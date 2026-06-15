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Sweden 5, Tunisia 1

The Associated Press

June 15, 2026, 12:05 AM

Tunisia 1 0 1
Sweden 2 3 5

First Half_1, Sweden, Ayari, 7th minute; 2, Sweden, Isak, (Gyokeres), 30th; 3, Tunisia, Rekik, (Mejbri), 43rd.

Second Half_4, Sweden, Gyokeres, (Isak), 59th; 5, Sweden, Svanberg, (Isak), 84th; 6, Sweden, Ayari, (Bergvall), 90th+6.

Goalies_Tunisia, Mouhib Chamakh, Aymen Dahmen, Sabri Ben Hessen; Sweden, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterstrom, Viktor Johansson.

Yellow Cards_Khedira, Tunisia, 54th.

Referee_Yael Falcon Perez. Assistant Referees_Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez, Juan Lara. 4th Official_Juan Calderon.

A_50,987.

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