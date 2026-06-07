U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

Sunday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
Final Round
|Nelly Korda
|73-67-67-69—276
|Charley Hull
|73-72-65-67—277
|Gaby Lopez
|68-71-70-68—277
|In Gee Chun
|71-68-69-70—278
|Sei Young Kim
|67-72-68-72—279
|Nasa Hataoka
|69-72-68-72—281
|Kiara Romero
|73-70-70-68—281
|Pajaree Anannarukarn
|73-70-72-67—282
|Allisen Corpuz
|71-70-70-71—282
|Jennifer Kupcho
|66-73-69-74—282
|Maria Marin
|70-73-68-71—282
|Maja Stark
|71-72-68-71—282
|Ruoning Yin
|69-69-71-73—282
|Lauren Coughlin
|72-68-75-68—283
|Shiho Kuwaki
|70-73-70-70—283
|Alison Lee
|70-68-72-73—283
|Aphrodite Deng
|70-73-68-73—284
|Hinako Shibuno
|68-71-74-71—284
|Jin Hee Im
|74-72-69-70—285
|MinJi Kang
|68-75-68-74—285
|A Lim Kim
|71-74-71-69—285
|Karis Davidson
|69-73-71-73—286
|Brooke Henderson
|73-69-74-70—286
|Grace Kim
|72-72-73-69—286
|Shuri Sakuma
|71-72-72-71—286
|Asterisk Talley
|71-75-66-74—286
|Patty Tavatanakit
|69-72-74-71—286
|Hannah Green
|70-73-75-69—287
|Sora Kamiya
|72-68-73-74—287
|Minjee Lee
|69-76-71-71—287
|Xiyu Lin
|73-69-75-70—287
|Jeeno Thitikul
|73-69-72-73—287
|Yuri Yoshida
|70-74-75-68—287
|Ana Belac
|70-73-70-75—288
|Lucy Li
|71-73-74-70—288
|Farah O’Keefe
|74-71-70-73—288
|Jiyai Shin
|69-72-75-72—288
|Miyu Yamashita
|72-71-69-76—288
|Hyunjo Yoo
|68-71-71-78—288
|Casandra Alexander
|70-70-75-74—289
|Ayaka Furue
|70-74-72-73—289
|Melanie Green
|72-71-73-73—289
|Somi Lee
|71-71-76-71—289
|Amy Yang
|73-71-71-74—289
|Akie Iwai
|72-71-74-73—290
|Da Yeon Lee
|71-74-70-75—290
|Rio Takeda
|76-70-71-73—290
|Rose Zhang
|70-75-73-72—290
|Hye Jin Choi
|70-73-76-72—291
|Esther Henseleit
|73-71-73-74—291
|Bianca Pagdanganan
|70-74-75-72—291
|Kaleiya Romero
|71-74-73-73—291
|Lottie Woad
|73-73-74-71—291
|Minsol Kim
|73-73-73-73—292
|Nanna Koerstz Madsen
|73-73-71-75—292
|Yealimi Noh
|72-74-74-72—292
|Anna Nordqvist
|74-71-73-74—292
|Chia Yen Wu
|72-74-72-74—292
|Mao Saigo
|76-70-74-73—293
|Ariya Jutanugarn
|73-71-75-75—294
|Sakura Koiwai
|74-72-73-75—294
|Ingrid Lindblad
|73-73-75-73—294
|Julia Lopez Ramirez
|72-71-76-75—294
|Liqi Zeng
|73-73-76-72—294
|Gurleen Kaur
|72-73-79-71—295
|Celine Boutier
|74-72-74-76—296
|Nataliya Guseva
|72-73-79-73—297
|Yue Zhang
|70-76-74-78—298
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.