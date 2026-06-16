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Sports on TV for Wednesday, June 17

The Associated Press

June 16, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, June 17

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:55 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Geelong at Fremantle

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Double Elimination Round: North Carolina vs. TBD, Game 11, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Double Elimination Round: TBD, Game 12, Omaha, Neb.

GOLF

6:30 a.m. (Thursday)

USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

HORSE RACING

8:30 a.m.

NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Cincinnati (12:40 p.m.) OR Miami at Philadelphia (1:05 p.m.)

3:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Tampa Bay at L.A. Dodgers (joined in progress) (3:10 p.m.) OR Miami at Philadelphia (joined in progress) (1:05 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Toronto at Boston (joined in progress) (6:45 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago White Sox at N.Y. Yankees

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Baltimore at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

6:05 a.m.

FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final

SOFTBALL

6 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. DR Congo, Group K, Houston

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. DR Congo, Group K, Houston

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Croatia, Group L, Arlington, Texas

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Croatia, Group L, Arlington, Texas

7 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ghana vs. Panama, Group L, Toronto

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Ghana vs. Panama, Group L, Toronto

9 p.m.

ESPN2 — USL League One: Fort Wayne FC at Forward Madison FC

10 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uzbekistan vs. Colombia, Group K, Mexico City

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Uzbekistan vs. Colombia, Group K, Mexico City

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — New York at Chicago

10 p.m.

USA — Las Vegas at Phoenix

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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