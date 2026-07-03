3M Open Scores

Friday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
Second Round
|Michael Kim
|69-59—128
|Emiliano Grillo
|64-67—131
|Ben Kohles
|62-69—131
|Chandler Phillips
|66-65—131
|Jackson Koivun
|64-68—132
|Troy Merritt
|66-66—132
|Zac Blair
|68-65—133
|Brian Harman
|69-64—133
|Billy Horschel
|67-66—133
|Michael Brennan
|65-69—134
|Denny McCarthy
|66-68—134
|Jesper Svensson
|65-69—134
|Christiaan Bezuidenhout
|68-67—135
|Chandler Blanchet
|67-68—135
|Lucas Glover
|65-70—135
|Lee Hodges
|68-67—135
|Hideki Matsuyama
|70-65—135
|Kevin Roy
|65-70—135
|Scottie Scheffler
|65-70—135
|Austin Smotherman
|68-67—135
|Kevin Streelman
|67-68—135
|Gary Woodland
|64-71—135
|Kevin Yu
|69-66—135
|Muzzy Donohue
|73-63—136
|Zecheng Dou
|67-69—136
|Austin Eckroat
|69-67—136
|Hao-Tong Li
|68-68—136
|Seamus Power
|68-68—136
|Davis Thompson
|68-68—136
|Vince Whaley
|67-69—136
|Davis Chatfield
|69-68—137
|Beau Hossler
|69-68—137
|Casey Jarvis
|71-66—137
|Jeffrey Kang
|67-70—137
|Tom Kim
|68-69—137
|Kurt Kitayama
|68-69—137
|Maverick McNealy
|71-66—137
|Keith Mitchell
|68-69—137
|Pontus Nyholm
|68-69—137
|Sam Stevens
|68-69—137
|A.J. Ewart
|69-69—138
|Patrick Fishburn
|70-68—138
|Will Gordon
|68-70—138
|Lanto Griffin
|70-68—138
|Fabián Gómez
|71-67—138
|Mackenzie Hughes
|71-67—138
|Jake Knapp
|68-70—138
|Hank Lebioda
|69-69—138
|Rasmus Neergaard-Petersen
|66-72—138
|John Parry
|69-69—138
|John VanDerLaan
|67-71—138
|Kris Ventura
|72-66—138
|Camilo Villegas
|69-69—138
|Zachary Bauchou
|70-69—139
|Ricky Castillo
|71-68—139
|Corey Conners
|70-69—139
|Trace Crowe
|67-72—139
|Joel Dahmen
|70-69—139
|Max Greyserman
|69-70—139
|Rico Hoey
|67-72—139
|Mark Hubbard
|70-69—139
|Chris Kirk
|70-69—139
|Matti Schmid
|67-72—139
|Neal Shipley
|70-69—139
|Jordan L. Smith
|71-68—139
|Jimmy Stanger
|69-70—139
|Ryan Brehm
|74-66—140
|Brian Campbell
|69-71—140
|Luke Clanton
|72-68—140
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71—140
|Tyler Duncan
|70-70—140
|Harry Higgs
|69-71—140
|Rasmus Højgaard
|69-71—140
|Stephan Jaeger
|70-70—140
|Max McGreevy
|74-66—140
|Mac Meissner
|73-67—140
|William Mouw
|71-69—140
|Keita Nakajima
|67-73—140
|Marcelo Rozo
|67-73—140
|Gordon Sargent
|73-67—140
|Adam Schenk
|70-70—140
|Ben Silverman
|69-71—140
|Hayden Springer
|71-69—140
|Preston Stout
|69-71—140
|Ryder Cowan
|73-68—141
|Steven Fisk
|70-71—141
|Doug Ghim
|69-72—141
|Sungjae Im
|71-70—141
|Benjamin James
|70-71—141
|Luke List
|71-70—141
|Taylor Moore
|70-71—141
|Matthieu Pavon
|72-69—141
|Adam Hadwin
|69-73—142
|Joe Highsmith
|71-71—142
|Charley Hoffman
|73-69—142
|Takumi Kanaya
|73-69—142
|Johnny Keefer
|76-66—142
|Aldrich Potgieter
|77-65—142
|Chad Ramey
|72-70—142
|Sihan Sandhu
|71-71—142
|Adam Svensson
|68-74—142
|Erik Van Rooyen
|74-68—142
|Griffin Wood
|72-70—142
|Dylan Wu
|75-67—142
|Cameron Champ
|72-71—143
|Nick Dunlap
|73-70—143
|Tony Finau
|74-69—143
|Brice Garnett
|73-70—143
|Garrick Higgo
|72-71—143
|Christo Lamprecht
|70-73—143
|David Lipsky
|70-73—143
|Justin Lower
|70-73—143
|Ben Martin
|72-71—143
|Andrew Putnam
|69-74—143
|Jackson Suber
|68-75—143
|Sudarshan Yellamaraju
|71-72—143
|Cameron Davis
|71-73—144
|Nick Hardy
|71-73—144
|Tom Hoge
|68-76—144
|Stefano Mazzoli
|75-69—144
|Thorbjørn Olesen
|69-75—144
|Taylor Pendrith
|70-74—144
|Paul Peterson
|72-72—144
|Davis Riley
|76-68—144
|Karl Vilips
|69-75—144
|Rafael Campos
|72-73—145
|Jeremy Paul
|75-70—145
|David Skinns
|75-70—145
|Alejandro Tosti
|75-70—145
|Danny Walker
|72-73—145
|Brannon Fahrny
|72-74—146
|Max Homa
|72-74—146
|Patrick Rodgers
|77-69—146
|Matt Kuchar
|75-72—147
|Cooper Schultz
|71-76—147
|Thomas Campbell
|72-76—148
|Pierceson Coody
|69-79—148
|Jeevan Sihota
|71-77—148
|Peter Malnati
|72-77—149
|Aaron Wise
|72-77—149
|Kensei Hirata
|78-72—150
|Brandt Snedeker
|76-74—150
|Nicholas Lindheim
|75-77—152
|Patton Kizzire
|77-WD
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