Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, July 28

The Associated Press

July 27, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, July 28

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

TBS — Chicago Cubs at St. Louis (7:45 p.m.)

TRUTV — Chicago Cubs at St. Louis (7:45 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at San Francisco (9:45 p.m.) OR Colorado at San Diego (9:40 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

4:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Haiti vs. Cuba, Group A, Puebla, Mexico

9:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: El Salvador vs. U.S., Group A, Puebla, Mexico

SWIMMING

9 p.m.

NBCSN — USAS: 2026 Toyota National Championships, Irvine, Calif.

TBT BASKETBALL

7 p.m.

FS1 — TBT: TBD vs. Davis Steel, Vegas Semifinal, Las Vegas

9 p.m.

FS1 — TBT: TBD vs. Heartfire Elite, Vegas Semifinal, Las Vegas

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Washington D.C. – ATP/WTA Early Rounds

10 p.m.

TENNIS CHANNEL — Los Cabos-ATP Early Rounds

WNBA BASKETBALL

9:30 p.m.

ESPN — Indiana at Seattle

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up