Uruguay 1, Saudi Arabia 1

|Uruguay
|0
|1
|—
|1
|Saudi Arabia
|1
|0
|—
|1
First Half_1, Saudi Arabia, Alamri, 41st minute.
Second Half_2, Uruguay, Araujo, 80th.
Goalies_Uruguay, Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele; Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Nawaf Alaqidi, Ahmed Alkassar.
Yellow Cards_Alamri, Saudi Arabia, 44th.
Referee_Maurizio Mariani. Assistant Referees_Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Marco Di Bello. 4th Official_Drew Fischer.
A_62,464.
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