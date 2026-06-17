Ghana 1, Panama 0

|Panama
|0
|0
|—
|0
|Ghana
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_1, Ghana, Yirenkyi, (Thomas-Asante), 90th+5 minute.
Goalies_Panama, Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio; Ghana, Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang, Benjamin Asare.
Yellow Cards_Yirenkyi, Ghana, 16th; Blackman, Panama, 72nd; Harvey, Panama, 90th+9.
Referee_Glenn Nyberg. Assistant Referees_Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist, Bram Van Driessche. 4th Official_Khalid Saleh Alturais.
A_42,942.
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