Live Radio
Home » Sports » RBC Canadian Open Par Scores

RBC Canadian Open Par Scores

The Associated Press

June 14, 2026, 6:10 PM

Sunday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

Final Round

Bud Cauley 69-63-66-65—263 -17
Matt Fitzpatrick 67-68-66-64—265 -15
Viktor Hovland 68-69-64-65—266 -14
Brice Garnett 65-67-67-68—267 -13
Jimmy Stanger 65-67-68-67—267 -13
Jackson Suber 66-65-66-70—267 -13
Jesper Svensson 66-65-68-68—267 -13
Ryan Fox 66-66-68-68—268 -12
Aldrich Potgieter 66-67-70-65—268 -12
Sudarshan Yellamaraju 69-66-65-68—268 -12
Matthew Anderson 64-69-69-67—269 -11
Jacob Bridgeman 70-67-64-68—269 -11
Wyndham Clark 68-68-63-70—269 -11
Tommy Fleetwood 67-65-67-70—269 -11
Doug Ghim 65-69-69-67—270 -10
Billy Horschel 66-70-64-70—270 -10
Tom Kim 67-69-68-66—270 -10
Robert MacIntyre 68-66-67-69—270 -10
Chandler Phillips 67-68-69-66—270 -10
Sam Burns 64-67-69-71—271 -9
Alex Fitzpatrick 68-67-70-66—271 -9
Emiliano Grillo 64-69-72-66—271 -9
Max Homa 68-67-67-69—271 -9
William Mouw 68-66-68-69—271 -9
Keita Nakajima 71-66-70-64—271 -9
Matthieu Pavon 67-71-67-66—271 -9
David Skinns 65-71-65-70—271 -9
Erik Van Rooyen 65-71-69-66—271 -9
A.J. Ewart 69-68-69-66—272 -8
Patrick Fishburn 65-69-73-65—272 -8
Takumi Kanaya 68-69-69-66—272 -8
Ben Kohles 67-71-66-68—272 -8
Shane Lowry 65-69-67-71—272 -8
Justin Matthews 67-70-66-69—272 -8
Keith Mitchell 67-64-72-69—272 -8
Collin Morikawa 70-65-68-69—272 -8
Taylor Pendrith 66-67-70-69—272 -8
Kevin Yu 69-66-69-68—272 -8
Rasmus Neergaard-Petersen 69-69-67-68—273 -7
Tony Finau 65-73-66-70—274 -6
Adam Hadwin 69-68-66-71—274 -6
Harry Hall 66-67-72-69—274 -6
Taylor Moore 67-70-66-71—274 -6
Alejandro Tosti 66-69-68-71—274 -6
Ricky Castillo 65-71-72-67—275 -5
Beau Hossler 68-69-68-70—275 -5
Sam Ryder 65-73-66-71—275 -5
Sahith Theegala 64-69-68-74—275 -5
Davis Thompson 68-68-69-70—275 -5
Dylan Wu 68-68-71-68—275 -5
John Keefer 66-68-73-69—276 -4
Max McGreevy 66-68-70-72—276 -4
Neal Shipley 68-70-66-72—276 -4
Christiaan Bezuidenhout 67-70-69-71—277 -3
Luke Clanton 69-66-67-75—277 -3
Benjamin James 67-63-78-69—277 -3
Ben Silverman 68-69-69-71—277 -3
Michael Thorbjornsen 69-68-69-71—277 -3
Calen Sanderson 70-68-74-66—278 -2
Lanto Griffin 68-70-75-66—279 -1
Hao-Tong Li 67-64-79-69—279 -1
Denny McCarthy 69-69-70-71—279 -1
Kristoffer Reitan 68-70-70-71—279 -1
Adam Svensson 65-72-71-71—279 -1
Nick Taylor 67-71-78-64—280 E
Vince Whaley 67-71-71-71—280 E
Chandler Blanchet 65-70-77-69—281 +1
Paul Peterson 67-70-73-71—281 +1
Joey Savoie 69-69-72-71—281 +1
Joe Highsmith 70-68-72-72—282 +2
Kensei Hirata 69-68-72-74—283 +3
Kevin Roy 70-64-72-77—283 +3
Austin Eckroat 67-67-80-71—285 +5
Jeremy Paul 70-68-76-73—287 +7
Brooks Koepka 64-68-72-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up