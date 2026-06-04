U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

Thursday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
First Round
|Jennifer Kupcho
|32-34—66
|-5
|Sei Young Kim
|33-34—67
|-4
|MinJi Kang
|34-34—68
|-3
|Gaby Lopez
|37-31—68
|-3
|Hinako Shibuno
|34-34—68
|-3
|Hyunjo Yoo
|33-35—68
|-3
|Ina Yoon
|32-36—68
|-3
|Karis Davidson
|32-37—69
|-2
|Nasa Hataoka
|33-36—69
|-2
|Minjee Lee
|33-36—69
|-2
|Jiyai Shin
|35-34—69
|-2
|Patty Tavatanakit
|34-35—69
|-2
|Ruoning Yin
|32-37—69
|-2
|Casandra Alexander
|34-36—70
|-1
|Ana Belac
|35-35—70
|-1
|Hye Jin Choi
|34-36—70
|-1
|Aphrodite Deng
|37-33—70
|-1
|Paula Francisco
|36-34—70
|-1
|Ayaka Furue
|36-34—70
|-1
|Hannah Green
|35-35—70
|-1
|Shiho Kuwaki
|34-36—70
|-1
|Stephanie Kyriacou
|34-36—70
|-1
|Alison Lee
|34-36—70
|-1
|Maria Marin
|34-36—70
|-1
|Bianca Pagdanganan
|34-36—70
|-1
|Yuri Yoshida
|34-36—70
|-1
|Rose Zhang
|36-34—70
|-1
|Yue Zhang
|35-35—70
|-1
|In Gee Chun
|34-37—71
|E
|Allisen Corpuz
|35-36—71
|E
|Lindy Duncan
|37-34—71
|E
|A Lim Kim
|38-33—71
|E
|Da Yeon Lee
|34-37—71
|E
|Somi Lee
|37-34—71
|E
|Lucy Li
|33-38—71
|E
|Kaleiya Romero
|35-36—71
|E
|Shuri Sakuma
|34-37—71
|E
|Maja Stark
|32-39—71
|E
|Sayaka Takahashi
|35-36—71
|E
|Asterisk Talley
|36-35—71
|E
|Chiara Tamburlini
|35-36—71
|E
|Yuna Araki
|36-36—72
|+1
|Lauren Coughlin
|36-36—72
|+1
|Melanie Green
|35-37—72
|+1
|Nataliya Guseva
|35-37—72
|+1
|Akie Iwai
|34-38—72
|+1
|Sora Kamiya
|34-38—72
|+1
|Gurleen Kaur
|36-36—72
|+1
|Grace Kim
|36-36—72
|+1
|Andrea Lee
|34-38—72
|+1
|Jeongeun Lee6
|34-38—72
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|38-34—72
|+1
|Yealimi Noh
|37-35—72
|+1
|Chia Yen Wu
|36-36—72
|+1
|Miyu Yamashita
|33-39—72
|+1
|Pajaree Anannarukarn
|35-38—73
|+2
|Carla Bernat Escuder
|36-37—73
|+2
|Ally Ewing
|33-40—73
|+2
|Laney Frye
|35-38—73
|+2
|Brooke Henderson
|35-38—73
|+2
|Esther Henseleit
|34-39—73
|+2
|Charley Hull
|34-39—73
|+2
|Ariya Jutanugarn
|37-36—73
|+2
|Minsol Kim
|37-36—73
|+2
|Nanna Koerstz Madsen
|36-37—73
|+2
|Nelly Korda
|36-37—73
|+2
|Chloe Kovelesky
|37-36—73
|+2
|Bronte Law
|36-37—73
|+2
|Napat Lertsadwattana
|37-36—73
|+2
|Xiyu Lin
|37-36—73
|+2
|Ingrid Lindblad
|35-38—73
|+2
|Yan Liu
|36-37—73
|+2
|Nellie Ong
|35-38—73
|+2
|Meja Ortengren
|35-38—73
|+2
