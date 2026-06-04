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U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

The Associated Press

June 4, 2026, 11:32 PM

Thursday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

First Round

Jennifer Kupcho 32-34—66 -5
Sei Young Kim 33-34—67 -4
MinJi Kang 34-34—68 -3
Gaby Lopez 37-31—68 -3
Hinako Shibuno 34-34—68 -3
Hyunjo Yoo 33-35—68 -3
Ina Yoon 32-36—68 -3
Karis Davidson 32-37—69 -2
Nasa Hataoka 33-36—69 -2
Minjee Lee 33-36—69 -2
Jiyai Shin 35-34—69 -2
Patty Tavatanakit 34-35—69 -2
Ruoning Yin 32-37—69 -2
Casandra Alexander 34-36—70 -1
Ana Belac 35-35—70 -1
Hye Jin Choi 34-36—70 -1
Aphrodite Deng 37-33—70 -1
Paula Francisco 36-34—70 -1
Ayaka Furue 36-34—70 -1
Hannah Green 35-35—70 -1
Shiho Kuwaki 34-36—70 -1
Stephanie Kyriacou 34-36—70 -1
Alison Lee 34-36—70 -1
Maria Marin 34-36—70 -1
Bianca Pagdanganan 34-36—70 -1
Yuri Yoshida 34-36—70 -1
Rose Zhang 36-34—70 -1
Yue Zhang 35-35—70 -1
In Gee Chun 34-37—71 E
Allisen Corpuz 35-36—71 E
Lindy Duncan 37-34—71 E
A Lim Kim 38-33—71 E
Da Yeon Lee 34-37—71 E
Somi Lee 37-34—71 E
Lucy Li 33-38—71 E
Kaleiya Romero 35-36—71 E
Shuri Sakuma 34-37—71 E
Maja Stark 32-39—71 E
Sayaka Takahashi 35-36—71 E
Asterisk Talley 36-35—71 E
Chiara Tamburlini 35-36—71 E
Yuna Araki 36-36—72 +1
Lauren Coughlin 36-36—72 +1
Melanie Green 35-37—72 +1
Nataliya Guseva 35-37—72 +1
Akie Iwai 34-38—72 +1
Sora Kamiya 34-38—72 +1
Gurleen Kaur 36-36—72 +1
Grace Kim 36-36—72 +1
Andrea Lee 34-38—72 +1
Jeongeun Lee6 34-38—72 +1
Julia Lopez Ramirez 38-34—72 +1
Yealimi Noh 37-35—72 +1
Chia Yen Wu 36-36—72 +1
Miyu Yamashita 33-39—72 +1
Pajaree Anannarukarn 35-38—73 +2
Carla Bernat Escuder 36-37—73 +2
Ally Ewing 33-40—73 +2
Laney Frye 35-38—73 +2
Brooke Henderson 35-38—73 +2
Esther Henseleit 34-39—73 +2
Charley Hull 34-39—73 +2
Ariya Jutanugarn 37-36—73 +2
Minsol Kim 37-36—73 +2
Nanna Koerstz Madsen 36-37—73 +2
Nelly Korda 36-37—73 +2
Chloe Kovelesky 37-36—73 +2
Bronte Law 36-37—73 +2
Napat Lertsadwattana 37-36—73 +2
Xiyu Lin 37-36—73 +2
Ingrid Lindblad 35-38—73 +2
Yan Liu 36-37—73 +2
Nellie Ong 35-38—73 +2
Meja Ortengren 35-38—73 +2
Mimi Rhodes 36-37—73 +2
Kiara Romero 36-37—73 +2
Jasmine Suwannapura 35-38—73 +2
Jeeno Thitikul 38-35—73 +2
Yani Tseng 35-38—73 +2
Lottie Woad 35-38—73 +2
Siuue Wu 34-39—73 +2
Amy Yang 35-38—73 +2
Angel Yin 36-37—73 +2
Liqi Zeng 37-36—73 +2
Celine Boutier 37-37—74 +3
Peiyun Chien 35-39—74 +3
Zoe Cusack 35-39—74 +3
Brianna Do 37-37—74 +3
Megha Ganne 37-37—74 +3
Miyu Goto 34-40—74 +3
You Min Hwang 37-37—74 +3
Jin Hee Im 35-39—74 +3
Hyo Joo Kim 37-37—74 +3
Auston Kim 38-36—74 +3
Lydia Ko 35-39—74 +3
Sakura Koiwai 35-39—74 +3
Anita Lumpongpoung 36-38—74 +3
Paula Martin Sampedro 35-39—74 +3
Anna Nordqvist 35-39—74 +3
Farah O’Keefe 36-38—74 +3
Soomin Oh 36-38—74 +3
Amiyu Ozeki 36-38—74 +3
Catherine Park 36-38—74 +3
Anna Huang 37-38—75 +4
Yui Kawamoto 38-37—75 +4
Megan Khang 37-38—75 +4
Gina Kim 36-39—75 +4
Jin Young Ko 37-38—75 +4
Brittany Lang 38-37—75 +4
Olivia Mehaffey 38-37—75 +4
Sung Hyun Park 38-37—75 +4
Sofia Rivera 34-41—75 +4
Fuka Suga 37-38—75 +4
Lilia Vu 41-34—75 +4
Chanettee Wannasaen 36-39—75 +4
Dewi Weber 38-37—75 +4
Michelle Wie West 37-38—75 +4
Carlota Ciganda 38-38—76 +5
Hailee Cooper 38-38—76 +5
Muni He 39-37—76 +5
Minami Katsu 39-37—76 +5
Lauren Kim 35-41—76 +5
Mi Hyang Lee 36-40—76 +5
Leona Maguire 38-38—76 +5
Mao Saigo 39-37—76 +5
Rio Takeda 40-36—76 +5
Jenny Bae 38-39—77 +6
Jaravee Boonchant 39-38—77 +6
Ashleigh Buhai 41-36—77 +6
Addie Dobson 38-39—77 +6
Linn Grant 40-37—77 +6
Natsumi Hayakawa 38-39—77 +6
Chisato Iwai 39-38—77 +6
Veronika Kedronova 38-39—77 +6
Jiwon Ko 36-41—77 +6
Jie-En Lin 39-38—77 +6
Paula Reto 37-40—77 +6
Madelene Sagstrom 37-40—77 +6
Yuka Saso 38-39—77 +6
Ina Kim-Schaad 39-39—78 +7
Katelyn Kong 41-37—78 +7
Thanana Kotchasanmanee 39-39—78 +7
Amy Seung Hyun Lee 39-39—78 +7
Athena Singh 38-40—78 +7
Johanna Sjursen 39-39—78 +7
Weiwei Zhang 38-40—78 +7
Pauline del Rosario 39-39—78 +7
Kaylyn Noh 38-41—79 +8
Ai Suzuki 40-39—79 +8
Sarah Hammett 40-40—80 +9
Jung Min Hong 40-40—80 +9
Danielle Kang 41-39—80 +9
Lois Lau 40-41—81 +10
Becky Morgan 41-40—81 +10
Miranda Wang 39-42—81 +10
Katherine Muzi 39-44—83 +12

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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