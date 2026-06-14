Germany 7, Curacao 1

|Curacao
|1
|0
|—
|1
|Germany
|3
|4
|—
|7
First Half_1, Germany, Nmecha, (Wirtz), 6th minute; 2, Curacao, Comenencia, 21st; 3, Germany, Schlotterbeck, (Brown), 38th; 4, Germany, Havertz, (penalty kick), 45th+5.
Second Half_5, Germany, Musiala, (Kimmich), 47th; 6, Germany, Brown, (Undav), 68th; 7, Germany, Undav, (Kimmich), 78th; 8, Germany, Havertz, (Undav), 88th.
Goalies_Curacao, Eloy Room, Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch; Germany, Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nubel.
Yellow Cards_None.
Referee_Jalal Jayed. Assistant Referees_Zakaria Brinsi, Mustapha Akarkad, Hamza El Fariq. 4th Official_Abongile Tom.
A_68,021.
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