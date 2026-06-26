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NHL Draft Selections

The Associated Press

June 26, 2026, 8:32 PM

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Friday

First Round

1. Toronto, Gavin McKenna, LW, Penn St.

2. San Jose, Ivar Stenberg, LW, Frolunda (Sweden).

3. Vancouver, Caleb Malhotra, C, Brantford (OHL).

4. Buffalo (from Chicago), Daxon Rudolph, D, Prince Albert (WHL).

5. N.Y. Rangers, Alberts Smits, D, Munchen (Germany).

6. Calgary, Carson Carels, D, Prince George (WHL).

7. Seattle, Chase Reid, D, Sault Ste. Marie (OHL).

8. Winnipeg, Viggo Bjorck, C, Djurgarden (Sweden).

9. San Jose (from Florida via Ottawa), Keaton Verhoeff, D, North Dakota.

10. Nashville, Wyatt Cullen, LW, U.S. U18 (NTDP).

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