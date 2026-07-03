3M Open Par Scores

Friday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
Second Round
|Michael Kim
|69-59—128
|-14
|Emiliano Grillo
|64-67—131
|-11
|Ben Kohles
|62-69—131
|-11
|Chandler Phillips
|66-65—131
|-11
|Jackson Koivun
|64-68—132
|-10
|Troy Merritt
|66-66—132
|-10
|Zac Blair
|68-65—133
|-9
|Brian Harman
|69-64—133
|-9
|Billy Horschel
|67-66—133
|-9
|Michael Brennan
|65-69—134
|-8
|Denny McCarthy
|66-68—134
|-8
|Jesper Svensson
|65-69—134
|-8
|Christiaan Bezuidenhout
|68-67—135
|-7
|Chandler Blanchet
|67-68—135
|-7
|Lucas Glover
|65-70—135
|-7
|Lee Hodges
|68-67—135
|-7
|Hideki Matsuyama
|70-65—135
|-7
|Kevin Roy
|65-70—135
|-7
|Scottie Scheffler
|65-70—135
|-7
|Austin Smotherman
|68-67—135
|-7
|Kevin Streelman
|67-68—135
|-7
|Gary Woodland
|64-71—135
|-7
|Kevin Yu
|69-66—135
|-7
|Muzzy Donohue
|73-63—136
|-6
|Zecheng Dou
|67-69—136
|-6
|Austin Eckroat
|69-67—136
|-6
|Hao-Tong Li
|68-68—136
|-6
|Seamus Power
|68-68—136
|-6
|Davis Thompson
|68-68—136
|-6
|Vince Whaley
|67-69—136
|-6
|Davis Chatfield
|69-68—137
|-5
|Beau Hossler
|69-68—137
|-5
|Casey Jarvis
|71-66—137
|-5
|Jeffrey Kang
|67-70—137
|-5
|Tom Kim
|68-69—137
|-5
|Kurt Kitayama
|68-69—137
|-5
|Maverick McNealy
|71-66—137
|-5
|Keith Mitchell
|68-69—137
|-5
|Pontus Nyholm
|68-69—137
|-5
|Sam Stevens
|68-69—137
|-5
|A.J. Ewart
|69-69—138
|-4
|Patrick Fishburn
|70-68—138
|-4
|Will Gordon
|68-70—138
|-4
|Lanto Griffin
|70-68—138
|-4
|Fabián Gómez
|71-67—138
|-4
|Mackenzie Hughes
|71-67—138
|-4
|Jake Knapp
|68-70—138
|-4
|Hank Lebioda
|69-69—138
|-4
|Rasmus Neergaard-Petersen
|66-72—138
|-4
|John Parry
|69-69—138
|-4
|John VanDerLaan
|67-71—138
|-4
|Kris Ventura
|72-66—138
|-4
|Camilo Villegas
|69-69—138
|-4
|Zachary Bauchou
|70-69—139
|-3
|Ricky Castillo
|71-68—139
|-3
|Corey Conners
|70-69—139
|-3
|Trace Crowe
|67-72—139
|-3
|Joel Dahmen
|70-69—139
|-3
|Max Greyserman
|69-70—139
|-3
|Rico Hoey
|67-72—139
|-3
|Mark Hubbard
|70-69—139
|-3
|Chris Kirk
|70-69—139
|-3
|Matti Schmid
|67-72—139
|-3
|Neal Shipley
|70-69—139
|-3
|Jordan L. Smith
|71-68—139
|-3
|Jimmy Stanger
|69-70—139
|-3
|Ryan Brehm
|74-66—140
|-2
|Brian Campbell
|69-71—140
|-2
|Luke Clanton
|72-68—140
|-2
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71—140
|-2
|Tyler Duncan
|70-70—140
|-2
|Harry Higgs
|69-71—140
|-2
|Rasmus Højgaard
|69-71—140
|-2
|Stephan Jaeger
|70-70—140
|-2
|Max McGreevy
|74-66—140
|-2
|Mac Meissner
|73-67—140
|-2
|William Mouw
|71-69—140
|-2
|Keita Nakajima
|67-73—140
|-2
|Marcelo Rozo
|67-73—140
|-2
|Gordon Sargent
|73-67—140
|-2
|Adam Schenk
|70-70—140
|-2
|Ben Silverman
|69-71—140
|-2
|Hayden Springer
|71-69—140
|-2
|Preston Stout
|69-71—140
|-2
|Ryder Cowan
|73-68—141
|-1
|Steven Fisk
|70-71—141
|-1
|Doug Ghim
|69-72—141
|-1
|Sungjae Im
|71-70—141
|-1
|Benjamin James
|70-71—141
|-1
|Luke List
|71-70—141
|-1
|Taylor Moore
|70-71—141
|-1
|Matthieu Pavon
|72-69—141
|-1
|Adam Hadwin
|69-73—142
|E
|Joe Highsmith
|71-71—142
|E
|Charley Hoffman
|73-69—142
|E
|Takumi Kanaya
|73-69—142
|E
|Johnny Keefer
|76-66—142
|E
|Aldrich Potgieter
|77-65—142
|E
|Chad Ramey
|72-70—142
|E
|Sihan Sandhu
|71-71—142
|E
|Adam Svensson
|68-74—142
|E
|Erik Van Rooyen
|74-68—142
|E
|Griffin Wood
|72-70—142
|E
|Dylan Wu
|75-67—142
|E
|Cameron Champ
|72-71—143
|+1
|Nick Dunlap
|73-70—143
|+1
|Tony Finau
|74-69—143
|+1
|Brice Garnett
|73-70—143
|+1
|Garrick Higgo
|72-71—143
|+1
|Christo Lamprecht
|70-73—143
|+1
|David Lipsky
|70-73—143
|+1
|Justin Lower
|70-73—143
|+1
|Ben Martin
|72-71—143
|+1
|Andrew Putnam
|69-74—143
|+1
|Jackson Suber
|68-75—143
|+1
|Sudarshan Yellamaraju
|71-72—143
|+1
|Cameron Davis
|71-73—144
|+2
|Nick Hardy
|71-73—144
|+2
|Tom Hoge
|68-76—144
|+2
|Stefano Mazzoli
|75-69—144
|+2
|Thorbjørn Olesen
|69-75—144
|+2
|Taylor Pendrith
|70-74—144
|+2
|Paul Peterson
|72-72—144
|+2
|Davis Riley
|76-68—144
|+2
|Karl Vilips
|69-75—144
|+2
|Rafael Campos
|72-73—145
|+3
|Jeremy Paul
|75-70—145
|+3
|David Skinns
|75-70—145
|+3
|Alejandro Tosti
|75-70—145
|+3
|Danny Walker
|72-73—145
|+3
|Brannon Fahrny
|72-74—146
|+4
|Max Homa
|72-74—146
|+4
|Patrick Rodgers
|77-69—146
|+4
|Matt Kuchar
|75-72—147
|+5
|Cooper Schultz
|71-76—147
|+5
|Thomas Campbell
|72-76—148
|+6
|Pierceson Coody
|69-79—148
|+6
|Jeevan Sihota
|71-77—148
|+6
|Peter Malnati
|72-77—149
|+7
|Aaron Wise
|72-77—149
|+7
|Kensei Hirata
|78-72—150
|+8
|Brandt Snedeker
|76-74—150
|+8
|Nicholas Lindheim
|75-77—152
|+10
|Patton Kizzire
|77-WD
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