1
|Patrick Fishburn
|36-34—70
|-1
|Steven Fisk
|34-36—70
|-1
|Lanto Griffin
|35-35—70
|-1
|Mark Hubbard
|36-34—70
|-1
|Stephan Jaeger
|35-35—70
|-1
|Benjamin James
|35-35—70
|-1
|Chris Kirk
|36-34—70
|-1
|Christo Lamprecht
|34-36—70
|-1
|David Lipsky
|36-34—70
|-1
|Justin Lower
|36-34—70
|-1
|Hideki Matsuyama
|34-36—70
|-1
|Taylor Moore
|34-36—70
|-1
|Taylor Pendrith
|35-35—70
|-1
|Adam Schenk
|33-37—70
|-1
|Neal Shipley
|33-37—70
|-1
|Ricky Castillo
|36-35—71
|E
|Cameron Davis
|35-36—71
|E
|Fabián Gómez
|37-34—71
|E
|Nick Hardy
|37-34—71
|E
|Joe Highsmith
|36-35—71
|E
|Mackenzie Hughes
|36-35—71
|E
|Sungjae Im
|35-36—71
|E
|Casey Jarvis
|34-37—71
|E
|Luke List
|33-38—71
|E
|Maverick McNealy
|33-38—71
|E
|William Mouw
|35-36—71
|E
|Sihan Sandhu
|36-35—71
|E
|Cooper Schultz
|33-38—71
|E
|Jeevan Sihota
|36-35—71
|E
|Jordan L. Smith
|37-34—71
|E
|Hayden Springer
|36-35—71
|E
|Sudarshan Yellamaraju
|34-37—71
|E
|Thomas Campbell
|36-36—72
|+1
|Rafael Campos
|35-37—72
|+1
|Cameron Champ
|36-36—72
|+1
|Luke Clanton
|35-37—72
|+1
|Brannon Fahrny
|35-37—72
|+1
|Garrick Higgo
|34-38—72
|+1
|Max Homa
|35-37—72
|+1
|Peter Malnati
|36-36—72
|+1
|Ben Martin
|39-33—72
|+1
|Matthieu Pavon
|37-35—72
|+1
|Paul Peterson
|34-38—72
|+1
|Chad Ramey
|36-36—72
|+1
|Kris Ventura
|38-34—72
|+1
|Danny Walker
|36-36—72
|+1
|Aaron Wise
|35-37—72
|+1
|Griffin Wood
|34-38—72
|+1
|Ryder Cowan
|36-37—73
|+2
|Muzzy Donohue
|38-35—73
|+2
|Nick Dunlap
|37-36—73
|+2
|Brice Garnett
|35-38—73
|+2
|Charley Hoffman
|34-39—73
|+2
|Takumi Kanaya
|38-35—73
|+2
|Mac Meissner
|37-36—73
|+2
|Gordon Sargent
|35-38—73
|+2
|Ryan Brehm
|37-37—74
|+3
|Tony Finau
|38-36—74
|+3
|Max McGreevy
|35-39—74
|+3
|Erik Van Rooyen
|38-36—74
|+3
|Matt Kuchar
|35-40—75
|+4
|Nicholas Lindheim
|34-41—75
|+4
|Stefano Mazzoli
|39-36—75
|+4
|Jeremy Paul
|38-37—75
|+4
|David Skinns
|37-38—75
|+4
|Alejandro Tosti
|38-37—75
|+4
|Dylan Wu
|38-37—75
|+4
|Johnny Keefer
|37-39—76
|+5
|Davis Riley
|38-38—76
|+5
|Brandt Snedeker
|34-42—76
|+5
|Aldrich Potgieter
|37-40—77
|+6
|Patrick Rodgers
|34-43—77
|+6
|Patton Kizzire
|40-37—77
|+6
|Kensei Hirata
|38-40—78
|+7
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