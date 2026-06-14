Dow Championship Scores

Sunday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,301; Par: 70
Final Round
|G.Kim/Y.Wilson, $805,381
|68-63-70-62—263
|H.Kim/H.Choi, $399,338
|69-62-69-65—265
|A.Lee/L.Vu, $217,514
|68-65-69-64—266
|S.Lee/J.Im, $217,514
|70-64-71-61—266
|A.Furue/Y.Nishimura, $133,820
|68-61-76-63—268
|M.Katsu/H.Shibuno, $133,820
|68-67-68-65—268
|A.Iwai/C.Iwai, $101,957
|68-63-74-64—269
|A.Kim/I.Yoon, $101,957
|68-65-71-65—269
|D.Holmqvist/M.Sagstrom, $79,982
|70-64-72-64—270
|L.Grant/M.Stark, $79,982
|68-63-72-67—270
|P.Delacour/M.Metraux, $79,982
|72-64-70-64—270
|C.Boutier/N.Koerstz Madsen, $59,204
|75-62-69-65—271
|C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto, $59,204
|70-67-68-66—271
|J.Inkster/A.Yin, $59,204
|69-68-70-64—271
|N.Broch Estrup/G.Dryburgh, $59,204
|67-68-73-63—271
|W.Zhang/Y.Zhang, $59,204
|73-61-74-63—271
|J.Ewart Shadoff/A.Belac, $38,008
|71-64-71-66—272
|J.Ko/N.Hataoka, $38,008
|71-63-75-63—272
|M.Rhodes/J.Lopez Ramirez, $38,008
|71-64-73-64—272
|N.Korda/O.Cowan, $38,008
|70-60-76-66—272
|R.Choi/J.Bae, $38,008
|71-63-73-65—272
|Y.Liu/M.Liu, $38,008
|69-68-71-64—272
|A.Jutanugarn/M.Jutanugarn, $25,447
|72-63-70-68—273
|C.Borge/P.Mack, $25,447
|68-60-78-67—273
|C.Herbin/L.Walsh, $25,447
|70-67-69-67—273
|H.Naveed/G.Kaur, $25,447
|67-67-71-68—273
|L.Duncan/L.Maguire, $21,411
|68-69-70-67—274
|N.An/S.Joo, $20,050
|70-65-72-68—275
|A.Doherty/M.Young, $18,692
|71-66-73-66—276
|M.Kreiter/B.Do, $16,541
|73-64-73-67—277
|N.Nadaud/H.Briem, $16,541
|70-67-74-66—277
|W.Hsu/A.Krauter, $16,541
|72-65-71-69—277
|B.Moresco/C.Melgrati, $15,123
|70-65-78-66—279
|M.Zhang/C.Boyd, $14,443
|67-68-79-68—282
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