NCAA Div I Baseball World Series Glance

At Charles Schwab Field Omaha, Neb. All Times EDT Double Elimination x-if necessary Friday, June 12 Game 1 – West…

At Charles Schwab Field

Omaha, Neb.

All Times EDT

Double Elimination

x-if necessary

Friday, June 12

Game 1 – West Virginia 7, Troy 5

Game 2 – North Carolina 6, Mississippi 2

Saturday, June 13

Game 3 – Oklahoma 9, Alabama 0

Game 4 – Georgia 7, Texas 1

Sunday, June 14

Game 5 – Troy 12, Mississippi 8

Game 6 – North Carolina 5, West Virginia 2

Monday, June 15

Game 7 – Alabama 14, Texas 7

Game 8 – Oklahoma vs. Georgia, 7 p.m.

Tuesday, June 16

Game 9 – West Virginia vs. Troy, 2 p.m.

Game 10 – Winner of Game 7 vs. Loser of Game 8, 8 p.m.

Wednesday, June 17

Game 11 – North Carolina vs. Winner of Game 9, 2 p.m.

Game 12 – Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10, 7 p.m.

Thursday, June 18

x-Game 13 – Teams/Times TBD

x-Game 14 – Teams/Times TBD

Championship Series

(Best of 3)

Saturday, June 20

Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.

Sunday, June 21

Game 2 – Teams TBD, 2:30 p.m.

Monday, June 22

x-Game 3 – Teams TBD, 7 p.m.

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