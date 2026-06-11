All Times EDT
Tuesday’s Games
Hillsboro 10, Tri-City 2
Eugene 6, Spokane 5
Vancouver 10, Everett 2
Wednesday’s Games
Hillsboro 2, Tri-City 1
Spokane 10, Eugene 9
Vancouver 7, Everett 2
Thursday’s Games
Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
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