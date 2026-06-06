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KLM Open Scores

The Associated Press

June 6, 2026, 5:04 AM

Friday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

Second Round

Sebastian Soderberg, Sweden 67-66—133
Julien Guerrier, France 65-69—134
Daniel Hillier, New Zealand 70-65—135
Yuto Katsuragawa, Japan 69-66—135
Callum Tarren, England 69-66—135
Joe Dean, England 66-70—136
Jordan Gumberg, United States 68-68—136
Oliver Lindell, Finland 69-67—136
Hunter Logan, United States 71-65—136
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69—136
Marcus Armitage, England 71-66—137
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-65—138
Ewen Ferguson, Scotland 70-68—138
Ross Fisher, England 71-67—138
Dylan Frittelli, South Africa 69-69—138
Calum Hill, Scotland 68-70—138
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69—138
Guido Migliozzi, Italy 70-68—138
Francesco Molinari, Italy 69-69—138
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-67—138
Brandon Robinson-Thompson, England 69-69—138
Sami Valimaki, Finland 70-68—138
Danny Willett, England 71-67—138
Kazuma Kobori, New Zealand 71-68—139
Cameron Adam, Scotland 69-70—139
Nathan Kimsey, England 70-69—139
Ryan Peake, Australia 70-69—139
David Ravetto, France 72-67—139
Marcel Schneider, Germany 73-66—139
Marcel Siem, Germany 67-72—139
Paul Waring, England 68-71—139
Davis Bryant, United States 70-69—139
Renato Paratore, Italy 71-68—139
Scott Jamieson, Scotland 72-68—140
Frederic Lacroix, France 72-68—140
Adri Arnaus, Spain 69-71—140
Alexander Levy, France 68-72—140
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-68—140
Bernd Wiesberger, Austria 69-71—140
Robin Williams, South Africa 72-68—140
Marcus Helligkilde, Denmark 71-69—140
Antoine Rozner, France 72-68—140
Andreas Halvorsen, Norway 70-70—140
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68—141
Angel Hidalgo, Spain 72-69—141
Michael Hollick, South Africa 69-72—141
Rikuya Hoshino, Japan 73-68—141
Joost Luiten, Netherlands 69-72—141
James Morrison, England 71-70—141
Nevill Ruiter, Netherlands 74-67—141
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71—141
Jason Scrivener, Australia 75-66—141
Richard Sterne, South Africa 69-72—141
Connor Syme, Scotland 73-68—141
Ashun Wu, China 73-68—141
Yanhan Zhou, China 71-70—141
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-69—141
Lars Van Der Vight, Netherlands 68-73—141
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-70—141
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-67—142
Matthew Baldwin, England 72-70—142
Dan Bradbury, England 74-68—142
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-68—142
Jens Dantorp, Sweden 72-70—142
Nacho Elvira, Spain 73-69—142
Ricardo Gouveia, Portugal 71-71—142
Marcus Kinhult, Sweden 70-72—142
David Law, Scotland 70-72—142
Mikael Lindberg, Sweden 72-70—142
Matteo Manassero, Italy 73-69—142
Stefano Mazzoli, Italy 74-68—142
Eddie Pepperell, England 73-69—142
JC Ritchie, South Africa 74-68—142
Brandon Stone, South Africa 71-71—142
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 76-66—142
Filippo Celli, Italy 70-WD
David Micheluzzi, Australia 74-WD
Jack Senior, England 78-WD
Floris De Haas, Netherlands 79-WD
Joshua Berry, England WD-WD
Joel Girrbach, Switzerland 81-WD

Missed Cut

Clement Charmasson, France 69-74—143
Todd Clements, England 74-69—143
Hennie Du Plessis, South Africa 73-70—143
Grant Forrest, Scotland 78-65—143
Matthew Jordan, England 75-68—143
Dylan Naidoo, South Africa 73-70—143
Jorge Campillo, Spain 73-71—144
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 74-70—144
Sean Crocker, United States 74-70—144
Casey Jarvis, South Africa 76-68—144
Ryggs Johnston, United States 71-73—144
Pablo Larrazabal, Spain 71-73—144
Richard Mansell, England 73-71—144
Anthony Quayle, Australia 75-69—144
Daniel Rodrigues, Portugal 69-75—144
Tom Vaillant, France 73-71—144
Daniel Young, Scotland 74-70—144
Gregorio De Leo, Italy 75-70—145
Oihan Guillamoundeguy, France 74-71—145
Niklas Lemke, Sweden 70-75—145
Zander Lombard, South Africa 75-70—145
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-70—145
Benjamin Schmidt, England 74-71—145
Johannes Veerman, United States 71-74—145
Scott Woltering, Netherlands 74-71—145
Sam Bairstow, England 74-72—146
Fred Biondi, Brazil 72-74—146
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 73-73—146
Yannik Paul, Germany 78-68—146
Darius Van Driel, Netherlands 74-72—146
Lars Van Meijel, Netherlands 74-72—146
Euan Walker, Scotland 75-71—146
Jack Yule, England 72-74—146
Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-73—146
Alejandro Del Rey, Spain 75-72—147
Simon Forsstrom, Sweden 74-73—147
Albin Bergstrom, Sweden 72-76—148
Martin Couvra, France 76-72—148
Joakim Lagergren, Sweden 74-74—148
Felix Mory, France 76-72—148
Alvaro Quiros, Spain 75-73—148
Andy Sullivan, England 71-77—148
Quentin Debove, France 73-76—149
Michael Feuerstein, United States 75-74—149
Daniel Gavins, England 76-73—149
Kevin Na, United States 74-75—149
Rocco Repetto Taylor, Spain 73-76—149
Yuvraj Sandhu, India 74-75—149
Bob Van Der Voort, Netherlands 75-74—149
Romain Wattel, France 78-71—149
Mason Howell, United States 73-77—150
Jeong-Weon Ko, France 74-76—150
Yurav Premlall, South Africa 74-76—150
Hugo Townsend, Sweden 74-76—150
Pieter Werner, Netherlands 74-76—150
Quim Vidal, Spain 74-77—151
Jeff Winther, Denmark 78-73—151
Wouter De Vries, Netherlands 75-77—152
Wenyi Ding, China 75-77—152
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 75-77—152
Jerry Ji, Netherlands 78-74—152
Tobias Jonsson, Sweden 73-79—152
Mike Toorop, Netherlands 78-74—152
Wil Besseling, Netherlands 77-76—153
Kristoffer Broberg, Sweden 78-75—153
Jack Buchanan, Australia 80-73—153
Guus Lafeber, Netherlands 79-74—153
Richie Ramsay, Scotland 78-75—153
Jonathan Broomhead, South Africa 75-80—155
Andres Gallegos, Argentina 76-79—155
Daan Huizing, Netherlands 75-80—155
Connor McKinney, Australia 85-71—156
Tim Van Der Steen, Netherlands 78-80—158

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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