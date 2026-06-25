Travelers Championship Par Scores

Thursday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
First Round
|Eric Cole
|33-30—63
|-7
|Bud Cauley
|33-31—64
|-6
|Nicolas Echavarria
|34-30—64
|-6
|Matt Fitzpatrick
|32-32—64
|-6
|Ben Griffin
|31-33—64
|-6
|Kristoffer Reitan
|32-32—64
|-6
|Scottie Scheffler
|31-33—64
|-6
|Patrick Cantlay
|34-31—65
|-5
|Corey Conners
|32-33—65
|-5
|Viktor Hovland
|34-31—65
|-5
|Aaron Rai
|32-33—65
|-5
|Justin Rose
|32-33—65
|-5
|Brandt Snedeker
|33-32—65
|-5
|Akshay Bhatia
|33-33—66
|-4
|Sam Burns
|32-34—66
|-4
|Harris English
|33-33—66
|-4
|Brian Harman
|31-35—66
|-4
|Russell Henley
|33-33—66
|-4
|J.J. Spaun
|35-31—66
|-4
|Keegan Bradley
|32-35—67
|-3
|Tommy Fleetwood
|37-30—67
|-3
|Harry Hall
|33-34—67
|-3
|Tom Hoge
|32-35—67
|-3
|Robert MacIntyre
|33-34—67
|-3
|Hideki Matsuyama
|35-32—67
|-3
|Denny McCarthy
|34-33—67
|-3
|Maverick McNealy
|34-33—67
|-3
|Andrew Novak
|35-32—67
|-3
|Taylor Pendrith
|34-33—67
|-3
|J.T. Poston
|35-32—67
|-3
|Xander Schauffele
|33-34—67
|-3
|Brian Campbell
|33-35—68
|-2
|Wyndham Clark
|34-34—68
|-2
|Ryan Gerard
|35-33—68
|-2
|Ryo Hisatsune
|34-34—68
|-2
|Sungjae Im
|32-36—68
|-2
|Benjamin James
|32-36—68
|-2
|Michael Kim
|34-34—68
|-2
|Min Woo Lee
|33-35—68
|-2
|Shane Lowry
|35-33—68
|-2
|Keith Mitchell
|33-35—68
|-2
|Sam Stevens
|33-35—68
|-2
|Jackson Suber
|34-34—68
|-2
|Nick Taylor
|32-36—68
|-2
|Justin Thomas
|34-34—68
|-2
|Alex Fitzpatrick
|36-33—69
|-1
|Rickie Fowler
|33-36—69
|-1
|Mark Hubbard
|33-36—69
|-1
|Si Woo Kim
|33-36—69
|-1
|Kurt Kitayama
|36-33—69
|-1
|Matthew McCarty
|35-34—69
|-1
|Collin Morikawa
|36-33—69
|-1
|Alex Noren
|34-35—69
|-1
|Jhonattan Vegas
|36-33—69
|-1
|Gary Woodland
|35-34—69
|-1
|Ludvig Aberg
|35-35—70
|E
|Daniel Berger
|33-37—70
|E
|Jacob Bridgeman
|36-34—70
|E
|Jason Day
|34-36—70
|E
|Tony Finau
|37-33—70
|E
|Mac Meissner
|33-37—70
|E
|Ryan Fox
|35-36—71
|+1
|Chris Gotterup
|38-33—71
|+1
|Nicolai Hojgaard
|35-36—71
|+1
|Adam Scott
|34-37—71
|+1
|Alex Smalley
|38-33—71
|+1
|Jordan Spieth
|35-36—71
|+1
|Cameron Young
|37-35—72
|+2
|Sepp Straka
|35-38—73
|+3
|Jake Knapp
|36-38—74
|+4
|Sahith Theegala
|37-37—74
|+4
|Lucas Glover
|37-38—75
|+5
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