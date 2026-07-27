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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

July 27, 2026, 11:10 AM

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Hillsboro 10, Vancouver 2

Spokane 12, Tri-City 6

Eugene 17, Everett 3

Tuesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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