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US Open starting times at Shinnecock Hills

The Associated Press

June 20, 2026, 9:12 PM

SOUTHAMPTON, N.Y. (AP) — Starting times for the final round of the 126th U.S. Open on Sunday at Shinnecock Hills. All times EDT (a-amateur):

7:45 a.m. — Dylan Wu, James Nicholas

7:56 a.m. – Peter Uihlein, Russell Henley

8:07 a.m. — Patrick Rodgers, a-Eric Lee

8:18 a.m. — Neal Shipley, Hideki Matsuyama

8:29 a.m. — Adrien Dumont de Chassart, Nico Echavarria

8:40 a.m. — Caleb Surratt, Ben James

8:51 a.m. — Jackson Van Paris, Spencer Tibbits

9:02 a.m. — Kurt Kitayama, Max Greyserman

9:18 a.m. — a-Marek Fleming, Jacob Bridgeman

9:29 a.m. — Johnny Keefer, Ludvig Aberg

9:40 a.m. — Ryan Fox, Angel Hidalgo

9:51 a.m. — a-Miles Russell, a-Jackson Koivun

10:02 a.m. — Robert MacIntyre, Chris Gotterup

10:13 a.m. — Harry Higgs, Andrew Putnam

10:24 a.m. — Michael Brennan, Jordan Spieth

10:35 a.m. — Bud Cauley, Ben Kohles

10:51 a.m. — Cameron Young, Joaquin Niemann

11:02 a.m. — Laurie Canter, Justin Thomas

11:13 a.m. — William Mouw, Niklas Norgaard

11:24 a.m. — Max McGreevy, Justin Rose

11:35 a.m. — Ben Griffin, Tyrrell Hatton

11:46 a.m. — Pierceson Coody, Dustin Johnson

11:57 a.m. — Ryo Hisatsune, Gary Woodland

12:13 p.m. — Akshay Bhatia, Rory McIlroy

12:24 p.m. — Maverick McNealy, Brian Harman

12:35 p.m. — Zac Blair, Aaron Rai

12:46 p.m. — John Parry, J.T. Poston

12:57 p.m. — Sungjae Im, Michael Kim

1:08 p.m. — a-Ryder Cowan, Alex Fitzpatrick

1:19 p.m. — Corey Conners, Keegan Bradley

1:35 p.m. — Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa

1:46 p.m. — Tommy Fleetwood, Xander Schauffele

1:57 p.m. — Sam Burns, Keith Mitchell

2:08 p.m. — Emiliano Grillo, Sam Stevens

2:19 p.m. — Tom Kim, Sahith Theegala

2:30 p.m. — Scottie Scheffler, Wyndham Clark

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AP golf: https://apnews.com/hub/golf

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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