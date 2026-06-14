Live Radio
Home » Sports » Germany 7, Curacao 1

Germany 7, Curacao 1

The Associated Press

June 14, 2026, 3:08 PM

Curacao 1 0 1
Germany 3 4 7

First Half_1, Germany, Nmecha, (Wirtz), 6th minute; 2, Curacao, Comenencia, 21st; 3, Germany, Schlotterbeck, (Brown), 38th; 4, Germany, Havertz, (penalty kick), 45th+5.

Second Half_5, Germany, Musiala, (Kimmich), 47th; 6, Germany, Brown, (Undav), 68th; 7, Germany, Undav, (Kimmich), 78th; 8, Germany, Havertz, (Undav), 88th.

Goalies_Curacao, Eloy Room, Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch; Germany, Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nubel.

Yellow Cards_None.

Referee_Jalal Jayed. Assistant Referees_Zakaria Brinsi, Mustapha Akarkad, Hamza El Fariq. 4th Official_Abongile Tom.

A_68,021.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up