|Mimi Rhodes
|36-37—73
|+2
|Kiara Romero
|36-37—73
|+2
|Jasmine Suwannapura
|35-38—73
|+2
|Jeeno Thitikul
|38-35—73
|+2
|Yani Tseng
|35-38—73
|+2
|Lottie Woad
|35-38—73
|+2
|Siuue Wu
|34-39—73
|+2
|Amy Yang
|35-38—73
|+2
|Angel Yin
|36-37—73
|+2
|Liqi Zeng
|37-36—73
|+2
|Celine Boutier
|37-37—74
|+3
|Peiyun Chien
|35-39—74
|+3
|Zoe Cusack
|35-39—74
|+3
|Brianna Do
|37-37—74
|+3
|Megha Ganne
|37-37—74
|+3
|Miyu Goto
|34-40—74
|+3
|You Min Hwang
|37-37—74
|+3
|Jin Hee Im
|35-39—74
|+3
|Hyo Joo Kim
|37-37—74
|+3
|Auston Kim
|38-36—74
|+3
|Lydia Ko
|35-39—74
|+3
|Sakura Koiwai
|35-39—74
|+3
|Anita Lumpongpoung
|36-38—74
|+3
|Paula Martin Sampedro
|35-39—74
|+3
|Anna Nordqvist
|35-39—74
|+3
|Farah O’Keefe
|36-38—74
|+3
|Soomin Oh
|36-38—74
|+3
|Amiyu Ozeki
|36-38—74
|+3
|Catherine Park
|36-38—74
|+3
|Anna Huang
|37-38—75
|+4
|Yui Kawamoto
|38-37—75
|+4
|Megan Khang
|37-38—75
|+4
|Gina Kim
|36-39—75
|+4
|Jin Young Ko
|37-38—75
|+4
|Brittany Lang
|38-37—75
|+4
|Olivia Mehaffey
|38-37—75
|+4
|Sung Hyun Park
|38-37—75
|+4
|Sofia Rivera
|34-41—75
|+4
|Fuka Suga
|37-38—75
|+4
|Lilia Vu
|41-34—75
|+4
|Chanettee Wannasaen
|36-39—75
|+4
|Dewi Weber
|38-37—75
|+4
|Michelle Wie West
|37-38—75
|+4
|Carlota Ciganda
|38-38—76
|+5
|Hailee Cooper
|38-38—76
|+5
|Muni He
|39-37—76
|+5
|Minami Katsu
|39-37—76
|+5
|Lauren Kim
|35-41—76
|+5
|Mi Hyang Lee
|36-40—76
|+5
|Leona Maguire
|38-38—76
|+5
|Mao Saigo
|39-37—76
|+5
|Rio Takeda
|40-36—76
|+5
|Jenny Bae
|38-39—77
|+6
|Jaravee Boonchant
|39-38—77
|+6
|Ashleigh Buhai
|41-36—77
|+6
|Addie Dobson
|38-39—77
|+6
|Linn Grant
|40-37—77
|+6
|Natsumi Hayakawa
|38-39—77
|+6
|Chisato Iwai
|39-38—77
|+6
|Veronika Kedronova
|38-39—77
|+6
|Jiwon Ko
|36-41—77
|+6
|Jie-En Lin
|39-38—77
|+6
|Paula Reto
|37-40—77
|+6
|Madelene Sagstrom
|37-40—77
|+6
|Yuka Saso
|38-39—77
|+6
|Ina Kim-Schaad
|39-39—78
|+7
|Katelyn Kong
|41-37—78
|+7
|Thanana Kotchasanmanee
|39-39—78
|+7
|Amy Seung Hyun Lee
|39-39—78
|+7
|Athena Singh
|38-40—78
|+7
|Johanna Sjursen
|39-39—78
|+7
|Weiwei Zhang
|38-40—78
|+7
|Pauline del Rosario
|39-39—78
|+7
|Kaylyn Noh
|38-41—79
|+8
|Ai Suzuki
|40-39—79
|+8
|Sarah Hammett
|40-40—80
|+9
|Jung Min Hong
|40-40—80
|+9
|Danielle Kang
|41-39—80
|+9
|Lois Lau
|40-41—81
|+10
|Becky Morgan
|41-40—81
|+10
|Miranda Wang
|39-42—81
|+10
|Katherine Muzi
|39-44—83
|+12
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