US Open starting times at Shinnecock Hills

SOUTHAMPTON, N.Y. (AP) — Starting times for the final round of the 126th U.S. Open on Sunday at Shinnecock Hills. All times EDT (a-amateur):
7:45 a.m. — Dylan Wu, James Nicholas
7:56 a.m. – Peter Uihlein, Russell Henley
8:07 a.m. — Patrick Rodgers, a-Eric Lee
8:18 a.m. — Neal Shipley, Hideki Matsuyama
8:29 a.m. — Adrien Dumont de Chassart, Nico Echavarria
8:40 a.m. — Caleb Surratt, Ben James
8:51 a.m. — Jackson Van Paris, Spencer Tibbits
9:02 a.m. — Kurt Kitayama, Max Greyserman
9:18 a.m. — a-Marek Fleming, Jacob Bridgeman
9:29 a.m. — Johnny Keefer, Ludvig Aberg
9:40 a.m. — Ryan Fox, Angel Hidalgo
9:51 a.m. — a-Miles Russell, a-Jackson Koivun
10:02 a.m. — Robert MacIntyre, Chris Gotterup
10:13 a.m. — Harry Higgs, Andrew Putnam
10:24 a.m. — Michael Brennan, Jordan Spieth
10:35 a.m. — Bud Cauley, Ben Kohles
10:51 a.m. — Cameron Young, Joaquin Niemann
11:02 a.m. — Laurie Canter, Justin Thomas
11:13 a.m. — William Mouw, Niklas Norgaard
11:24 a.m. — Max McGreevy, Justin Rose
11:35 a.m. — Ben Griffin, Tyrrell Hatton
11:46 a.m. — Pierceson Coody, Dustin Johnson
11:57 a.m. — Ryo Hisatsune, Gary Woodland
12:13 p.m. — Akshay Bhatia, Rory McIlroy
12:24 p.m. — Maverick McNealy, Brian Harman
12:35 p.m. — Zac Blair, Aaron Rai
12:46 p.m. — John Parry, J.T. Poston
12:57 p.m. — Sungjae Im, Michael Kim
1:08 p.m. — a-Ryder Cowan, Alex Fitzpatrick
1:19 p.m. — Corey Conners, Keegan Bradley
1:35 p.m. — Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa
1:46 p.m. — Tommy Fleetwood, Xander Schauffele
1:57 p.m. — Sam Burns, Keith Mitchell
2:08 p.m. — Emiliano Grillo, Sam Stevens
2:19 p.m. — Tom Kim, Sahith Theegala
2:30 p.m. — Scottie Scheffler, Wyndham Clark
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