F1 Barcelona Grand Prix Results

Sunday
At Catalunya Circuit
Barcelona, Spain.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (2) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 66 laps, 1:32:28.105, 25 points.
2. (1) George Russell, Great Britain, Mercedes, 66, +19.561 seconds, 18.
3. (4) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 66, +23.719, 15.
4. (5) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 66, +40.497, 12.
5. (7) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 66, +58.661, 10.
6. (6) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 65, 1L, 8.
7. (14) Pierre Gasly, France, Alpine, 65, 1L, 6.
8. (13) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 65, 1L, 4.
9. (8) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 65, 1L, 2.
10. (11) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 65, 1L, 1.
11. (12) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 64, 2L.
12. (16) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 64, 2L.
13. (17) Esteban Ocon, France, Haas, 64, 2L.
14. (19) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 63, 3L.
15. (10) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, did not finish, 62.
16. (3) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, did not finish, 61.
17. (15) Oliver Bearman, England, Haas, did not finish, 60.
18. (18) Alexander Albon, Thailand, Williams, did not finish, 55.
19. (22) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 37.
20. (9) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, did not finish, 29.
21. (20) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, did not finish, 15.
22. (21) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 5.
___
Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 156 points.
2. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 115.
3. George Russell, Great Britain, Mercedes, 106.
4. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 75.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 73.
6. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 68.
7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 55.
8. Pierre Gasly, France, Alpine, 41.
9. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 34.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 26.
11. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 19.
12. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
13. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 12.
14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
15. Alexander Albon, Thailand, Williams, 5.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 3.
17. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.
18. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 262.
2. Ferrari, 190.
3. McLaren, 141.
4. Red Bull Racing, 89.
5. Alpine, 60.
6. Racing Bulls, 38.
7. Haas, 21.
8. Williams, 11.
9. Audi F1 Team, 2.
10. Aston Martin, 1.
11. Cadillac, 0.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.