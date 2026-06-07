Live Radio
Home » Sports » U.S. Women's Open presented…

U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

The Associated Press

June 7, 2026, 8:00 PM

Sunday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

Final Round

Nelly Korda 73-67-67-69—276
Charley Hull 73-72-65-67—277
Gaby Lopez 68-71-70-68—277
In Gee Chun 71-68-69-70—278
Sei Young Kim 67-72-68-72—279
Nasa Hataoka 69-72-68-72—281
Kiara Romero 73-70-70-68—281
Pajaree Anannarukarn 73-70-72-67—282
Allisen Corpuz 71-70-70-71—282
Jennifer Kupcho 66-73-69-74—282
Maria Marin 70-73-68-71—282
Maja Stark 71-72-68-71—282
Ruoning Yin 69-69-71-73—282
Lauren Coughlin 72-68-75-68—283
Shiho Kuwaki 70-73-70-70—283
Alison Lee 70-68-72-73—283
Aphrodite Deng 70-73-68-73—284
Hinako Shibuno 68-71-74-71—284
Jin Hee Im 74-72-69-70—285
MinJi Kang 68-75-68-74—285
A Lim Kim 71-74-71-69—285
Karis Davidson 69-73-71-73—286
Brooke Henderson 73-69-74-70—286
Grace Kim 72-72-73-69—286
Shuri Sakuma 71-72-72-71—286
Asterisk Talley 71-75-66-74—286
Patty Tavatanakit 69-72-74-71—286
Hannah Green 70-73-75-69—287
Sora Kamiya 72-68-73-74—287
Minjee Lee 69-76-71-71—287
Xiyu Lin 73-69-75-70—287
Jeeno Thitikul 73-69-72-73—287
Yuri Yoshida 70-74-75-68—287
Ana Belac 70-73-70-75—288
Lucy Li 71-73-74-70—288
Farah O’Keefe 74-71-70-73—288
Jiyai Shin 69-72-75-72—288
Miyu Yamashita 72-71-69-76—288
Hyunjo Yoo 68-71-71-78—288
Casandra Alexander 70-70-75-74—289
Ayaka Furue 70-74-72-73—289
Melanie Green 72-71-73-73—289
Somi Lee 71-71-76-71—289
Amy Yang 73-71-71-74—289
Akie Iwai 72-71-74-73—290
Da Yeon Lee 71-74-70-75—290
Rio Takeda 76-70-71-73—290
Rose Zhang 70-75-73-72—290
Hye Jin Choi 70-73-76-72—291
Esther Henseleit 73-71-73-74—291
Bianca Pagdanganan 70-74-75-72—291
Kaleiya Romero 71-74-73-73—291
Lottie Woad 73-73-74-71—291
Minsol Kim 73-73-73-73—292
Nanna Koerstz Madsen 73-73-71-75—292
Yealimi Noh 72-74-74-72—292
Anna Nordqvist 74-71-73-74—292
Chia Yen Wu 72-74-72-74—292
Mao Saigo 76-70-74-73—293
Ariya Jutanugarn 73-71-75-75—294
Sakura Koiwai 74-72-73-75—294
Ingrid Lindblad 73-73-75-73—294
Julia Lopez Ramirez 72-71-76-75—294
Liqi Zeng 73-73-76-72—294
Gurleen Kaur 72-73-79-71—295
Celine Boutier 74-72-74-76—296
Nataliya Guseva 72-73-79-73—297
Yue Zhang 70-76-74-78—298

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up