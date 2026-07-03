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3M Open Scores

The Associated Press

July 24, 2026, 8:22 PM

Friday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Second Round

Michael Kim 69-59—128
Emiliano Grillo 64-67—131
Ben Kohles 62-69—131
Chandler Phillips 66-65—131
Jackson Koivun 64-68—132
Troy Merritt 66-66—132
Zac Blair 68-65—133
Brian Harman 69-64—133
Billy Horschel 67-66—133
Michael Brennan 65-69—134
Denny McCarthy 66-68—134
Jesper Svensson 65-69—134
Christiaan Bezuidenhout 68-67—135
Chandler Blanchet 67-68—135
Lucas Glover 65-70—135
Lee Hodges 68-67—135
Hideki Matsuyama 70-65—135
Kevin Roy 65-70—135
Scottie Scheffler 65-70—135
Austin Smotherman 68-67—135
Kevin Streelman 67-68—135
Gary Woodland 64-71—135
Kevin Yu 69-66—135
Muzzy Donohue 73-63—136
Zecheng Dou 67-69—136
Austin Eckroat 69-67—136
Hao-Tong Li 68-68—136
Seamus Power 68-68—136
Davis Thompson 68-68—136
Vince Whaley 67-69—136
Davis Chatfield 69-68—137
Beau Hossler 69-68—137
Casey Jarvis 71-66—137
Jeffrey Kang 67-70—137
Tom Kim 68-69—137
Kurt Kitayama 68-69—137
Maverick McNealy 71-66—137
Keith Mitchell 68-69—137
Pontus Nyholm 68-69—137
Sam Stevens 68-69—137
A.J. Ewart 69-69—138
Patrick Fishburn 70-68—138
Will Gordon 68-70—138
Lanto Griffin 70-68—138
Fabián Gómez 71-67—138
Mackenzie Hughes 71-67—138
Jake Knapp 68-70—138
Hank Lebioda 69-69—138
Rasmus Neergaard-Petersen 66-72—138
John Parry 69-69—138
John VanDerLaan 67-71—138
Kris Ventura 72-66—138
Camilo Villegas 69-69—138
Zachary Bauchou 70-69—139
Ricky Castillo 71-68—139
Corey Conners 70-69—139
Trace Crowe 67-72—139
Joel Dahmen 70-69—139
Max Greyserman 69-70—139
Rico Hoey 67-72—139
Mark Hubbard 70-69—139
Chris Kirk 70-69—139
Matti Schmid 67-72—139
Neal Shipley 70-69—139
Jordan L. Smith 71-68—139
Jimmy Stanger 69-70—139
Ryan Brehm 74-66—140
Brian Campbell 69-71—140
Luke Clanton 72-68—140
Adrien Dumont De Chassart 69-71—140
Tyler Duncan 70-70—140
Harry Higgs 69-71—140
Rasmus Højgaard 69-71—140
Stephan Jaeger 70-70—140
Max McGreevy 74-66—140
Mac Meissner 73-67—140
William Mouw 71-69—140
Keita Nakajima 67-73—140
Marcelo Rozo 67-73—140
Gordon Sargent 73-67—140
Adam Schenk 70-70—140
Ben Silverman 69-71—140
Hayden Springer 71-69—140
Preston Stout 69-71—140
Ryder Cowan 73-68—141
Steven Fisk 70-71—141
Doug Ghim 69-72—141
Sungjae Im 71-70—141
Benjamin James 70-71—141
Luke List 71-70—141
Taylor Moore 70-71—141
Matthieu Pavon 72-69—141
Adam Hadwin 69-73—142
Joe Highsmith 71-71—142
Charley Hoffman 73-69—142
Takumi Kanaya 73-69—142
Johnny Keefer 76-66—142
Aldrich Potgieter 77-65—142
Chad Ramey 72-70—142
Sihan Sandhu 71-71—142
Adam Svensson 68-74—142
Erik Van Rooyen 74-68—142
Griffin Wood 72-70—142
Dylan Wu 75-67—142
Cameron Champ 72-71—143
Nick Dunlap 73-70—143
Tony Finau 74-69—143
Brice Garnett 73-70—143
Garrick Higgo 72-71—143
Christo Lamprecht 70-73—143
David Lipsky 70-73—143
Justin Lower 70-73—143
Ben Martin 72-71—143
Andrew Putnam 69-74—143
Jackson Suber 68-75—143
Sudarshan Yellamaraju 71-72—143
Cameron Davis 71-73—144
Nick Hardy 71-73—144
Tom Hoge 68-76—144
Stefano Mazzoli 75-69—144
Thorbjørn Olesen 69-75—144
Taylor Pendrith 70-74—144
Paul Peterson 72-72—144
Davis Riley 76-68—144
Karl Vilips 69-75—144
Rafael Campos 72-73—145
Jeremy Paul 75-70—145
David Skinns 75-70—145
Alejandro Tosti 75-70—145
Danny Walker 72-73—145
Brannon Fahrny 72-74—146
Max Homa 72-74—146
Patrick Rodgers 77-69—146
Matt Kuchar 75-72—147
Cooper Schultz 71-76—147
Thomas Campbell 72-76—148
Pierceson Coody 69-79—148
Jeevan Sihota 71-77—148
Peter Malnati 72-77—149
Aaron Wise 72-77—149
Kensei Hirata 78-72—150
Brandt Snedeker 76-74—150
Nicholas Lindheim 75-77—152
Patton Kizzire 77-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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