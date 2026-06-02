Sports on TV for Wednesday, June 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, June 3
COLLEGE GOLF (MEN’S)
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ESPN — Women’s College World Series Finals: Texas Tech vs. Texas, Game 1, Oklahoma City, Okla.
ESPNU — Women’s College World Series Finals: Texas Tech vs. Texas, Game 1, Oklahoma City, Okla. (7 Innings Live)
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Detroit at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Miami at Washington (1:05 p.m.)
4 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at Seattle (joined in progress) (3:40 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Cleveland at N.Y. Yankees
9:30 p.m.
MLBN — L.A. Dodgers at Arizona (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: New York vs. San Antonio, Game 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Doubles Quarterfinals; Mixed Doubles Semifinals; Boys’ & Girls’ 3rd Round & Doubles 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Doubles Quarterfinals; Mixed Doubles Semifinals; Boys’ & Girls’ 3rd Round & Doubles 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
7:30 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
11 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
1 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s Doubles Semifinals; Mixed Doubles Final; Boys’ & Girls’ Singles & Doubles Quarterfinals
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s Doubles Semifinals; Mixed Doubles Final; Boys’ & Girls’ Singles & Doubles Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Toronto at New York
10 p.m.
USA — Phoenix at Seattle
