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DICK’S Open Tour Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 6:21 PM

Friday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

First Round

Dicky Pride 32-31—63
Darren Clarke 34-31—65
Tommy Gainey 34-31—65
Padraig Harrington 34-31—65
Michael Block 34-32—66
Fredrik Jacobson 33-33—66
Thongchai Jaidee 32-34—66
Bo Van Pelt 34-32—66
Stephen Ames 36-31—67
Greg Chalmers 36-31—67
Brian Gay 36-31—67
Richard Green 35-32—67
Boo Weekley 33-34—67
Steve Allan 33-35—68
Chris DiMarco 35-33—68
Joe Durant 34-34—68
Scott Hend 33-35—68
Jason Caron 34-35—69
Matt Gogel 35-34—69
Ricardo Gonzalez 37-32—69
Retief Goosen 36-33—69
J.J. Henry 35-34—69
Bernhard Langer 34-35—69
George McNeill 37-32—69
Kenny Perry 35-34—69
Brett Quigley 36-33—69
Steve Stricker 38-31—69
Charlie Wi 37-32—69
Michael Allen 36-34—70
Doug Barron 37-33—70
Mathew Goggin 35-35—70
Lee Janzen 33-37—70
Miguel Angel Jimenez 36-34—70
Tag Ridings 37-33—70
Rory Sabbatini 38-32—70
Heath Slocum 37-33—70
Paul Stankowski 35-35—70
Vaughn Taylor 36-34—70
Notah Begay 37-34—71
David Bransdon 34-37—71
Chad Campbell 36-35—71
Alex Cejka 37-34—71
Mark Hensby 35-36—71
Robert Karlsson 35-36—71
Timothy O’Neal 37-34—71
Steve Pate 35-36—71
Tim Petrovic 38-33—71
Kirk Triplett 35-36—71
Ryan Armour 37-35—72
Shane Bertsch 38-34—72
Paul Goydos 36-36—72
Tim Herron 38-34—72
Colin Montgomerie 37-35—72
John Rollins 35-37—72
Michael Wright 36-36—72
Y.E. Yang 37-35—72
Billy Andrade 38-35—73
K.J. Choi 37-36—73
John Daly 37-36—73
Ken Duke 37-36—73
Fred Funk 40-33—73
Jeff Maggert 39-34—73
Rod Pampling 36-37—73
Ken Tanigawa 37-36—73
David Duval 38-36—74
Craig Hocknull 39-35—74
Rocco Mediate 39-35—74
Tom Pernice 37-37—74
John Senden 37-37—74
Scott McCarron 37-38—75
Corey Pavin 39-36—75
Woody Austin 37-39—76
Olin Browne 40-36—76
Angel Cabrera 37-39—76
Jay Haas 38-38—76
David Toms 39-37—76
Duffy Waldorf 38-38—76
Mark Wilson 38-39—77

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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