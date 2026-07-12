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Kaulig Companies Championship Par Scores

The Associated Press

July 12, 2026, 3:59 PM

Sunday

At Firestone Country Club – South Course

Akron, Ohio

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,248; Par: 70

Final Round

Zach Johnson 67-67-63-68—265 -15
Boo Weekley 68-67-70-66—271 -9
Rory Sabbatini 68-72-66-66—272 -8
Stewart Cink 69-68-68-68—273 -7
Ben Crane 71-68-67-68—274 -6
George McNeill 68-71-69-66—274 -6
Cameron Percy 67-66-70-71—274 -6
Miguel Angel Jimenez 72-67-62-74—275 -5
Y.E. Yang 67-73-65-70—275 -5
Darren Clarke 66-70-68-72—276 -4
Jason Caron 70-69-71-67—277 -3
Vijay Singh 71-70-65-71—277 -3
Tag Ridings 70-66-68-74—278 -2
Stephen Ames 69-69-72-69—279 -1
Angel Cabrera 69-73-67-70—279 -1
Matt Gogel 71-72-65-71—279 -1
Jerry Kelly 65-69-71-74—279 -1
Timothy O’Neal 71-71-68-69—279 -1
Mario Tiziani 72-68-69-70—279 -1
Alex Cejka 70-71-65-74—280 E
Steve Flesch 71-69-68-72—280 E
Bernhard Langer 70-70-67-73—280 E
Ryan Armour 68-68-76-69—281 +1
Ernie Els 67-74-70-70—281 +1
Harrison Frazar 74-69-68-70—281 +1
Bo Van Pelt 74-69-64-74—281 +1
Michael Wright 70-72-69-70—281 +1
Steve Allan 68-74-70-70—282 +2
Tommy Gainey 73-71-67-71—282 +2
Ricardo Gonzalez 73-67-70-72—282 +2
Retief Goosen 69-67-71-75—282 +2
Fredrik Jacobson 73-77-66-66—282 +2
Soren Kjeldsen 67-70-73-72—282 +2
Kenny Perry 72-70-70-70—282 +2
Paul Stankowski 71-70-69-72—282 +2
Steven Alker 70-73-69-71—283 +3
Stuart Appleby 68-73-72-70—283 +3
K.J. Choi 70-70-70-73—283 +3
Charlie Wi 71-73-71-68—283 +3
David Duval 69-73-72-70—284 +4
Kevin Sutherland 74-68-71-71—284 +4
Chad Campbell 72-72-72-69—285 +5
Greg Chalmers 69-72-73-71—285 +5
Richard Green 76-70-68-71—285 +5
Tim Petrovic 73-70-70-72—285 +5
Mike Weir 66-72-76-71—285 +5
Vaughn Taylor 72-69-69-76—286 +6
Scott Parel 76-68-69-74—287 +7
Kirk Triplett 71-74-71-71—287 +7
Paul Goydos 70-76-71-71—288 +8
Rod Pampling 71-71-74-72—288 +8
Steve Stricker 72-71-71-74—288 +8
Stephen Dodd 75-70-71-73—289 +9
Tom Pernice 74-72-68-75—289 +9
Brett Quigley 70-70-71-78—289 +9
David Toms 71-73-68-77—289 +9
Jeff Maggert 73-76-68-73—290 +10
Doug Barron 73-74-72-72—291 +11
Mark Hensby 70-73-76-72—291 +11
Shane Bertsch 74-72-75-71—292 +12
Ken Duke 74-70-72-76—292 +12
Brian Gay 71-75-71-75—292 +12
Scott Hend 73-78-71-70—292 +12
Scott McCarron 80-72-64-76—292 +12
Robert Karlsson 77-73-71-73—294 +14
Ken Tanigawa 72-73-76-73—294 +14
Joe Durant 70-72-70-83—295 +15
Thongchai Jaidee 79-68-74-74—295 +15
Billy Mayfair 72-76-73-74—295 +15
Woody Austin 71-73-74-79—297 +17
Bob Estes 76-75-73-74—298 +18
Heath Slocum 76-75-73-74—298 +18
Chris DiMarco 75-75-75-76—301 +21
Rocco Mediate 70-77-76-80—303 +23
John Daly 71-73-78-WD
Justin Leonard 69-71-69-DQ

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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