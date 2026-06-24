Brazil 3, Scotland 0

|Brazil
|2
|1
|—
|3
|Scotland
|0
|0
|—
|0
First Half_1, Brazil, Vinicius Junior, (Rayan), 7th minute; 2, Brazil, Vinicius Junior, (Guimaraes), 45th+3.
Second Half_3, Brazil, Cunha, (Guimaraes), 60th.
Goalies_Brazil, Alisson, Ederson, Weverton; Scotland, Angus Gunn, Liam Kelly, Craig Gordon.
Yellow Cards_Danilo, Brazil, 62nd; Fabinho, Brazil, 82nd; Christie, Scotland, 89th.
Referee_Cesar Ramos Palazuelos. Assistant Referees_Alberto Morin Mendez, Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Guillermo Pacheco Larios. 4th Official_Espen Andreas Eskas.
A_64,478.
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