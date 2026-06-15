Sweden 5, Tunisia 1

|Tunisia
|1
|0
|—
|1
|Sweden
|2
|3
|—
|5
First Half_1, Sweden, Ayari, 7th minute; 2, Sweden, Isak, (Gyokeres), 30th; 3, Tunisia, Rekik, (Mejbri), 43rd.
Second Half_4, Sweden, Gyokeres, (Isak), 59th; 5, Sweden, Svanberg, (Isak), 84th; 6, Sweden, Ayari, (Bergvall), 90th+6.
Goalies_Tunisia, Mouhib Chamakh, Aymen Dahmen, Sabri Ben Hessen; Sweden, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterstrom, Viktor Johansson.
Yellow Cards_Khedira, Tunisia, 54th.
Referee_Yael Falcon Perez. Assistant Referees_Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez, Juan Lara. 4th Official_Juan Calderon.
A_50,987.
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