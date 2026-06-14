RBC Canadian Open Par Scores

Sunday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
Final Round
|Bud Cauley
|69-63-66-65—263
|-17
|Matt Fitzpatrick
|67-68-66-64—265
|-15
|Viktor Hovland
|68-69-64-65—266
|-14
|Brice Garnett
|65-67-67-68—267
|-13
|Jimmy Stanger
|65-67-68-67—267
|-13
|Jackson Suber
|66-65-66-70—267
|-13
|Jesper Svensson
|66-65-68-68—267
|-13
|Ryan Fox
|66-66-68-68—268
|-12
|Aldrich Potgieter
|66-67-70-65—268
|-12
|Sudarshan Yellamaraju
|69-66-65-68—268
|-12
|Matthew Anderson
|64-69-69-67—269
|-11
|Jacob Bridgeman
|70-67-64-68—269
|-11
|Wyndham Clark
|68-68-63-70—269
|-11
|Tommy Fleetwood
|67-65-67-70—269
|-11
|Doug Ghim
|65-69-69-67—270
|-10
|Billy Horschel
|66-70-64-70—270
|-10
|Tom Kim
|67-69-68-66—270
|-10
|Robert MacIntyre
|68-66-67-69—270
|-10
|Chandler Phillips
|67-68-69-66—270
|-10
|Sam Burns
|64-67-69-71—271
|-9
|Alex Fitzpatrick
|68-67-70-66—271
|-9
|Emiliano Grillo
|64-69-72-66—271
|-9
|Max Homa
|68-67-67-69—271
|-9
|William Mouw
|68-66-68-69—271
|-9
|Keita Nakajima
|71-66-70-64—271
|-9
|Matthieu Pavon
|67-71-67-66—271
|-9
|David Skinns
|65-71-65-70—271
|-9
|Erik Van Rooyen
|65-71-69-66—271
|-9
|A.J. Ewart
|69-68-69-66—272
|-8
|Patrick Fishburn
|65-69-73-65—272
|-8
|Takumi Kanaya
|68-69-69-66—272
|-8
|Ben Kohles
|67-71-66-68—272
|-8
|Shane Lowry
|65-69-67-71—272
|-8
|Justin Matthews
|67-70-66-69—272
|-8
|Keith Mitchell
|67-64-72-69—272
|-8
|Collin Morikawa
|70-65-68-69—272
|-8
|Taylor Pendrith
|66-67-70-69—272
|-8
|Kevin Yu
|69-66-69-68—272
|-8
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-69-67-68—273
|-7
|Tony Finau
|65-73-66-70—274
|-6
|Adam Hadwin
|69-68-66-71—274
|-6
|Harry Hall
|66-67-72-69—274
|-6
|Taylor Moore
|67-70-66-71—274
|-6
|Alejandro Tosti
|66-69-68-71—274
|-6
|Ricky Castillo
|65-71-72-67—275
|-5
|Beau Hossler
|68-69-68-70—275
|-5
|Sam Ryder
|65-73-66-71—275
|-5
|Sahith Theegala
|64-69-68-74—275
|-5
|Davis Thompson
|68-68-69-70—275
|-5
|Dylan Wu
|68-68-71-68—275
|-5
|John Keefer
|66-68-73-69—276
|-4
|Max McGreevy
|66-68-70-72—276
|-4
|Neal Shipley
|68-70-66-72—276
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|67-70-69-71—277
|-3
|Luke Clanton
|69-66-67-75—277
|-3
|Benjamin James
|67-63-78-69—277
|-3
|Ben Silverman
|68-69-69-71—277
|-3
|Michael Thorbjornsen
|69-68-69-71—277
|-3
|Calen Sanderson
|70-68-74-66—278
|-2
|Lanto Griffin
|68-70-75-66—279
|-1
|Hao-Tong Li
|67-64-79-69—279
|-1
|Denny McCarthy
|69-69-70-71—279
|-1
|Kristoffer Reitan
|68-70-70-71—279
|-1
|Adam Svensson
|65-72-71-71—279
|-1
|Nick Taylor
|67-71-78-64—280
|E
|Vince Whaley
|67-71-71-71—280
|E
|Chandler Blanchet
|65-70-77-69—281
|+1
|Paul Peterson
|67-70-73-71—281
|+1
|Joey Savoie
|69-69-72-71—281
|+1
|Joe Highsmith
|70-68-72-72—282
|+2
|Kensei Hirata
|69-68-72-74—283
|+3
|Kevin Roy
|70-64-72-77—283
|+3
|Austin Eckroat
|67-67-80-71—285
|+5
|Jeremy Paul
|70-68-76-73—287
|+7
|Brooks Koepka
|64-68-72-WD
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