Spain 4, Saudi Arabia 0

|Saudi Arabia
|0
|0
|—
|0
|Spain
|3
|1
|—
|4
First Half_1, Spain, Yamal, (Oyarzabal), 10th minute; 2, Spain, Oyarzabal, (Laporte), 21st; 3, Spain, Oyarzabal, (Olmo), 24th.
Second Half_4, Spain, Altambakti, 49th.
Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Nawaf Alaqidi, Ahmed Alkassar; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Yellow Cards_Aldawsari, Saudi Arabia, 30th; Kanno, Saudi Arabia, 60th.
Referee_Raphael Claus. Assistant Referees_Danilo Ricardo Simon Manis, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Andres Rojas.
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