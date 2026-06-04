All Times EDT Tuesday’s Games Tri-City 8, Vancouver 4 Hillsboro 7, Spokane 6 Everett 8, Eugene 5 Wednesday’s Games Vancouver…

All Times EDT

Tuesday’s Games

Tri-City 8, Vancouver 4

Hillsboro 7, Spokane 6

Everett 8, Eugene 5

Wednesday’s Games

Vancouver 5, Tri-City 3

Hillsboro 4, Spokane 2

Everett 5, Eugene 3

Thursday’s Games

Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

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