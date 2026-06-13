x-first half winner
All Times EDT
Thursday’s Games
Hillsboro 2, Tri-City 0
Spokane 7, Eugene 6
Vancouver 4, Everett 2
Friday’s Games
Everett 11, Vancouver 1
Tri-City 5, Hillsboro 2
Eugene 7, Spokane 6
Saturday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Tri-City at Hillsboro, 8:03 p.m.
Spokane at Eugene, 8:05 p.m.
Sunday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Tri-City at Hillsboro, 4:05 p.m.
Spokane at Eugene, 4:05 p.m.
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