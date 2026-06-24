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Brazil 3, Scotland 0

The Associated Press

June 24, 2026, 8:12 PM

Brazil 2 1 3
Scotland 0 0 0

First Half_1, Brazil, Vinicius Junior, (Rayan), 7th minute; 2, Brazil, Vinicius Junior, (Guimaraes), 45th+3.

Second Half_3, Brazil, Cunha, (Guimaraes), 60th.

Goalies_Brazil, Alisson, Ederson, Weverton; Scotland, Angus Gunn, Liam Kelly, Craig Gordon.

Yellow Cards_Danilo, Brazil, 62nd; Fabinho, Brazil, 82nd; Christie, Scotland, 89th.

Referee_Cesar Ramos Palazuelos. Assistant Referees_Alberto Morin Mendez, Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Guillermo Pacheco Larios. 4th Official_Espen Andreas Eskas.

A_64,478.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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