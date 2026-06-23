Croatia 1, Panama 0

|Croatia
|0
|1
|—
|1
|Panama
|0
|0
|—
|0
First Half_None.
Second Half_1, Croatia, Budimir, (Stanisic), 54th minute.
Goalies_Croatia, Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski; Panama, Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.
Yellow Cards_Barcenas, Panama, 61st; Sucic, Croatia, 90th+2.
Referee_Pierre Ghislain Atcho. Assistant Referees_Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Khalid Saleh Alturais.
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