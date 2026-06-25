KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

Thursday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
First Round
|Ina Yoon
|31-32—63
|-9
|Karis Davidson
|33-32—65
|-7
|A Lim Kim
|34-33—67
|-5
|Alexa Pano
|36-31—67
|-5
|Hye Jin Choi
|33-35—68
|-4
|Megan Khang
|34-34—68
|-4
|Aline Krauter
|34-34—68
|-4
|Ayaka Furue
|35-34—69
|-3
|Brooke Henderson
|36-33—69
|-3
|Esther Henseleit
|34-35—69
|-3
|Wei-Ling Hsu
|35-34—69
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|35-34—69
|-3
|Alison Lee
|34-35—69
|-3
|Dongeun Lee
|33-36—69
|-3
|Andrea Lee
|35-34—69
|-3
|Jeeno Thitikul
|37-32—69
|-3
|Jing Yan
|37-32—69
|-3
|Amy Yang
|33-36—69
|-3
|Isi Gabsa
|34-36—70
|-2
|Nataliya Guseva
|34-36—70
|-2
|Nasa Hataoka
|37-33—70
|-2
|Aki Iwai
|35-35—70
|-2
|Nelly Korda
|35-35—70
|-2
|Jessica Porvasnik
|35-35—70
|-2
|Suvichaya Vinijchaitham
|37-33—70
|-2
|Dewi Weber
|34-36—70
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|36-35—71
|-1
|Allisen Corpuz
|36-35—71
|-1
|Olivia Cowan
|34-37—71
|-1
|Perrine Delacour
|35-36—71
|-1
|Hyo Joo Kim
|37-34—71
|-1
|Auston Kim
|36-35—71
|-1
|Somi Lee
|34-37—71
|-1
|Minjee Lee
|36-35—71
|-1
|Gaby Lopez
|37-34—71
|-1
|Nastasia Nadaud
|35-36—71
|-1
|Yuna Nishimura
|37-34—71
|-1
|Lizette Salas
|34-37—71
|-1
|Hinako Shibuno
|33-38—71
|-1
|Jenny Shin
|33-38—71
|-1
|Patty Tavatanakit
|38-33—71
|-1
|Angel Yin
|35-36—71
|-1
|Ruoning Yin
|38-33—71
|-1
|Weiwei Zhang
|36-35—71
|-1
|Robyn Choi
|36-36—72
|E
|Manon De Roey
|38-34—72
|E
|Amanda Doherty
|39-33—72
|E
|Isabella Fierro
|34-38—72
|E
|Hannah Green
|37-35—72
|E
|Jiwon Jeon
|38-34—72
|E
|Soo Bin Joo
|36-36—72
|E
|Moriya Jutanugarn
|34-38—72
|E
|MinJi Kang
|37-35—72
|E
|Minami Katsu
|37-35—72
|E
|Grace Kim
|36-36—72
|E
|Sei Young Kim
|36-36—72
|E
|Jin Young Ko
|37-35—72
|E
|Shiho Kuwaki
|35-37—72
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|36-36—72
|E
|Brooke Matthews
|34-38—72
|E
|Carolina Melgrati
|35-37—72
|E
|Sung Hyun Park
|37-35—72
|E
|Pauline Roussin-Bouchard
|38-34—72
|E
|Mao Saigo
|34-38—72
|E
|Yuka Saso
|37-35—72
|E
|Rio Takeda
|33-39—72
|E
|Shannon Tan
|38-34—72
|E
|Lottie Woad
|35-37—72
|E
|Miyu Yamashita
|36-36—72
|E
|Na Rin An
|35-38—73
|+1
|Aditi Ashok
|37-36—73
|+1
|Saki Baba
|36-37—73
|+1
|Laetitia Beck
|37-36—73
|+1
|Ana Belac
|40-33—73
|+1
|Briana Chacon
|36-37—73
