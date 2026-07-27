x-first half winner All Times EDT Sunday’s Games Hillsboro 10, Vancouver 2 Spokane 12, Tri-City 6 Eugene 17, Everett 3…

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Hillsboro 10, Vancouver 2

Spokane 12, Tri-City 6

Eugene 17, Everett 3

Tuesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

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