Travelers Championship Scores

Sunday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Viktor Hovland
|65-61-64-69—259
|Scottie Scheffler
|64-60-67-68—259
|Collin Morikawa
|69-66-64-61—260
|Matt Fitzpatrick
|64-66-67-64—261
|Akshay Bhatia
|66-62-67-67—262
|Wyndham Clark
|68-64-65-65—262
|Corey Conners
|65-68-67-63—263
|Alex Fitzpatrick
|69-66-64-64—263
|J.J. Spaun
|66-65-68-64—263
|Ben Griffin
|64-66-67-67—264
|Robert MacIntyre
|67-65-67-65—264
|Sam Burns
|66-66-66-67—265
|Russell Henley
|66-70-65-64—265
|Keegan Bradley
|67-65-70-64—266
|Patrick Cantlay
|65-66-64-71—266
|Bud Cauley
|64-66-70-66—266
|Tommy Fleetwood
|67-64-70-65—266
|Nicolai Hojgaard
|71-66-67-62—266
|Hideki Matsuyama
|67-67-66-66—266
|Denny McCarthy
|67-68-66-65—266
|Justin Thomas
|68-66-65-67—266
|Shane Lowry
|68-65-64-70—267
|Keith Mitchell
|68-67-63-69—267
|Kristoffer Reitan
|64-68-68-67—267
|Daniel Berger
|70-67-65-66—268
|Brian Harman
|66-70-63-69—268
|Kurt Kitayama
|69-63-69-67—268
|Justin Rose
|65-66-67-70—268
|Nick Taylor
|68-71-64-65—268
|Nicolas Echavarria
|64-69-68-68—269
|Chris Gotterup
|71-65-63-70—269
|Sungjae Im
|68-66-66-69—269
|Michael Kim
|68-67-68-66—269
|Matthew McCarty
|69-70-63-67—269
|Andrew Novak
|67-72-67-63—269
|Aaron Rai
|65-68-67-69—269
|Jackson Suber
|68-67-64-70—269
|Eric Cole
|63-65-69-73—270
|Harris English
|66-66-70-68—270
|Rickie Fowler
|69-66-68-67—270
|Ryo Hisatsune
|68-70-64-68—270
|Tom Hoge
|67-70-65-68—270
|Brandt Snedeker
|65-69-70-66—270
|Ryan Gerard
|68-68-70-65—271
|Si Woo Kim
|69-64-65-73—271
|Mac Meissner
|70-66-67-68—271
|Jacob Bridgeman
|70-70-66-66—272
|Brian Campbell
|68-63-72-69—272
|Alex Smalley
|71-66-71-64—272
|Cameron Young
|72-71-66-63—272
|Harry Hall
|67-70-68-68—273
|Xander Schauffele
|67-69-68-69—273
|Sahith Theegala
|74-67-67-65—273
|Jhonattan Vegas
|69-65-72-67—273
|Ludvig Aberg
|70-67-69-68—274
|Jason Day
|70-68-67-69—274
|Tony Finau
|70-66-68-70—274
|Jake Knapp
|74-67-64-69—274
|Maverick McNealy
|67-64-71-72—274
|Alex Noren
|69-66-70-69—274
|Taylor Pendrith
|67-67-72-69—275
|Benjamin James
|68-64-71-73—276
|Min Woo Lee
|68-73-69-66—276
|Sam Stevens
|68-71-69-68—276
|Adam Scott
|71-71-64-71—277
|Ryan Fox
|71-71-71-67—280
|Lucas Glover
|75-69-68-68—280
|Jordan Spieth
|71-69-73-67—280
|J.T. Poston
|67-67-71-76—281
|Mark Hubbard
|69-71-72-70—282
|Gary Woodland
|69-70-74-72—285
|Sepp Straka
|73-72-73-72—290
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