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Ghana 1, Panama 0

The Associated Press

June 17, 2026, 9:13 PM

Panama 0 0 0
Ghana 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, Ghana, Yirenkyi, (Thomas-Asante), 90th+5 minute.

Goalies_Panama, Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio; Ghana, Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang, Benjamin Asare.

Yellow Cards_Yirenkyi, Ghana, 16th; Blackman, Panama, 72nd; Harvey, Panama, 90th+9.

Referee_Glenn Nyberg. Assistant Referees_Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist, Bram Van Driessche. 4th Official_Khalid Saleh Alturais.

A_42,942.

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