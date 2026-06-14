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Dow Championship Scores

The Associated Press

June 14, 2026, 3:46 PM

Sunday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,301; Par: 70

Final Round

G.Kim/Y.Wilson, $805,381 68-63-70-62—263
H.Kim/H.Choi, $399,338 69-62-69-65—265
A.Lee/L.Vu, $217,514 68-65-69-64—266
S.Lee/J.Im, $217,514 70-64-71-61—266
A.Furue/Y.Nishimura, $133,820 68-61-76-63—268
M.Katsu/H.Shibuno, $133,820 68-67-68-65—268
A.Iwai/C.Iwai, $101,957 68-63-74-64—269
A.Kim/I.Yoon, $101,957 68-65-71-65—269
D.Holmqvist/M.Sagstrom, $79,982 70-64-72-64—270
L.Grant/M.Stark, $79,982 68-63-72-67—270
P.Delacour/M.Metraux, $79,982 72-64-70-64—270
C.Boutier/N.Koerstz Madsen, $59,204 75-62-69-65—271
C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto, $59,204 70-67-68-66—271
J.Inkster/A.Yin, $59,204 69-68-70-64—271
N.Broch Estrup/G.Dryburgh, $59,204 67-68-73-63—271
W.Zhang/Y.Zhang, $59,204 73-61-74-63—271
J.Ewart Shadoff/A.Belac, $38,008 71-64-71-66—272
J.Ko/N.Hataoka, $38,008 71-63-75-63—272
M.Rhodes/J.Lopez Ramirez, $38,008 71-64-73-64—272
N.Korda/O.Cowan, $38,008 70-60-76-66—272
R.Choi/J.Bae, $38,008 71-63-73-65—272
Y.Liu/M.Liu, $38,008 69-68-71-64—272
A.Jutanugarn/M.Jutanugarn, $25,447 72-63-70-68—273
C.Borge/P.Mack, $25,447 68-60-78-67—273
C.Herbin/L.Walsh, $25,447 70-67-69-67—273
H.Naveed/G.Kaur, $25,447 67-67-71-68—273
L.Duncan/L.Maguire, $21,411 68-69-70-67—274
N.An/S.Joo, $20,050 70-65-72-68—275
A.Doherty/M.Young, $18,692 71-66-73-66—276
M.Kreiter/B.Do, $16,541 73-64-73-67—277
N.Nadaud/H.Briem, $16,541 70-67-74-66—277
W.Hsu/A.Krauter, $16,541 72-65-71-69—277
B.Moresco/C.Melgrati, $15,123 70-65-78-66—279
M.Zhang/C.Boyd, $14,443 67-68-79-68—282

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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