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Spain 4, Saudi Arabia 0

The Associated Press

June 21, 2026, 2:10 PM

Saudi Arabia 0 0 0
Spain 3 1 4

First Half_1, Spain, Yamal, (Oyarzabal), 10th minute; 2, Spain, Oyarzabal, (Laporte), 21st; 3, Spain, Oyarzabal, (Olmo), 24th.

Second Half_4, Spain, Altambakti, 49th.

Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Nawaf Alaqidi, Ahmed Alkassar; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.

Yellow Cards_Aldawsari, Saudi Arabia, 30th; Kanno, Saudi Arabia, 60th.

Referee_Raphael Claus. Assistant Referees_Danilo Ricardo Simon Manis, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Andres Rojas.

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