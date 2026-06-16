Sports on TV for Wednesday, June 17

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, June 17
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:55 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Geelong at Fremantle
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Double Elimination Round: North Carolina vs. TBD, Game 11, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Double Elimination Round: TBD, Game 12, Omaha, Neb.
GOLF
6:30 a.m. (Thursday)
USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
HORSE RACING
8:30 a.m.
NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Cincinnati (12:40 p.m.) OR Miami at Philadelphia (1:05 p.m.)
3:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Tampa Bay at L.A. Dodgers (joined in progress) (3:10 p.m.) OR Miami at Philadelphia (joined in progress) (1:05 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Toronto at Boston (joined in progress) (6:45 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago White Sox at N.Y. Yankees
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Baltimore at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
6:05 a.m.
FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final
SOFTBALL
6 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. DR Congo, Group K, Houston
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. DR Congo, Group K, Houston
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Croatia, Group L, Arlington, Texas
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Croatia, Group L, Arlington, Texas
7 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ghana vs. Panama, Group L, Toronto
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Ghana vs. Panama, Group L, Toronto
9 p.m.
ESPN2 — USL League One: Fort Wayne FC at Forward Madison FC
10 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uzbekistan vs. Colombia, Group K, Mexico City
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Uzbekistan vs. Colombia, Group K, Mexico City
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — New York at Chicago
10 p.m.
USA — Las Vegas at Phoenix
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