All Times EDT Tuesday’s Games Hillsboro 10, Tri-City 2 Eugene 6, Spokane 5 Vancouver 10, Everett 2 Wednesday’s Games Hillsboro…

All Times EDT

Tuesday’s Games

Hillsboro 10, Tri-City 2

Eugene 6, Spokane 5

Vancouver 10, Everett 2

Wednesday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 1

Spokane 10, Eugene 9

Vancouver 7, Everett 2

Thursday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

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