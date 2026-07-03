3M Open Scores

Sunday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
Final Round
|Jackson Koivun
|64-68-61-66—259
|Scottie Scheffler
|65-70-64-63—262
|Brian Harman
|69-64-66-65—264
|Hideki Matsuyama
|70-65-65-64—264
|Denny McCarthy
|66-68-64-66—264
|Chandler Phillips
|66-65-66-67—264
|Emiliano Grillo
|64-67-65-69—265
|Davis Thompson
|68-68-63-66—265
|Ben Kohles
|62-69-65-70—266
|Michael Kim
|69-59-70-69—267
|Seamus Power
|68-68-63-68—267
|Gary Woodland
|64-71-67-65—267
|Zac Blair
|68-65-68-67—268
|Billy Horschel
|67-66-65-70—268
|Jake Knapp
|68-70-68-62—268
|Davis Chatfield
|69-68-64-68—269
|Zecheng Dou
|67-69-67-66—269
|Patrick Fishburn
|70-68-66-65—269
|Kevin Yu
|69-66-66-68—269
|Christiaan Bezuidenhout
|68-67-69-66—270
|Lee Hodges
|68-67-65-70—270
|Tom Kim
|68-69-67-66—270
|Rasmus Neergaard-Petersen
|66-72-66-66—270
|Chandler Blanchet
|67-68-67-69—271
|Michael Brennan
|65-69-63-74—271
|Kurt Kitayama
|68-69-66-68—271
|Hank Lebioda
|69-69-65-68—271
|John Parry
|69-69-69-64—271
|Austin Smotherman
|68-67-68-68—271
|Kevin Streelman
|67-68-69-67—271
|Max Greyserman
|69-70-69-64—272
|Chris Kirk
|70-69-64-69—272
|Kevin Roy
|65-70-68-69—272
|Joel Dahmen
|70-69-66-68—273
|Muzzy Donohue
|73-63-73-64—273
|Mark Hubbard
|70-69-65-69—273
|Maverick McNealy
|71-66-72-64—273
|Vince Whaley
|67-69-68-69—273
|Corey Conners
|70-69-66-69—274
|Troy Merritt
|66-66-69-73—274
|Pontus Nyholm
|68-69-71-66—274
|Jordan L. Smith
|71-68-67-68—274
|John VanDerLaan
|67-71-66-70—274
|Zachary Bauchou
|70-69-66-70—275
|Ricky Castillo
|71-68-65-71—275
|Mackenzie Hughes
|71-67-68-69—275
|Keith Mitchell
|68-69-67-71—275
|Matti Schmid
|67-72-69-67—275
|Neal Shipley
|70-69-66-70—275
|Jesper Svensson
|65-69-70-71—275
|Casey Jarvis
|71-66-66-73—276
|Jimmy Stanger
|69-70-67-70—276
|Kris Ventura
|72-66-66-72—276
|Camilo Villegas
|69-69-69-69—276
|A.J. Ewart
|69-69-70-69—277
|Beau Hossler
|69-68-67-74—278
|Austin Eckroat
|69-67-71-72—279
|Lucas Glover
|65-70-72-72—279
|Hao-Tong Li
|68-68-72-71—279
|Will Gordon
|68-70-72-70—280
|Sam Stevens
|68-69-73-70—280
|Trace Crowe
|67-72-68-74—281
|Rico Hoey
|67-72-71-71—281
|Lanto Griffin
|70-68-71-73—282
|Jeffrey Kang
|67-70-72-73—282
|Fabián Gómez
|71-67-72-75—285
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