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Eastbourne Open Results

The Associated Press

June 25, 2026, 7:38 AM

Thursday

At Devonshire Park Lawn Tennis Club

Eastbourne, Great Britain

Purse: €773,465

Surface: Grass

EASTBOURNE, GREAT BRITAIN (AP) _ Results Thursday from Eastbourne Open at Devonshire Park Lawn Tennis Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Toby Samuel, Britain, def. Juan Manuel Cerundolo (8), Argentina, 6-3, 6-4.

Women’s Singles

Quarterfinals

Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-3, 6-0.

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