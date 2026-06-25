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KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

The Associated Press

June 25, 2026, 9:05 PM

Thursday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

First Round

Ina Yoon 31-32—63 -9
Karis Davidson 33-32—65 -7
A Lim Kim 34-33—67 -5
Alexa Pano 36-31—67 -5
Hye Jin Choi 33-35—68 -4
Megan Khang 34-34—68 -4
Aline Krauter 34-34—68 -4
Ayaka Furue 35-34—69 -3
Brooke Henderson 36-33—69 -3
Esther Henseleit 34-35—69 -3
Wei-Ling Hsu 35-34—69 -3
Nanna Koerstz Madsen 35-34—69 -3
Alison Lee 34-35—69 -3
Dongeun Lee 33-36—69 -3
Andrea Lee 35-34—69 -3
Jeeno Thitikul 37-32—69 -3
Jing Yan 37-32—69 -3
Amy Yang 33-36—69 -3
Isi Gabsa 34-36—70 -2
Nataliya Guseva 34-36—70 -2
Nasa Hataoka 37-33—70 -2
Aki Iwai 35-35—70 -2
Nelly Korda 35-35—70 -2
Jessica Porvasnik 35-35—70 -2
Suvichaya Vinijchaitham 37-33—70 -2
Dewi Weber 34-36—70 -2
Pajaree Anannarukarn 36-35—71 -1
Allisen Corpuz 36-35—71 -1
Olivia Cowan 34-37—71 -1
Perrine Delacour 35-36—71 -1
Hyo Joo Kim 37-34—71 -1
Auston Kim 36-35—71 -1
Somi Lee 34-37—71 -1
Minjee Lee 36-35—71 -1
Gaby Lopez 37-34—71 -1
Nastasia Nadaud 35-36—71 -1
Yuna Nishimura 37-34—71 -1
Lizette Salas 34-37—71 -1
Hinako Shibuno 33-38—71 -1
Jenny Shin 33-38—71 -1
Patty Tavatanakit 38-33—71 -1
Angel Yin 35-36—71 -1
Ruoning Yin 38-33—71 -1
Weiwei Zhang 36-35—71 -1
Robyn Choi 36-36—72 E
Manon De Roey 38-34—72 E
Amanda Doherty 39-33—72 E
Isabella Fierro 34-38—72 E
Hannah Green 37-35—72 E
Jiwon Jeon 38-34—72 E
Soo Bin Joo 36-36—72 E
Moriya Jutanugarn 34-38—72 E
MinJi Kang 37-35—72 E
Minami Katsu 37-35—72 E
Grace Kim 36-36—72 E
Sei Young Kim 36-36—72 E
Jin Young Ko 37-35—72 E
Shiho Kuwaki 35-37—72 E
Maude-Aimee Leblanc 36-36—72 E
Brooke Matthews 34-38—72 E
Carolina Melgrati 35-37—72 E
Sung Hyun Park 37-35—72 E
Pauline Roussin-Bouchard 38-34—72 E
Mao Saigo 34-38—72 E
Yuka Saso 37-35—72 E
Rio Takeda 33-39—72 E
Shannon Tan 38-34—72 E
Lottie Woad 35-37—72 E
Miyu Yamashita 36-36—72 E
Na Rin An 35-38—73 +1
Aditi Ashok 37-36—73 +1
Saki Baba 36-37—73 +1
Laetitia Beck 37-36—73 +1
Ana Belac 40-33—73 +1
Briana Chacon 36-37—73 +1
In Gee Chun 37-36—73 +1
Carlota Ciganda 39-34—73 +1
Gemma Dryburgh 38-35—73 +1
Melanie Green 37-36—73 +1
Anna Huang 40-33—73 +1
Charley Hull 38-35—73 +1
Chizzy Iwai 35-38—73 +1
Ariya Jutanugarn 37-36—73 +1
Mary Liu 36-37—73 +1
Polly Mack 36-37—73 +1
Anna Nordqvist 35-38—73 +1
Mimi Rhodes 37-36—73 +1
Gabriela Ruffels 38-35—73 +1
Hae-Ran Ryu 37-36—73 +1
Sophia Schubert 36-37—73 +1
Maja Stark 36-37—73 +1
Chiara Tamburlini 35-38—73 +1
Yani Tseng 36-37—73 +1
Lauren Walsh 38-35—73 +1
Yuri Yoshida 40-33—73 +1
Arpichaya Yubol 37-36—73 +1
Rose Zhang 37-36—73 +1
Casandra Alexander 38-36—74 +2
Helen Briem 37-37—74 +2
Nicole Broch Estrup 36-38—74 +2
Ashleigh Buhai 37-37—74 +2
Chella Choi 37-37—74 +2
Brianna Do 37-37—74 +2
Yan Liu 37-37—74 +2
Ryann O’Toole 36-38—74 +2
Natasha Andrea Oon 36-38—74 +2
Pornanong Phatlum 36-38—74 +2
Cassie Porter 36-38—74 +2
Celine Boutier 37-38—75 +3
Lauren Coughlin 36-39—75 +3
Lindy Duncan 34-41—75 +3
Nicole Felce 38-37—75 +3
Laney Frye 37-38—75 +3
Sofia Garcia 38-37—75 +3
Linn Grant 34-41—75 +3
Erika Hara 38-37—75 +3
Jin Hee Im 35-40—75 +3
Danielle Kang 36-39—75 +3
Gina Kim 36-39—75 +3
Mi Hyang Lee 35-40—75 +3
Yu Liu 37-38—75 +3
Leona Maguire 36-39—75 +3
Yealimi Noh 38-37—75 +3
Kim Paez 37-38—75 +3
Carla Tejedo Mulet 40-35—75 +3
Yahui Zhang 39-36—75 +3
Amari Avery 37-39—76 +4
Jennifer Chang 39-37—76 +4
Muni He 38-38—76 +4
Lydia Ko 39-37—76 +4
Jennifer Kupcho 38-38—76 +4
Julia Lopez Ramirez 39-37—76 +4
Carolina Lopez-Chacarra Coto 37-39—76 +4
Jasmine Suwannapura 36-40—76 +4
Jenny Bae 38-39—77 +5
Gurleen Kaur 37-40—77 +5
Frida Kinhult 41-36—77 +5
Lucy Li 38-39—77 +5
Ingrid Lindblad 37-40—77 +5
Morgane Metraux 39-38—77 +5
Linnea Strom 39-38—77 +5
Chanettee Wannasaen 37-40—77 +5
Allie White 40-37—77 +5
Sandra Changkija 39-39—78 +6
Miranda Wang 41-37—78 +6
Loretta Giovannettone 40-39—79 +7
Azahara Munoz 38-41—79 +7
Yana Wilson 40-39—79 +7
Kate Smith-Stroh 41-39—80 +8
Lilia Vu 41-39—80 +8
Joanna Coe 43-38—81 +9
Dani Holmqvist 41-40—81 +9
You Min Hwang 42-39—81 +9
Allie Knight 41-40—81 +9
Natalie Vivaldi 41-40—81 +9
Stephanie Meadow 41-41—82 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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