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Uruguay 1, Saudi Arabia 1

The Associated Press

June 15, 2026, 8:13 PM

Uruguay 0 1 1
Saudi Arabia 1 0 1

First Half_1, Saudi Arabia, Alamri, 41st minute.

Second Half_2, Uruguay, Araujo, 80th.

Goalies_Uruguay, Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele; Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Nawaf Alaqidi, Ahmed Alkassar.

Yellow Cards_Alamri, Saudi Arabia, 44th.

Referee_Maurizio Mariani. Assistant Referees_Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Marco Di Bello. 4th Official_Drew Fischer.

A_62,464.

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