All Times EDT
Tuesday’s Games
Tri-City 8, Vancouver 4
Hillsboro 7, Spokane 6
Everett 8, Eugene 5
Wednesday’s Games
Vancouver 5, Tri-City 3
Hillsboro 4, Spokane 2
Everett 5, Eugene 3
Thursday’s Games
Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
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