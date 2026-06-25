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Travelers Championship Par Scores

The Associated Press

June 25, 2026, 6:26 PM

Thursday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

First Round

Eric Cole 33-30—63 -7
Bud Cauley 33-31—64 -6
Nicolas Echavarria 34-30—64 -6
Matt Fitzpatrick 32-32—64 -6
Ben Griffin 31-33—64 -6
Kristoffer Reitan 32-32—64 -6
Scottie Scheffler 31-33—64 -6
Patrick Cantlay 34-31—65 -5
Corey Conners 32-33—65 -5
Viktor Hovland 34-31—65 -5
Aaron Rai 32-33—65 -5
Justin Rose 32-33—65 -5
Brandt Snedeker 33-32—65 -5
Akshay Bhatia 33-33—66 -4
Sam Burns 32-34—66 -4
Harris English 33-33—66 -4
Brian Harman 31-35—66 -4
Russell Henley 33-33—66 -4
J.J. Spaun 35-31—66 -4
Keegan Bradley 32-35—67 -3
Tommy Fleetwood 37-30—67 -3
Harry Hall 33-34—67 -3
Tom Hoge 32-35—67 -3
Robert MacIntyre 33-34—67 -3
Hideki Matsuyama 35-32—67 -3
Denny McCarthy 34-33—67 -3
Maverick McNealy 34-33—67 -3
Andrew Novak 35-32—67 -3
Taylor Pendrith 34-33—67 -3
J.T. Poston 35-32—67 -3
Xander Schauffele 33-34—67 -3
Brian Campbell 33-35—68 -2
Wyndham Clark 34-34—68 -2
Ryan Gerard 35-33—68 -2
Ryo Hisatsune 34-34—68 -2
Sungjae Im 32-36—68 -2
Benjamin James 32-36—68 -2
Michael Kim 34-34—68 -2
Min Woo Lee 33-35—68 -2
Shane Lowry 35-33—68 -2
Keith Mitchell 33-35—68 -2
Sam Stevens 33-35—68 -2
Jackson Suber 34-34—68 -2
Nick Taylor 32-36—68 -2
Justin Thomas 34-34—68 -2
Alex Fitzpatrick 36-33—69 -1
Rickie Fowler 33-36—69 -1
Mark Hubbard 33-36—69 -1
Si Woo Kim 33-36—69 -1
Kurt Kitayama 36-33—69 -1
Matthew McCarty 35-34—69 -1
Collin Morikawa 36-33—69 -1
Alex Noren 34-35—69 -1
Jhonattan Vegas 36-33—69 -1
Gary Woodland 35-34—69 -1
Ludvig Aberg 35-35—70 E
Daniel Berger 33-37—70 E
Jacob Bridgeman 36-34—70 E
Jason Day 34-36—70 E
Tony Finau 37-33—70 E
Mac Meissner 33-37—70 E
Ryan Fox 35-36—71 +1
Chris Gotterup 38-33—71 +1
Nicolai Hojgaard 35-36—71 +1
Adam Scott 34-37—71 +1
Alex Smalley 38-33—71 +1
Jordan Spieth 35-36—71 +1
Cameron Young 37-35—72 +2
Sepp Straka 35-38—73 +3
Jake Knapp 36-38—74 +4
Sahith Theegala 37-37—74 +4
Lucas Glover 37-38—75 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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