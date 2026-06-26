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DS Automobiles 83° Open d’Italia Par Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 1:50 PM

Friday

At Circolo Golf Torino

Fiano, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,214; Par: 71

Second Round

Joaquin Niemann, Chile 64-63—127 -15
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-63—129 -13
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 66-65—131 -11
Tom Vaillant, France 65-66—131 -11
Matt Wallace, England 69-62—131 -11
Romain Langasque, France 69-63—132 -10
Jorge Campillo, Spain 66-67—133 -9
Angel Hidalgo, Spain 66-67—133 -9
Frederic Lacroix, France 70-63—133 -9
Joakim Lagergren, Sweden 66-67—133 -9
Edoardo Molinari, Italy 63-70—133 -9
Todd Clements, England 68-66—134 -8
Ryggs Johnston, United States 69-65—134 -8
Jeong-Weon Ko, France 66-68—134 -8
Kazuma Kobori, New Zealand 65-69—134 -8
Guido Migliozzi, Italy 65-69—134 -8
Richie Ramsay, Scotland 69-65—134 -8
Albin Bergstrom, Sweden 67-68—135 -7
Dan Bradbury, England 68-67—135 -7
Martin Couvra, France 71-64—135 -7
Nacho Elvira, Spain 65-70—135 -7
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-67—135 -7
Andy Sullivan, England 69-66—135 -7
Sean Crocker, United States 69-67—136 -6
Wenyi Ding, China 69-67—136 -6
Marcus Kinhult, Sweden 68-68—136 -6
Thriston Lawrence, South Africa 73-63—136 -6
Eddie Pepperell, England 71-65—136 -6
Daniel Rodrigues, Portugal 68-68—136 -6
Lorenzo Scalise, Italy 68-68—136 -6
Daniel Van Tonder, South Africa 69-67—136 -6
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-67—136 -6
Marcus Armitage, England 68-69—137 -5
Manuel Elvira, Spain 72-65—137 -5
Dylan Frittelli, South Africa 68-69—137 -5
Branden Grace, South Africa 72-65—137 -5
Oihan Guillamoundeguy, France 68-69—137 -5
Kota Kaneko, Japan 68-69—137 -5
David Law, Scotland 70-67—137 -5
Niklas Lemke, Sweden 67-70—137 -5
Oliver Lindell, Finland 66-71—137 -5
Patrick Reed, United States 70-67—137 -5
Rocco Repetto Taylor, Spain 65-72—137 -5
Andrea Romano, Italy 68-69—137 -5
Darius Van Driel, Netherlands 69-68—137 -5
Daniel Young, Scotland 73-64—137 -5
Ewen Ferguson, Scotland 68-70—138 -4
Pablo Larrazabal, Spain 66-72—138 -4
Stefano Mazzoli, Italy 69-69—138 -4
Felix Mory, France 69-69—138 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-70—138 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-71—138 -4
Filippo Ponzano, Italy 69-69—138 -4
David Puig, Spain 68-70—138 -4
JC Ritchie, South Africa 70-68—138 -4
Elvis Smylie, Australia 69-69—138 -4
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69—138 -4
Ashun Wu, China 67-71—138 -4
Cameron Adam, Scotland 71-68—139 -3
Davis Bryant, United States 69-70—139 -3
Jack Buchanan, Australia 69-70—139 -3
Matteo Cristoni, Italy 68-71—139 -3
Jens Dantorp, Sweden 70-69—139 -3
Ross Fisher, England 68-71—139 -3
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-70—139 -3
Calum Hill, Scotland 69-70—139 -3
Scott Jamieson, Scotland 71-68—139 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-70—139 -3
David Micheluzzi, Australia 70-69—139 -3
James Morrison, England 70-69—139 -3
Yurav Premlall, South Africa 71-68—139 -3
David Ravetto, France 70-69—139 -3
Antoine Rozner, France 69-70—139 -3
Ockie Strydom, South Africa 70-69—139 -3
Euan Walker, Scotland 68-71—139 -3
