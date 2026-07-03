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3M Open Scores

The Associated Press

July 26, 2026, 5:52 PM

Sunday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Final Round

Jackson Koivun 64-68-61-66—259
Scottie Scheffler 65-70-64-63—262
Brian Harman 69-64-66-65—264
Hideki Matsuyama 70-65-65-64—264
Denny McCarthy 66-68-64-66—264
Chandler Phillips 66-65-66-67—264
Emiliano Grillo 64-67-65-69—265
Davis Thompson 68-68-63-66—265
Ben Kohles 62-69-65-70—266
Michael Kim 69-59-70-69—267
Seamus Power 68-68-63-68—267
Gary Woodland 64-71-67-65—267
Zac Blair 68-65-68-67—268
Billy Horschel 67-66-65-70—268
Jake Knapp 68-70-68-62—268
Davis Chatfield 69-68-64-68—269
Zecheng Dou 67-69-67-66—269
Patrick Fishburn 70-68-66-65—269
Kevin Yu 69-66-66-68—269
Christiaan Bezuidenhout 68-67-69-66—270
Lee Hodges 68-67-65-70—270
Tom Kim 68-69-67-66—270
Rasmus Neergaard-Petersen 66-72-66-66—270
Chandler Blanchet 67-68-67-69—271
Michael Brennan 65-69-63-74—271
Kurt Kitayama 68-69-66-68—271
Hank Lebioda 69-69-65-68—271
John Parry 69-69-69-64—271
Austin Smotherman 68-67-68-68—271
Kevin Streelman 67-68-69-67—271
Max Greyserman 69-70-69-64—272
Chris Kirk 70-69-64-69—272
Kevin Roy 65-70-68-69—272
Joel Dahmen 70-69-66-68—273
Muzzy Donohue 73-63-73-64—273
Mark Hubbard 70-69-65-69—273
Maverick McNealy 71-66-72-64—273
Vince Whaley 67-69-68-69—273
Corey Conners 70-69-66-69—274
Troy Merritt 66-66-69-73—274
Pontus Nyholm 68-69-71-66—274
Jordan L. Smith 71-68-67-68—274
John VanDerLaan 67-71-66-70—274
Zachary Bauchou 70-69-66-70—275
Ricky Castillo 71-68-65-71—275
Mackenzie Hughes 71-67-68-69—275
Keith Mitchell 68-69-67-71—275
Matti Schmid 67-72-69-67—275
Neal Shipley 70-69-66-70—275
Jesper Svensson 65-69-70-71—275
Casey Jarvis 71-66-66-73—276
Jimmy Stanger 69-70-67-70—276
Kris Ventura 72-66-66-72—276
Camilo Villegas 69-69-69-69—276
A.J. Ewart 69-69-70-69—277
Beau Hossler 69-68-67-74—278
Austin Eckroat 69-67-71-72—279
Lucas Glover 65-70-72-72—279
Hao-Tong Li 68-68-72-71—279
Will Gordon 68-70-72-70—280
Sam Stevens 68-69-73-70—280
Trace Crowe 67-72-68-74—281
Rico Hoey 67-72-71-71—281
Lanto Griffin 70-68-71-73—282
Jeffrey Kang 67-70-72-73—282
Fabián Gómez 71-67-72-75—285

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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