Eastbourne Open Results

Thursday
At Devonshire Park Lawn Tennis Club
Eastbourne, Great Britain
Purse: €773,465
Surface: Grass
EASTBOURNE, GREAT BRITAIN (AP) _ Results Thursday from Eastbourne Open at Devonshire Park Lawn Tennis Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Toby Samuel, Britain, def. Juan Manuel Cerundolo (8), Argentina, 6-3, 6-4.
Women’s Singles
Quarterfinals
Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-3, 6-0.
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