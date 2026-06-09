World Tour Libema Open Results

Tuesday
At Autotron Convention Center
Den Bosch, Netherlands
Purse: €723,535
Surface: Grass
DEN BOSCH, NETHERLANDS (AP) _ Results Tuesday from Libema Open at Autotron Convention Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Martin Damm Jr, United States, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 6-4.
Women’s Singles
Round of 32
Dayana Yastremska, Ukraine, def. Sara Bejlek (6), Czechia, 6-1, 6-2.
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