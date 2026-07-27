Sports on TV for Tuesday, July 28

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, July 28
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
TBS — Chicago Cubs at St. Louis (7:45 p.m.)
TRUTV — Chicago Cubs at St. Louis (7:45 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at San Francisco (9:45 p.m.) OR Colorado at San Diego (9:40 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Haiti vs. Cuba, Group A, Puebla, Mexico
9:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: El Salvador vs. U.S., Group A, Puebla, Mexico
SWIMMING
9 p.m.
NBCSN — USAS: 2026 Toyota National Championships, Irvine, Calif.
TBT BASKETBALL
7 p.m.
FS1 — TBT: TBD vs. Davis Steel, Vegas Semifinal, Las Vegas
9 p.m.
FS1 — TBT: TBD vs. Heartfire Elite, Vegas Semifinal, Las Vegas
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Washington D.C. – ATP/WTA Early Rounds
10 p.m.
TENNIS CHANNEL — Los Cabos-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
9:30 p.m.
ESPN — Indiana at Seattle
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