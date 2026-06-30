France 3, Sweden 0

|Sweden
|0
|0
|—
|0
|France
|1
|2
|—
|3
First Half_1, France, Mbappe, (Dembele), 45th minute.
Second Half_2, France, Barcola, (Olise), 53rd; 3, France, Mbappe, (Olise), 74th.
Goalies_Sweden, Jacob Widell Zetterstrom, Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt; France, Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.
Yellow Cards_None.
Referee_Danny Makkelie. Assistant Referees_Hessel Steegstra, Jan de Vries, Dennis John Higler. 4th Official_Tori Penso.
A_80,663.
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