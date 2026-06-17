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England 4, Croatia 2

The Associated Press

June 17, 2026, 6:09 PM

Croatia 2 0 2
England 2 2 4

First Half_1, England, Kane, (penalty kick), 12th minute; 2, Croatia, Baturina, (Sucic), 36th; 3, England, Kane, (Rice), 42nd; 4, Croatia, Musa, (Perisic), 45th+6.

Second Half_5, England, Bellingham, (Anderson), 47th; 6, England, Rashford, (Saka), 85th.

Goalies_Croatia, Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur; England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Yellow Cards_None.

Referee_Clement Turpin. Assistant Referees_Nicolas Danos, Benjamin Pages, Jerome Brisard. 4th Official_Katia García.

A_70,389.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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