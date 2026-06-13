x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Hillsboro 2, Tri-City 0 Spokane 7, Eugene 6 Vancouver 4, Everett 2…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 0

Spokane 7, Eugene 6

Vancouver 4, Everett 2

Friday’s Games

Everett 11, Vancouver 1

Tri-City 5, Hillsboro 2

Eugene 7, Spokane 6

Saturday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 8:03 p.m.

Spokane at Eugene, 8:05 p.m.

Sunday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 4:05 p.m.

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