Jeff Winther, Denmark 70-69—139 -3
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-70—140 -2
Joe Dean, England 67-73—140 -2
Daniel Hillier, New Zealand 68-72—140 -2
Casey Jarvis, South Africa 68-72—140 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-72—140 -2
Matteo Manassero, Italy 73-67—140 -2
Richard Mansell, England 73-67—140 -2
Jason Scrivener, Australia 70-70—140 -2
Jack Senior, England 70-70—140 -2
Brandon Stone, South Africa 71-69—140 -2
Connor Syme, Scotland 73-67—140 -2
Hugo Townsend, Sweden 71-69—140 -2
Josele Ballester, Spain 71-70—141 -1
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72—141 -1
Ugo Coussaud, France 71-70—141 -1
Gregorio De Leo, Italy 71-70—141 -1
Quentin Debove, France 70-71—141 -1
Grant Forrest, Scotland 69-72—141 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 70-71—141 -1
Michael Hollick, South Africa 70-71—141 -1
Rikuya Hoshino, Japan 70-71—141 -1
Joost Luiten, Netherlands 71-70—141 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 71-70—141 -1
Adrien Saddier, France 72-69—141 -1
Benjamin Schmidt, England 69-72—141 -1
Freddy Schott, Germany 68-73—141 -1
Aron Zemmer, Italy 70-71—141 -1
Adri Arnaus, Spain 71-71—142 E
Sam Bairstow, England 71-71—142 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-72—142 E
Filippo Celli, Italy 68-74—142 E
Alejandro Del Rey, Spain 74-68—142 E
Thomas Detry, Belgium 71-71—142 E
Jordan Gumberg, United States 69-73—142 E
Francesco Laporta, Italy 72-70—142 E
Junghwan Lee, South Korea 70-72—142 E
Mikael Lindberg, Sweden 75-67—142 E
Dylan Naidoo, South Africa 73-69—142 E
Jacopo Vecchi Fossa, Italy 73-69—142 E
Matthew Baldwin, England 72-71—143 +1
Marcus Helligkilde, Denmark 73-70—143 +1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-71—143 +1
Anthony Quayle, Australia 68-75—143 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 67-76—143 +1
Yanhan Zhou, China 72-71—143 +1
Giovanni Binaghi, Italy 74-70—144 +2
Clement Charmasson, France 75-69—144 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-73—144 +2
Hunter Logan, United States 74-70—144 +2
Jeff Overton, United States 73-71—144 +2
Bernd Wiesberger, Austria 74-70—144 +2
Joel Girrbach, Switzerland 74-71—145 +3
Tobias Jonsson, Sweden 72-73—145 +3
Francesco Molinari, Italy 72-73—145 +3
Renato Paratore, Italy 73-72—145 +3
Yuvraj Sandhu, India 71-74—145 +3
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 71-75—146 +4
Ryan Peake, Australia 72-74—146 +4
Johannes Veerman, United States 73-73—146 +4
Quim Vidal, Spain 78-68—146 +4
Danny Willett, England 75-71—146 +4
Fred Biondi, Brazil 72-75—147 +5
Jonathan Broomhead, South Africa 70-77—147 +5
Luke Donald, England 72-75—147 +5
Yuto Katsuragawa, Japan 73-74—147 +5
Marcel Schneider, Germany 78-69—147 +5
Marcel Siem, Germany 75-72—147 +5
Mike Toorop, Netherlands 69-78—147 +5
Michele Ferrero, Italy 70-78—148 +6
Zander Lombard, South Africa 71-77—148 +6
Alessandro Nodari, Italy 73-75—148 +6
Ryan Palmer, United States 73-75—148 +6
Will Porter, Scotland 73-75—148 +6
Filippo Grossi, Italy 74-75—149 +7
Charley Hoffman, United States 76-73—149 +7
Julien Quesne, France 74-75—149 +7
Connor McKinney, Australia 77-76—153 +11
Joshua Berry, England 74-83—157 +15
Andreas Halvorsen, Norway 71-WD
Daniel Gavins, England 80-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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