NCAA Div I Baseball World Series Glance

At Charles Schwab Field
Omaha, Neb.
All Times EDT
Double Elimination
x-if necessary
Friday, June 12
Game 1 – West Virginia vs. Troy, 2 p.m.
Game 2 – North Carolina vs. Mississippi, 7 p.m.
Saturday, June 13
Game 3 – Alabama vs. Oklahoma, 3 p.m.
Game 4 – Georgia vs. Texas, 8 p.m.
Sunday, June 14
Game 5 – Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2, 2 p.m.
Game 6 – Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2, 7 p.m.
Monday, June 15
Game 7 – Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 2 p.m.
Game 8 – Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 7 p.m.
Tuesday, June 16
Game 9 – Winner of Game 5 vs. Loser of Game 6, 2 p.m.
Game 10 – Winner of Game 7 vs. Loser of Game 8, 8 p.m.
Wednesday, June 17
Game 11 – Winner of Game 6 vs. Winner of Game 9, 2 p.m.
Game 12 – Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10, 7 p.m.
Thursday, June 18
x-Game 13 – Teams/Times TBD
x-Game 14 – Teams/Times TBD
Championship Series
(Best of 3)
Saturday, June 20
Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.
Sunday, June 21
Game 2 – Teams TBD, 2:30 p.m.
Monday, June 22
x-Game 3 – Teams TBD, 7 p.m.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.