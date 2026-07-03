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3M Open Par Scores

The Associated Press

July 24, 2026, 8:18 PM

Friday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Second Round

Michael Kim 69-59—128 -14
Emiliano Grillo 64-67—131 -11
Ben Kohles 62-69—131 -11
Chandler Phillips 66-65—131 -11
Jackson Koivun 64-68—132 -10
Troy Merritt 66-66—132 -10
Zac Blair 68-65—133 -9
Brian Harman 69-64—133 -9
Billy Horschel 67-66—133 -9
Michael Brennan 65-69—134 -8
Denny McCarthy 66-68—134 -8
Jesper Svensson 65-69—134 -8
Christiaan Bezuidenhout 68-67—135 -7
Chandler Blanchet 67-68—135 -7
Lucas Glover 65-70—135 -7
Lee Hodges 68-67—135 -7
Hideki Matsuyama 70-65—135 -7
Kevin Roy 65-70—135 -7
Scottie Scheffler 65-70—135 -7
Austin Smotherman 68-67—135 -7
Kevin Streelman 67-68—135 -7
Gary Woodland 64-71—135 -7
Kevin Yu 69-66—135 -7
Muzzy Donohue 73-63—136 -6
Zecheng Dou 67-69—136 -6
Austin Eckroat 69-67—136 -6
Hao-Tong Li 68-68—136 -6
Seamus Power 68-68—136 -6
Davis Thompson 68-68—136 -6
Vince Whaley 67-69—136 -6
Davis Chatfield 69-68—137 -5
Beau Hossler 69-68—137 -5
Casey Jarvis 71-66—137 -5
Jeffrey Kang 67-70—137 -5
Tom Kim 68-69—137 -5
Kurt Kitayama 68-69—137 -5
Maverick McNealy 71-66—137 -5
Keith Mitchell 68-69—137 -5
Pontus Nyholm 68-69—137 -5
Sam Stevens 68-69—137 -5
A.J. Ewart 69-69—138 -4
Patrick Fishburn 70-68—138 -4
Will Gordon 68-70—138 -4
Lanto Griffin 70-68—138 -4
Fabián Gómez 71-67—138 -4
Mackenzie Hughes 71-67—138 -4
Jake Knapp 68-70—138 -4
Hank Lebioda 69-69—138 -4
Rasmus Neergaard-Petersen 66-72—138 -4
John Parry 69-69—138 -4
John VanDerLaan 67-71—138 -4
Kris Ventura 72-66—138 -4
Camilo Villegas 69-69—138 -4
Zachary Bauchou 70-69—139 -3
Ricky Castillo 71-68—139 -3
Corey Conners 70-69—139 -3
Trace Crowe 67-72—139 -3
Joel Dahmen 70-69—139 -3
Max Greyserman 69-70—139 -3
Rico Hoey 67-72—139 -3
Mark Hubbard 70-69—139 -3
Chris Kirk 70-69—139 -3
Matti Schmid 67-72—139 -3
Neal Shipley 70-69—139 -3
Jordan L. Smith 71-68—139 -3
Jimmy Stanger 69-70—139 -3
Ryan Brehm 74-66—140 -2
Brian Campbell 69-71—140 -2
Luke Clanton 72-68—140 -2
Adrien Dumont De Chassart 69-71—140 -2
Tyler Duncan 70-70—140 -2
Harry Higgs 69-71—140 -2
Rasmus Højgaard 69-71—140 -2
Stephan Jaeger 70-70—140 -2
Max McGreevy 74-66—140 -2
Mac Meissner 73-67—140 -2
William Mouw 71-69—140 -2
Keita Nakajima 67-73—140 -2
Marcelo Rozo 67-73—140 -2
Gordon Sargent 73-67—140 -2
Adam Schenk 70-70—140 -2
Ben Silverman 69-71—140 -2
Hayden Springer 71-69—140 -2
Preston Stout 69-71—140 -2
Ryder Cowan 73-68—141 -1
Steven Fisk 70-71—141 -1
Doug Ghim 69-72—141 -1
Sungjae Im 71-70—141 -1
Benjamin James 70-71—141 -1
Luke List 71-70—141 -1
Taylor Moore 70-71—141 -1
Matthieu Pavon 72-69—141 -1
Adam Hadwin 69-73—142 E
Joe Highsmith 71-71—142 E
Charley Hoffman 73-69—142 E
Takumi Kanaya 73-69—142 E
Johnny Keefer 76-66—142 E
Aldrich Potgieter 77-65—142 E
Chad Ramey 72-70—142 E
Sihan Sandhu 71-71—142 E
Adam Svensson 68-74—142 E
Erik Van Rooyen 74-68—142 E
Griffin Wood 72-70—142 E
Dylan Wu 75-67—142 E
Cameron Champ 72-71—143 +1
Nick Dunlap 73-70—143 +1
Tony Finau 74-69—143 +1
Brice Garnett 73-70—143 +1
Garrick Higgo 72-71—143 +1
Christo Lamprecht 70-73—143 +1
David Lipsky 70-73—143 +1
Justin Lower 70-73—143 +1
Ben Martin 72-71—143 +1
Andrew Putnam 69-74—143 +1
Jackson Suber 68-75—143 +1
Sudarshan Yellamaraju 71-72—143 +1
Cameron Davis 71-73—144 +2
Nick Hardy 71-73—144 +2
Tom Hoge 68-76—144 +2
Stefano Mazzoli 75-69—144 +2
Thorbjørn Olesen 69-75—144 +2
Taylor Pendrith 70-74—144 +2
Paul Peterson 72-72—144 +2
Davis Riley 76-68—144 +2
Karl Vilips 69-75—144 +2
Rafael Campos 72-73—145 +3
Jeremy Paul 75-70—145 +3
David Skinns 75-70—145 +3
Alejandro Tosti 75-70—145 +3
Danny Walker 72-73—145 +3
Brannon Fahrny 72-74—146 +4
Max Homa 72-74—146 +4
Patrick Rodgers 77-69—146 +4
Matt Kuchar 75-72—147 +5
Cooper Schultz 71-76—147 +5
Thomas Campbell 72-76—148 +6
Pierceson Coody 69-79—148 +6
Jeevan Sihota 71-77—148 +6
Peter Malnati 72-77—149 +7
Aaron Wise 72-77—149 +7
Kensei Hirata 78-72—150 +8
Brandt Snedeker 76-74—150 +8
Nicholas Lindheim 75-77—152 +10
Patton Kizzire 77-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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