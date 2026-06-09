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World Tour Libema Open Results

The Associated Press

June 9, 2026, 7:14 AM

Tuesday

At Autotron Convention Center

Den Bosch, Netherlands

Purse: €723,535

Surface: Grass

DEN BOSCH, NETHERLANDS (AP) _ Results Tuesday from Libema Open at Autotron Convention Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 32

Martin Damm Jr, United States, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 6-4.

Women’s Singles

Round of 32

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Sara Bejlek (6), Czechia, 6-1, 6-2.

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