|+1
|In Gee Chun
|37-36—73
|+1
|Carlota Ciganda
|39-34—73
|+1
|Gemma Dryburgh
|38-35—73
|+1
|Melanie Green
|37-36—73
|+1
|Anna Huang
|40-33—73
|+1
|Charley Hull
|38-35—73
|+1
|Chizzy Iwai
|35-38—73
|+1
|Ariya Jutanugarn
|37-36—73
|+1
|Mary Liu
|36-37—73
|+1
|Polly Mack
|36-37—73
|+1
|Anna Nordqvist
|35-38—73
|+1
|Mimi Rhodes
|37-36—73
|+1
|Gabriela Ruffels
|38-35—73
|+1
|Hae-Ran Ryu
|37-36—73
|+1
|Sophia Schubert
|36-37—73
|+1
|Maja Stark
|36-37—73
|+1
|Chiara Tamburlini
|35-38—73
|+1
|Yani Tseng
|36-37—73
|+1
|Lauren Walsh
|38-35—73
|+1
|Yuri Yoshida
|40-33—73
|+1
|Arpichaya Yubol
|37-36—73
|+1
|Rose Zhang
|37-36—73
|+1
|Casandra Alexander
|38-36—74
|+2
|Helen Briem
|37-37—74
|+2
|Nicole Broch Estrup
|36-38—74
|+2
|Ashleigh Buhai
|37-37—74
|+2
|Chella Choi
|37-37—74
|+2
|Brianna Do
|37-37—74
|+2
|Yan Liu
|37-37—74
|+2
|Ryann O’Toole
|36-38—74
|+2
|Natasha Andrea Oon
|36-38—74
|+2
|Pornanong Phatlum
|36-38—74
|+2
|Cassie Porter
|36-38—74
|+2
|Celine Boutier
|37-38—75
|+3
|Lauren Coughlin
|36-39—75
|+3
|Lindy Duncan
|34-41—75
|+3
|Nicole Felce
|38-37—75
|+3
|Laney Frye
|37-38—75
|+3
|Sofia Garcia
|38-37—75
|+3
|Linn Grant
|34-41—75
|+3
|Erika Hara
|38-37—75
|+3
|Jin Hee Im
|35-40—75
|+3
|Danielle Kang
|36-39—75
|+3
|Gina Kim
|36-39—75
|+3
|Mi Hyang Lee
|35-40—75
|+3
|Yu Liu
|37-38—75
|+3
|Leona Maguire
|36-39—75
|+3
|Yealimi Noh
|38-37—75
|+3
|Kim Paez
|37-38—75
|+3
|Carla Tejedo Mulet
|40-35—75
|+3
|Yahui Zhang
|39-36—75
|+3
|Amari Avery
|37-39—76
|+4
|Jennifer Chang
|39-37—76
|+4
|Muni He
|38-38—76
|+4
|Lydia Ko
|39-37—76
|+4
|Jennifer Kupcho
|38-38—76
|+4
|Julia Lopez Ramirez
|39-37—76
|+4
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|37-39—76
|+4
|Jasmine Suwannapura
|36-40—76
|+4
|Jenny Bae
|38-39—77
|+5
|Gurleen Kaur
|37-40—77
|+5
|Frida Kinhult
|41-36—77
|+5
|Lucy Li
|38-39—77
|+5
|Ingrid Lindblad
|37-40—77
|+5
|Morgane Metraux
|39-38—77
|+5
|Linnea Strom
|39-38—77
|+5
|Chanettee Wannasaen
|37-40—77
|+5
|Allie White
|40-37—77
|+5
|Sandra Changkija
|39-39—78
|+6
|Miranda Wang
|41-37—78
|+6
|Loretta Giovannettone
|40-39—79
|+7
|Azahara Munoz
|38-41—79
|+7
|Yana Wilson
|40-39—79
|+7
|Kate Smith-Stroh
|41-39—80
|+8
|Lilia Vu
|41-39—80
|+8
|Joanna Coe
|43-38—81
|+9
|Dani Holmqvist
|41-40—81
|+9
|You Min Hwang
|42-39—81
|+9
|Allie Knight
|41-40—81
|+9
|Natalie Vivaldi
|41-40—81
|+9
|Stephanie Meadow
|41-41—82
|+10
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