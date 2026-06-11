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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

June 11, 2026, 1:32 AM

All Times EDT

Tuesday’s Games

Hillsboro 10, Tri-City 2

Eugene 6, Spokane 5

Vancouver 10, Everett 2

Wednesday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 1

Spokane 10, Eugene 9

Vancouver 7, Everett 2

Thursday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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