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France 3, Sweden 0

The Associated Press

June 30, 2026, 7:01 PM

Sweden 0 0 0
France 1 2 3

First Half_1, France, Mbappe, (Dembele), 45th minute.

Second Half_2, France, Barcola, (Olise), 53rd; 3, France, Mbappe, (Olise), 74th.

Goalies_Sweden, Jacob Widell Zetterstrom, Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt; France, Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Yellow Cards_None.

Referee_Danny Makkelie. Assistant Referees_Hessel Steegstra, Jan de Vries, Dennis John Higler. 4th Official_Tori Penso.

A_80,663.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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